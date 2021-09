Bitka za Sarajevo na Koševu: Može li Željo da produbi agoniju vicešampiona?

Sredina nedelje je rezervisana za utakmice 10. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Epicentar današnjih mečeva biće na Koševu. Igra se večiti derbi sarajevskih rivala. Ostala tri meča na programu su u Trebinju, Bijeljini i Širokom Brijegu.

SARAJEVO – ŽELJEZNIČAR (20.30)

Odavno večiti derbi sarajevski rivali nisu dočekivali u lošijim pozicijama i formama nego danas. Sarajevo i ne toliko, jer je trenutno na četvrtom mestu sa 14 bodova, ali je daleko od prve dve pozicije koje trenutno zauzimaju Tuzla Siti i Zrinjski. Kao ni njihov današnji rival ne mogu se pohvaliti nekom dobrom formom, budući da nisu upisali trijumf u poslednja tri meča. Posebno šokantan bio je poslednji domaći poraz od Leotara (0:1). Novi trener bordo tima Goran Sablić od početka ima problema na domaćim utakmicama, dok se njegov tim mnogo bolje snalazi kao gost.

Na stadionu Koševo osvojili su svega četiri boda. Na jedvite jade savladan je Radnik sa (2:1), te se odigralo bez pogodaka sa Širokim Brijegom. Vicešampiona Bosne i Hercegovine je na svom terenu poražen od Tuzla Sitija, Zrinjskog i Leotara, a pre svega toga na Koševu se sladio i moldavski Milsami. Očigledno da domaći teren kao da ne prija bordo timu. Uprkos svemu tome, Sablić i dalje ima poverenje čelnika Sarajeva, a u prilog mu ide i to što nije mogao da računa na sve igrače zbog radne dozvole, ali se i taj problem polako rešava.

Sve to, ipak ne brine Sablića koji kategorično tvrdi da je njegov tim favorit u ovom meču.

"Koliko puta smo čuli da u derbiju stanje na tabeli i forma nisu presudni, a znamo da će motiv s jedne i s druge strane biti ogroman ida je utakmica stvar prestiža u čitavoj državi. Ono što uvek nastojim jeste da se fokusiram na svoju ekipu, mislim da imamo kvalitet jer smo kompletni. Nisam prepotentan ni bahat, ali kad igramo kući uvek smo favoriti, bio sa druge strane Željo ili neki drugi protivnik“, jasan je Sablić.

Ni Željezničar se ne može pohvaliti formom, budući da je tek na sedmom mestu tabele sa 11 bodova. Na poslednje četiri utakmice nije upisao pobedu, a da stvar bude gora, sa gostovanja se tim s Grbavice ove sezone vratio sa svega dva boda. Premalo za klub kakav je Željo. Međutim, jasno je i pticama na grani da tim sa Grbavice ove sezone nije ni bleda senka tima koji se bori za titulu.

Limitiran i podmlađen sastav kojim raspolaže Tomislav Ivković sigurno neće ući u trku za titulu, a pitanje je koliko mogu i u borbi za Evropu. Cilj je da se klub stabilizuje. Međutim, ako nešto može biti vetar u leđa i dodatni motiv za Plave, jeste proslava 100. godina postojanja. Prethodnih nekoliko dana, Sarajevo je bilo okupano plavom bojom, te bi pobeda nad večitim rivalom bila najveći i najlepši poklon.

"Igramo protiv ozbiljnog rivala koji ima dobre individualce. Takođe, za razliku od nas oni imaju bukvalno dva tima i u svakom trenutku mogu bilo koga poslati na teren. Očekujem da mi nastavimo sa borbenim igrama i nema većeg motiva nego igrati protiv Sarajeva. Čitao sam da su oni izjavili da smo im mi idealna prilika da izađu iz rezultatske krize, ali ja znam da smo im najteži rival“, istakao je šef stručnog štaba Željezničara Tomislav Ivković.

Pred nama je 124. ligaški, a ukupno 144. sarajevski derbi u istoriji. U prethodna 143 duela, Željezničar je nešto uspešniji sa 45 pobeda, dok je Sarajevo slavilo u 43 navrata. Nerešenim rezultatom okončano je 55 susreta, a ukupna gol-razlika je na strani Želje (176:172). Poslednji meč ova dva rivala igran na Koševu 1. maja ove godine, pripao je Sarajevu rezultatom 3:1.

