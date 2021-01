Borba za poslednje upražnjeno mesto u Nasional B ligi, drugom rangu klupskog takmičenja u Argentini, na programu je večeras (01.10), kada će se na stadionu Oslobodioca Amerike u Aveljanedi sukobiti Tristan Suarez i San Telmo.

Kako bi ova fudbalska sezona uopšte i bila odigrana, čelnici AFA morali su da izmene sve već postojeće formate takmičenja, od najnižih liga pa sve do Primera divizije. Takav slučaj nije zaobišao ni Metropolitano B ligu, treći rang takmičenja, koji važi isključivo za klubove iz prestoničke regije. Već započeto prvenstvo, prekinuto je zbog pandemije korona virusa, a novi i praktičniji format iziskivao je podelu lige na dva dela. U trenutku obustavljanja, ekipe koje su se našle na prvih šest mesta, izdvojene su u šampionsku grupu, dok je preostalih dvanaest ravnomerno raspoređeno u dve gubitničke grupe.

Kao prvak šampionskog dela, direktnu promociju u viši rang ostvario je Almirante Braun, klub iz La Mantase, Južne zone Buenos Ajresa. Dok su preostale pobedničke ekipe, zajedno sa prvoplasiranim ekipama iz dve gubitničke grupe, primorane da kroz plej-of potraže svoje mesto u Nasional B ligi. Do odlučujućeg susreta kroz dve eliminacione faze stigli su Tristan Suarez, klub koji je u pobedičkoj grupi završio na trećoj poziciji sa samo dva boda manje od prvoplasiranog Almirantea, i San Telmo, ekipa koje je kroz gubitničku grupu i teži deo žreba dospela do samog finala.

Ko su učesnici finalnog dvoboja?

Tristan Suarez, klub je iz istoimenog kvarta koji se nalazi u Južnoj zoni Buenos Ajresa, tačnije u partida Ezeiza, poznat po međunarodnom aerodromu, najvećem na Južnoj zemljinoj hemisferi. Ime nosi po zemljoposedniku, koji je poklonio deo svog imanja za izgradju železnice kojom bi se ovaj kraj povezao sa centrom prestonice. Osnovan još 8. avgusta 1929. godine, prvenstveno je učestvovao u opštinskim ligama gradova Esteban Ečeverija i Kanjuelas, svo do 1963. godine kada se pridružuje Argentinskoj fudbalskoj asocijaciji. Zvanično, klub je debitovao u Primeri D, tadašnjem četvrtom rangu takmičenja za klubove direktno povezane sa AFA, 4. maja 1964. godine na tlu Starog Gasometraa, nekadašnjeg stadiona San Lorenca. Tom prilikom poražen je od sada već davno rasformiranog kluba Pirana.





Prvu i do danas jedinu titulu, Mlekadžije su ponele 1975. godine kao osvajači Primere D, čime su ujedno po prvi put izborili promociju u viši rang takmičenja. U pomenutoj sezoni, Tristan Suarez završio je na deobi prvog mesta sa Deportivo Merlom, te se odlukom saveza odigrao još jedan finalni meč koji se završio bez pobednika u regularnom delu, ali je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca, tim iz Ezeize izborio promociju u Primeru C.

Posle sprovedene reforme ligaškog sistema 1986. godine, klub nije napustio ligu u kojoj se takmičio. Nastavio je učešće u Primeri C, ovoga puta sa sufiksom Metropolitanio. Ipak, ova liga je u novouspostavljenom sistemu činila četvrtni stepen takmičenja . Naredni napredak kluba, dogodio se 1994. godine, kada je tim završio kao prvoplasirani u formatu Apertura, sa pravom senzacijom na golu, Alehandrom Otamendijem. On je svoju mrežu uspeo da ostavi netaknutom čak 1.115 uzastopnih minuta, postavljajući time novi državni rekord. Pre njega, to je jedino pošlo za rukom Karlosu Berisiu, nekadašnjem golmanu Fera, u sezoni 1981. kada je tim iz Kabaljita završio kao drugoplasirani iz Boke Juniors. Beriosio je držao rekord od 1.075 minuta bez primljenog gola. Kasnije kroz plej-of u koji su išle dve prvoplasirane ekipe iz oba formata, Tristan Suarez izborio je novu promociju i učešće u Primeri B Metropolitano, u kojoj se nalaze i danas.

