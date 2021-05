Biti ili ne biti za Santos. Crno-beli iz Vile Belmiro deklasirali su Strongest u prošloj rundi Kopa Libertadores, ostavši tako u trci za proboj u narednu fazu takmičenja, ali dodatan korak za mesto među dva najbolja tima Grupe C mogao bi da napravi noćas ukoliko pobedi Boku Juniors. To je lakše reći nego učiniti, jer Đenovljani imaju najviše aspiracije.

Pošto su ova dva kluba stigla do polufinala u prethodnom izdanju ovog turnira, smatralo se da će još jednom prokrstariti do nokaut faze. Međutim, s obzirom na to da su i jedni i drugi već pretrpeli poraz od Barselone iz Gvajakila, Santos i Boka Juniors moraju snažno da nastupe tokom druge polovine C Grupe.





00.15: (3,35) Santos (3,10) Boka Juniors (2,30)





Osvetivši se Santosu u revanšu 28. aprila, Boka se našla u boljoj poziciji, ali ne može sebi da priušti još jedan neuspeh. Argentinski gigant bi bio zadovoljan bodom u Barseloni u prethodnoj rundi, ali je na kraju podlegao u drugom poluvremenu.

Iako je Santos počeo sa dva poraza, njegova nemilosrdna pobeda od 5:0 protiv Strongesta dala mu je zamah. To je bilo veoma potrebno šefu struke Fernandu Dinizu, jer je bio u seriji od četiri meča bez pobede u Paulisti. Iako u tom takmičenju Santos uglavnom nastupa sa drugim timom, Diniz će se nadati da će više igrača krenuti stopama mladića

Kaja Žorža, koji je dva puta pogodio mrežu u porazu od Palmierasa 3:2.

Migel Anhel Ruso razmotriće mogućnost opoziva

Karlosa Teveza

pošto bi 37-godišnjak mogao da zameni Franka Soldana u centru napada, dok je Kristijan Medina opcija ispred Alana Varele u veznom redu. Sa druge strane,

Santos je do poluvremena efektivno zapečatio tri boda protiv Strongesta, omogućavajući

Dinizu

da odmara igrače.

00.15: (9,50) Deportivo Tahira (4,90) Internasional (1,35)

U okviru Grupe B Deportivo Tahira ima priliku da se noćas preseli na prvo mesto ukoliko savlada na domaćem terenu Internasional. Venecuelanci se nadaju malom revanšu protiv popularnog Kolorada, koji ih je u Brazilu pobedio sa 4:0 u drugom kolu.

U svom prvom nastupu u grupnoj fazi ovog takmičenja od 2016. godine, Deportivo je upravo u jeku uske trke da dođe do nokaut faze. Lepo su se puleni Huana Tolisana vratili posle početnog poraza i pobedili bolivijskog prvaka Olvejz Redi sa 2:0 u La Pazu. To bi Aurinegru trebalo da pruži veliki psihološki podsticaj, pogotovo jer 2016. Tahira nije uspela da pobedi ni u jednom meču grupne faze u gostima.

Internasional je u tokom ove kampanje Oslobodioca Amerike sakupio šest bodova iz tri duela. Počeo je porazom od Olvejz Redija sa 2:0, ali su se momci Migela Angela Ramireza brzo oporavili i pobedili Deportivo sa 4:0 i slomili Olimpiju sa 6:1. Pod španskim trenerom tim iz Porto Alegrea ima razne napadačke pretnje koje mogu naneti štetu rivalima, jer je šest različitih igrača pogodilo metu do ove tačke takmičenja. Juri Alberto, Tijago Galjardo i Viktor Kuesta imaju po dva gola u poslednje dve utakmice Kopa Libertadores.

02.30: (2,55) Independijente del Valje (3,30) Palmeiras (2,75)

Independijente del Valje će se nadati da će dobiti malo odmazde kada bude ugostio Palmeiras, koji ga je "uništio" u drugom kolu sa 5:0. Ekvadorci su se vratili u trku za mesto u nokaut fazi slavljem nad Universitariom 4:0, dok su branioci titule ostali savršeni, pobedivši u sve tri dosadašnje utakmice.

Ekvadorski sastav je iz prve ruke dobio lekciju o tome koliko još mora da pređe da bi se takmičio sa elitnim timovima u Južnoj Americi. Uprkos tome što je imao 63% poseda lopte, Independijente nije mogao da obuzda snažni napad Verdaa, koji je rano i često postizao golove.

U svom poslednjem meču na ovom turniru,

Renato Paiva

i njegov tim pokazali su da brzo uče, jer su izgledali kao sasvim druga ekipa. Crno-plavi su mnogo jača strana kada igraju na Stadionu Banko Gvajakil, gde 2021. još ne znaju za poraz.

Posle dramatične pobede u poslednjim trenucima uvodnog susreta protiv Universitarija 3:2, branilac titule Kopa Libertadores je oživeo, pobedivši u prethodne dve utakmice u grupnoj fazi rezultatom 7:1. Trener Abel Fereira zna da bi pobeda garantovala prolazak u narednu fazu, petu uzastopnu sezonu. Heroji iz prošle kampanje nisu razočarali, jer Danilo u prve dve utakmice ima gol, dok je Roni do sada sa četiri na drugom mestu liste strelaca.

Mečeve Santos - Boka Juniors (00.15) i Union La Kalera - Flamengo (02.30) možete da gledate u direktnom prenosu na sajtu mozzartbet.com. Dovoljno je samo da budete registrovani, a registracija je besplatna.

KOPA LIBERTADORES, GRUPNA FAZA - 4. KOLO

GRUPA A

Sreda

02.30: (2,55) Independijente del Valje (3,30) Palmeiras (2,75)

Četvrtak

04.00: (5,70) Universitario (4,00) Defensa i Hustisija (1,60)

GRUPA B

Sreda

00.15: (9,50) Deportivo Tahira (4,90) Internasional (1,35)

Petak

02.00: (1,57) Olvejz Redi (4,00) Olimpija (6,00)

GRUPA C

Sreda

00.15: (2,30) Strongest (3,35) Barselona (3,10)

00.15: (3,35) Santos (3,10) Boka Juniors (2,30)

GRUPA D

Četvrtak

02.00: (1,83) Fluminense (3,45) Independijente Santa Fe (4,60)

02.00: (4,30) Junior (3,50) River Plejt (1,87)

GRUPA E

Sreda

02.30: (3,50) Sporting Kristal (3,35) Rasing (2,15)

23.55: (8,50) Rentistas (4,50) Sao Paulo (1,40)

GRUPA F

Sreda

23.55: (1,50) Argentinos Juniors (4,10) Universidad Katolika (7,00)

Četvrtak

04.00: (1,82) Atletiko Nasional (3,50) Nasional (4,60)

GRUPA G

Sreda

02.30: (9,00) Union La Kalera (5,70) Flamengo (1,30)

Četvrtak

23.55: (1,47) Velez (4,20) LDU Kito (7,50)

GRUPA H

Četvrtak

02.00: (3,80) Deportivo La Guaira (3,45) Sero Portenjo (2,00)

Petak

02.00: (3,20) Amerika Kali (3,35) Atletiko Mineiro (2,25)

*** kvote su podložne promenama