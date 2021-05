Ko će biti 14. tim u bugarskoj Prvoj ligi - Botev ili Septemvri? Odluka pada danas (18.00) u Vraci na stadionu Hristo Botev. Domaćin se jedva spasao u poslednjem kolu elitne lige kada je u direkntom duelu odigrao nerešeno (1:1) u gostima protiv Montane, dok je tim iz Sofije bio treći u drugoligaškom karavanu iza Pirina iz Blagoevgrada i Lokomotive koji su osigurali ulazak u najviši rang.

Ekipa iz Vrace je u lošoj formi. Izabanici trenera Veselina Velikova zabeležili su samo dve pobede u plej-of fazi, i to protiv Etara sa 2:0 i Montana sa 1:0. Septemvri je do meča za ulazak u elitu stigao posle furizonog finiša i šest vezanih pobeda u drugoj ligi.

Botev će biti oslabljen u meču sezone. Zbog kartona u timu neće biti kažnjenih Danijela Gadžajeva i Atanasa Zehirova. Danijel Genov se oprašta od kluba jer je dogovorio prelazak u Beroe. U napadu se najviše očekuje od Makedonca Dorijana Babunskog. On je postigao odlučujući gol prošle nedelje protv Montane kada je obezbeđen zlata vredan remi.

18.00: (1,78) Botev Vraca (3,40) Septemvri Sofija (4,40)

Trener gostiju Hristo Arangelov nema problema oko tima. Osloniće se na mlade snage potpomognute iskusnim fudbalerima Georgijem Sarmovim i Atanasom Kabovom.

Sportski direktor Septemvrija Kristijan Dobrev kaže je napravljeno čudo samim ulaskom u plej-aut.

"Bila je to zanimljiva sezona, puna dobrih mečeva. U ligi ima 95 odsto mladih koji su pokazali da Bugarska ima kvalitet. Naš tim je otišao bez ambicija, cilj je bio da se spasimo ispadanja. Zahvaljujući sjajnom trenerskom timu i talentovanim igračima, stigli smo do trećeg mesta. Tokom sezone Vladi Nikolov i Asen Čandarov su nas napustili i otišli u inostranstvo. Dimitar Kostadinov je otišao u polusezoni. Druga polovina sezone bila je još bolja. Postigli smo pravo čudo. Odgovorno mogu da kažem da smo ekipa s najnižim budžetom u Drugoj ligi. Većina našeg tima čine tinejdžeri koji primaju stipendije, a ne plate. To su izuzetno dobri fudbaleri čija imena će tek da se čuju. Do ove sezone niko nije poznavao Asena Čandarova, Zdravka Dimitrova, Ivana Tileva, Dimitra Kostadinova, Lača Koteva... Podigli smo ove igrače i dali im šansu", rekao je Dobrev, prenosi sportal.bg.

On je protestovao zbog brzopotezne odluke saveza.

"Želimo da budem u Prvoj ligi jer mislim da smo to zaslužili. Nismo ni znali do skoro da li ćemo igrati baraž ili ne. Odluka je doneta 25. maja, baraž tri dana kasnije. Ovo nas sputava. Kako da napravimo pripremu? Bugarska fudbalska unija izašla je prošle sezone sa suludom odlukom - da završi Prvu ligu i da okonča Drugu ligu. Tada je CSKA 1948 ušao u viši rang, a mi smo bili drugi s utakmicom manje. Imali smo direktnu utakmicu kao domaćini, da smo pobedili, bili bismo prvi. Prosečna starost ekipe je 21 godinu. Ovo je buduća okosnica omladinskih i najbolje reprezentacije Bugarske. Ne želimo poklone. Želim ono što zaslužujemo".

Ovi timovi nisu igrali više od dve godine. U sezoni 2018/2019 igrali su zajedno u eliti, a Botev je izašao kao pobednik u oba duela. Kod kuće je tim iz Vrace slavio sa 4:1, a u gostima u Sofiji sa 2:1.

