Ko će u najjači rang argentinskog fudbala, pored Sarmijenta iz Hunina koji je već obezbedio svoje mesto u eliti posle pobede u finalu nad Estudijantesom iz Rio Kvarta. Trenutno osam ekipa su aktivne u eliminacionoj fazi, dok još tri čekaju svoj red, kada će se priključiti u borbu za promociju. Estudijantes kao finalista iz ligaškog dela, povlašćen je sve do finala, dok se Atletiko Rafaela i Platense kao drugoplasirani u šampionskim grupama, aktiviraju tek od polufinala.

Večerašnji susreti imaju formu četvrtfinala, ali zbog pomenutih priključivanja ostalih klubova u narednim fazama, to ovoga puta nije slučaj? Kažu da ne bi to bila Argentina, da nije komplikovano. Mesta za grešku nema. Igra se samo jedan susret i to na neutralnom terenu. U slučaju nerešenog ishoda posle 90 minuta, odmah se pristupa izvođenju jedanaesteraca.

Prva eliminaciona faza je završena, a u dalji tok takmičenja prošli su: Defensores de Belgrano koji nije imao problema da savlada Instituto sa 2:0, Fero je to uradio protiv Himnasije iz Mendose sa ubedljivih 4:1. Deportivo Moron imao je poteškoća, ali je na kraju uspeo da pobedi Vilu Dalmine sa 2:1. Riestra je eliminisala Temperlej, Kilmeš je izbacio Agropekuario sa 1:0, golom Marijana Pavonea. Estudijantes iz Kaserosa i Atlanta su posle jedanaesteraca obezbedili prolazak protiv Barakas Sentrala, odnosno San Martina iz Tukumana, dok je San Martin iz San Huana napravio iznenađenje eliminisavši zvaničnog nosioca trofeja Kupa Argentine, Tigrea.

Červrtak, 23.15

Moron, klub iz istoimenog partida u Zapadnoj zoni Buenos Ajresa, sada već daleke 1969. godine bio je član elitnog društva argentinskog fudbala. Posle samo jedne sezone napustili su najjači rang takmičenja. Ako je za utehu, ne kao najgora ekipa. Te godine gori su jedino bili Los Andes i Atlanta. Ipak, u istoriji Galita, stoje zabeleženi nastupi u Primera Diviziju, za koju su ponovo stekli pravo da se bore posle više od 35 godina. Gotovo neverovatna činjenica prati ovaj klub, koji je poslednji put pokušao da se popenje u viši rang, još 1984. godine, kada je u četvrtfinalu plej-ofa eliminisan od Rasinga iz Aveljanede, velikana koji se sučeljavao sa jednim od najtežih perioda u istoriji kluba. Posle reforme ligaškog sistema 1986. godne, Moron je svoje nastupe premestio u Metropolitan B, treći rang takmičenja. Tokom devedesetih godina prošlog veka, povratio je status drugoligaša, da bi se ponovo preselilo u rang niže početkom novog milenijuma, gde će nastupati sve do 2017. godine kada je ponovo postao član Nasional B. Iako u trećem stepenu takmičenja, klub je u pomenutom periodu, iz omladinske škole uspeo da plasira, talentovanog Dijega Perotija, koga je angažovala Sevilja.

S druge strane, Riestri je trenutna lestvica takmičenja vrhunac u klupskoj istoriji. Ekipa iz prestoničkog kvarta Nova Pompeja, član je Nasional B lige, tek od 2017. godine, kada su zajedno sa Moronom izborili promociju. Veći deo svoje istorije proveli su u trećem rangu takmičenja, bilo to Primera C ili kasnije Metropolitano B, gde su ukupno igrali čak 43 godine. Klub je počeo uspon iz Metropolitano D lige, petog ranga takmičenja 2013. godine, kada je na mesto pomoćnog trenera, na preporuku svog advokata, koji je zastupao ovaj klub, došao legendarni Dijego Armando Maradona. Ovaj potez, bio je više komercijalnog tipa, koji je pomogao da klub stekne velika ulaganja sponzora, što je postepeno eskaliralo prolazak kroz dve diviziji do trenutnog drugog po jačini ranga takmičenja u Argentini.

Stadion Hose Deljahiovana, inače dom Tigrea, biće poprište bitke između Galitosa i Blankonegrosa. Obe ekipe ligaški deo završile su sa po šest bodova, dok su u prvu eliminacionu fazu prošle i ako nisu važile za favorite.