Mlekadžije su jedan od retkih klubova koji su imali konstantan uspon učešća. Makar on trajao i više od pola veka, nikada se nisu spustili lestvicu niže, po ostvarenom napretku. Naravno ako izuzmemo reformsko umetanje Nasional B lige, koja služi za spajanje metropolitanskih i federalnih klubova, pre ulaska u elitni rang. Danas posle 21 godine nastupanja u trećem po jačini rangu takmičenja, Tristan Suarez nejbliži je usponu do drugog po jačini ranga takmičenja u Argentini.

U nekim od predhodnih najava bilo je reči o San Telmu, klubu iz nekadašnjeg strogog centra Buenos Ajresa. Ukratko, osnovao ga je Fransisko Pantaroto još 1904. godine, a ime je dobio naravno po kvartu gde mu se i danas nalaze administrativne prostorije, iako je tridesetih godina izmešten iz ovog dela prestonice u susednu Aveljanedu i kvart Dok Sudu, gde danas imaju spopstveni stadion koji nosi ime po dr Osvaldu Baletu.

Kao i Tristan Suarez, i San Telmo takođe nikada nije bio učesnik Nasional B lige, od njenog osnivanja 1986. godine kao drugog globalnog ranga takmičenja. Međutim, Kandomberosi, kako glasi naziv ovog kluba, su 1975. godine bili članovi elitnog ranga takmičenja, baš one sezone kada je Tristan Suarez ostvario prvu promociju u viši rang. Iako unapređen, San Telmo je ispao već u sledećoj sezoni. Ipak, postao je tim koji je igrao na najvišem nivou i u tom periodu ispisao je nezaboravnu stranicu u istoriji kluba, kada je 25. maja 1976. godine na Urakanovom “Tomas Adolfo Duko“ stadionu pobedio Boku Juniors sa 3:1.

Kako su onda dospeli do elite, ako nisu bili članovi drugog stepena takmičenja? U tome i jeste stvar, što Nasional B, kako smo već spomenuli, postoji tek od 1986 godine, dok je San Telmo kroz stari sistem i Primeru B koja je nekada predstavljala drugi rang od 1950. do 1985. godine, obezbedio elitu. Na osnovu ovoga, iako je San Telmo gotovo 30 godina bio član drugog po jačini ranga, od sprovedene reforme on nije bio učesnik novouspostavljene nacionalne lige, kao drugog ranga, do danas, kada mu se ponovo ukazala prilika za napredovanjem.

Noćašnjim susretom koji je na program od 01.10 po srednjoevropskom vremenu na stadionu Independijentea u Aveljanedi, zvanično se spušta zavesa na Primeru B Metropolitano. Ono o čemu Argentinci vole da diskutuju, pri okončanju svake sezone, a naročito u nižim kategorijama gde su promene učestalije od najjače i najpoznatije lige, jesu klasici koji se obnavljaju promocijom ili ispadanjem nekog kluba.

Od sledeće sezone, drugi rang takmičenja ili ti Nasional B, biće bogatiji za još jedan klasik koji se nije igrao od 2017. godine, a čiji su glavni akteri već pomenuta Almirante Braun, koji je kao šampion Metropolitano B izborio promociju i Deportivo Moron, klub koji je već duže vreme ima status drugoligaša. Ovaj okršaj poznat je kao Clásico de la Zona Oeste – Klasiko Južne zone.

Velike promene na pomolu su i zavise od večerašnjeg meča, u kome ako San Telmo bude trijumfovao, Tristan Suarez će ostati u trenutnom trećem rangu, a u kome će od naredne sezone učestvovati njihov klasični rival Kanjuelas, koji je izborio viši rang. Ako se pak desi suprotno, postoje velike šanse da će San Telmo u predstojećoj sezoni dobiti svog klasičnog rivala, Dok Sud koji je trenutno favorit u plej-ofu, a koji se igra u okviru Metropolitano C lige. Njihov okršaj poznat kao Clásico de Dock Sud.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