LEOTAR – RUDAR PRIJEDOR (16.00)

Takmičarski program dana otvoriće duel u Trebinju, gde se igra derbi začelja između Leotara i Rudara. Domaćin u ovaj meč ulaze puni optimizma budući da je u prošlom kolu osvojila celi plen na Koševu protiv Sarajeva, što je svakako bilo iznenađenje kola. Da bi ta tri boda potpuno dobila na važnosti, u današnjem duelu protiv direktnog konkurenta za opstanak potrebna je pobeda. Sigurno je da bi se domaći zadovoljili i bodom, ali ukoliko trijumfuju biće to veliki pomak ka sredini tabele i ostvarenju cilja, a to je opstanak. Trebinjci su trenutno 10. na tabeli sa osam bodova, koliko ima i njihov današnji rival na poziciji ispred. Da je gostujući trijumf nad Sarajevom bio potpuni šok najbolji pokazatelj je i forma trebinjskog tima, jer su pre ovog trijumfa u sedam mečeva, osvojili svega dva boda, tako da bi današnja pobeda bukvalno bila lutrija za Leotar.

Kao ni Leotar, ni Rudar Prijedor ne može da se pohvali dobrim rezultatima. Kao gosti su do sada osvojili tri boda i to pobedom u Mostaru nad Veležom. U ostalim mečevima su poraženi, ali ruku na srce, od kvalitetnijih protivnika. Rudar bodove traži protiv ekipa koje su im konkurentni, pa su tako i pre dva kola ubedljivo savladali Posušje sa 3:0. Gosti bi se zadovoljili i bodom, ali i kao Leotar eventualna tri bi za njih bila veliki korak ka miroj zoni.

ŠIROKI BRIJEG – TUZLA SITI (18.00)

Jedan od dva derbija dana igra se na Pecari, gde će Široki Brijeg ugostiti lidera na tabeli, ekipu Tuzle Siti. Domaći igraju ispod svih mogućih očekivanja, pa su trenutno na osmom mestu sa devet osvojenih bodova. Forma im je katastrofalna jer imaju svega jedan trijumf te čak šest remija i dva poraza. Može se zaključiti da je tim sa Pecare kralj remija, a da stvar bude zanimljivija, gol razlika im je 4:4. Za devet utakmica, premalo. Ni promena trenera nije donela puno dobroga, pa i dalje mladi šef stručnog štaba Jure Ivanković traži recept da razdrma ekipu koja je prošle godine bila pri samom vrhu tabele.

Tuzla Siti je ove sezone ubedljivo prikazala najbolji fudbal. Trenutno su prvoplasirani sa 22 boda iz osam utakmica, a jedini koji im za sada uspeo pomrsiti konce jeste Zrinjski. U ostalim mečevima tim Husrefa Musemića delovao je neustrašivo i u svakom duelu bio u potpunosti nadmoćan. U timu Tuzlaka danas neće biti Mustafe Šukilovića, Augustina Dofa i Adnana Džafića što će svakako biti hendikep, ali igrački kadar kojim raspolaže Husref Musemić je dovoljno širok da nadomesti ove izostanke. Gosti će sigurno tražiti pobedu, a s obzirom da igraju protiv nesigurnog domaćina, imaju dobre šanse.

RADNIK BIJELJINA – ZRINJSKI (18.00)

Ako bi Radnik mogao da bira koga ne želi za protivnika u ovom trenutku to bi bez dileme bio Zrinjski. Ipak, to je ono što ne mogu izbeći, pa je večeras pred njima vraški težak posao. Bijeljinci su osvojili svega četiri boda do sada i pred njima je grčevita borba za opstanak. Jedini je tim koji nema nijednu pobedu do sada, tako da se ne mogu ni pohvaliti formom. Kao domaćini osvojili su dva boda, protiv Željezničara i Veleža, ali je u ovom trenutku Zrinjski daleko bolji protivnik, pa bi domaći bio zadovoljan i jednim osvojenim bodom.

Zrinjski poput Tuzle Siti deluje zaista fenomenalno. Ove dve ekipe su se odvojile na vrhu i sigurno je da će do samog kraja voditi borbu za titulu. Sergej Jakirović je napravio respektabilan tim koji je uspeo svima da pomrsi konce, te su upisali šest pobeda i tri remija. U dobroj su formi, zdravoj i pozitivnoj atmosferi, tako da u današnjem susretu važe za velikog favorita.

PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 10. KOLO

Utorak

Sloboda – Posušje 1:1 (1:0)

/Alić 45 – Leko 71/

Velež Borac Banjaluka 0:2 (0:1) prekid u 82. minutu

/Vranješ 37, 81/

Sreda

16.00: (2,50) Leotar (2,85) Rudar Prijdor (3,05)

18.00: (5,10) Radnik Bijeljina (3,60) Zrinjski (1,65)

18.00: (2,50) Široki Brijeg (3,05) Tuzla Siti (3,60)

20.30: (2,10) Sarajevo (3,05) Željezničar (3,60)

***kvote su podložne promenama