Četvrtak, 23:20:

U ovom slučaju imamo dva nekadašnja, i to ne obična, člana elite. Fero, "Mali Zeleni tim iz Kabaljita", u svojim vitrinama poseduje dve titule šampiona Argentine. Prva datira iz 1982. godine u formatu Nasional, kada su sa 2:0 savladali Kilmeš. Druga titula daleko je zvučnija, više zbog imena rivala. U finalu je pao veliki River sa čak 4:0. Međutim, Fero nije bio član najjačeg ranga takmičenja više od 20 godina, još od ispadanja 2000. godine, a početkom milenijuma imali su i kratak nastup u Metropolitano B ligi. Pokušaji za povratak u elitu, više se i ne broje. Bilo ih je previše i svaki se završavao na identičan način. Tamošnja štampa, poslednjih dana piše da Fero nije više "zelen". Videćemo.

Drugi entitet koji čini ovaj par je Atlanta, takođe nekadašnji član najjače kategorije. Klub iz Vilje Krespo, svoj prvi nastup u Primera Diviziji zabeležio je još 1912. godine, u ranim fazama amaterske ere, kada su pojedini današnji velikani, još uvek bili činioci Segunda Divizije. Od trofeja, u vitrinama popularnih Boema, nalazi se pehar namenjen osvajaču Kupa Argentine iz 1958. godine, kada je u finalu savladan Rasing iz Aveljanede sa 3:1. Tim sa Don Leona, početkom šezdesetih godina prošlog veka, predvodio je čuveni stručnjak Osvaldo Zubeldija, inače otac Luisa Zubeldije koji danas uspešno vodi Lanus. Status prvoligaša prvi put izgubili su 1979. godine, pet godina kasnije ponovo su se vratili u elitni rang, koji konačno napuštaju 1984. godine, gde se do danas nikada nisu vratili. Naprotiv, klub je više od 25 godina, u nekoliko etapa, proveo kao učesnik trećeg ranga. Povratak u Nasional B i poslednji put su izborili u sezoni 2017/18 gde se nalaze i danas, sa mogućnošću da se bore za promociju u društvo gde su nekada davno pripadali.

Obe ekipe bile su u istoj pobedničkoj grupi tokom ligaškog dela takmičenja, Fero je završio kao poslednji sa šest bodova, dok ih je Atlanta sakupila osam, čime se se našla na sredini tabele. Duel ove dve ekipe, održaće se na stadionu Platensea u Visente Lopezu, severnoj zoni Buenos Ajresa.

Petak, 01.30:

Još jedan nekadašnji šampion Argentine iz 1912. i 1978. našao se u drugom stepenu takmičenja, po drugi put u poslednjih deset godina. Ove godine, nastupima u Nasional B, Kilmes se izjednačio po broju sezona provedenih u eliti i u drugom rangu takmičenja, bilo to u Primeri B kao do 1986. ili u Nasional B danas, sa po 61 sezonom u svakoj, što znači da su učesnici argentinskog ligaškog sistema više od 120 godina. Njegov večerašnji protivnik je klub Branitelja iz Belgrana, jednog od kvartova Buenos Ajresa. Mali Zmaj kako glasi popularni nadimak ovog kluba, ponovo je postao član drugog po jačini ranga takmičenja od 2018. godine posle kratkog mandata u periodu između 2002. i 2005 godine. Defensores nikada nije bio član elitnog ranga.

U sezoni 1967, Defensores je završio kao šampion Primere B, savladavši u finalu Tigrea sa 2:0. Međutim, AFA je u poslednjem trenutku odlučila, da klubove iz nižeg ranga koji su činili polufinalne parove, dakle njih četvoro i klubove koji su se našli na poslednje četiri pozicije u elitnom rangu, sastave u jednu grupu, i na taj način ih puste da se izbore ili sačuvaju status u najjačem rangu takmičenja. Nije to bio prvi i jedini put da Argentinska fudbalska asocijacija menja pravila u poslednjem trenutku, ispadajući u najmanju ruku nekorektna prema ekipama iz nižih rangova. Zmajevi nisu imali snage za još jedan podvig. Kao zvanični osvajači Primere B, nisu uspeli da se izbore za promociju, završivši kao poslednji u novoformiranoj grupi.

Kilmes je jedini klub koji je do ove faze stigao iz onih gubitničkih grupa, koje su prvoplasiranima u istim, ipak omogućile da se bore za višu kategoriju u nastavku takmičenja, dok je Defensores završio kao trećeplasiran u pobedničkoj B grupi, sa samo dva boda manje od Sarmijenta koji je već ostvario učešće u Primeri. Polje za večerašnji sukob ovih klubova je stadion u Kaserosu, zapadnoj zoni Buenos Ajresa.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