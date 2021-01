Izjava Jirgena Klopa o odnosu penala dosuđenih za Liverpul i Mančester Junajted podigla je dosta prašine na Ostrvu uoči derbija najtrofejnijih engleskih klubova.

Izjavio je Nemac da je u korist najvećeg rivala za dve godine svirano više jedanaesteraca nego za njegov tim od kada je stigao na Enfild pre pet i po godina.

Kazao je Klop da je “tako čuo”, ali su statističari brzo izneli podatak koji otkriva da je zapravo obrnuto, jer je od njegovog dolaska u Liverpul oktobra 2015. aktuelnom šampionu svirano 30 penala, a Mančester Junajtedu u pomenute dve godine 26. Gledajući na duže staze, odnosno od kada je bivši strateg Borusije Dortmund preuzeo Redse, onda Đavoli jesu u prednosti zbog 11 penala više, odnosno ukupno 41 u njihovu korist od oktobra 2015. do danas.

Sa dosuđenih 26 jedanaesteraca od 1. januara 2019, Mančester Junajted jeste na prvom mestu premijerligaških klubova u toj kategoriji i to ubedljivo. Najbliži nekadašnjem šampionu je Lester sa 19 penala u svoju korist, zatim Siti sa 17, pa Čelsi i Liverpul sa po 13.

"Ja ne brojim koliko penala su drugi imali, ali ako neko hoće da se bavi time koliko puta su naši igrači faulirani u protivničkom kaznenom prostoru, neka ga. Ja ne želim da gubim vreme na to", odgovorio je Ole Gunar Solskjer kolegi iz Liverpula.

Klop nije prvi koji se požalio na penale u korist kluba sa Old Traforda. Uoči polufinalnog duela FA kup prošle sezone i Frenk Lampard je govorio o tome, a Solskjer smatra da je tako izvršio pritisak na sudiju Majka Din, koji nije - a po njegovom mišljenju trebalo je - svirao penal posle starta Kurta Zume na Entonija Marsijala.

"Ne mogu da govorim u ime drugih trenera zašto pričaju o tome, ali očigledno da to doprinosi. Frenk je pričao o penalima, pa nam nije dosuđen jedan kada je trebalo... Možd je to način da se utiče na sudije. Ne znam, ali ne brinem o tome. Kada nam fauliraju penale, to je penal ako je u kaznenom prostoru", dodao je Norvežanin.

Ugletni Atletik je posle Klopove izjave nabrojao svih 26 penala za Mančester Junajted u poslednje dve godine i podsetio zbog čega su dosuđeni. Nećemo ići toliko unazad, ali evo šta pišu za šest iz ove sezone, u kojoj je Liverpulu dosuđen samo jedan manje.

Brajton - Mančester Junajted 2:3 (26. septembar)

Da li ste ikada videli penal dosuđen posle poslednjeg sudijskog zvižduka? Sada jeste. Delovalo je da je Brajton došao do boda u 95. minutu pre nego što je Fernandes "zavrnuo" loptu iz kornera u poslednjim sekundama. Hari Megvajer je bio najviši u skoku, ali je njegov pokušaj zaustavljen na gol-liniji. Sudija Kris Kavenah je odsvirao kraj, ali je dobio signal iz VAR sobe da je Nil Mapej igrao rukom. Fernandes je bio precizan za pobedu Junajteda u jednoj od najdramatičnijih završnica neke premijerligaške utakmice.

Mančester Junajted - Totenhem 1:6 (4. oktobar)

Murinjo se žalio zbog penala za svoj bivši klub iz finiša prošle sezone, ali na ovaj nije mogao da ima zamerke. David Sančez je već u 2. minutu oborio Marsijala koji je utrčao u kazneni. Fernandes je pogodio, ali je sve posle toga pošlo nizbrdo po Junajted tog dana.

Njukasl - Mančester Junajted 1:4 (17. oktobar)

VAR je odigrao ključnu ulogu za ovaj penal, pošto sudija Kreg Poson nije primetio zakasneli start Džamala Luisa. Na kraju je doneta ispravna odluka, ali Fernandes nije uspeo da savlada Karl Darloua, koji se bacio u pravu stranu i odbranio šut.

Mančester Junajted - VBA 1:0 (21. novembar)

Da li je Darnel Farlong mogao da uradi nešto više? Matin centaršut pogodio ga je u ruku. Kao so na ranu rivala bilo je to što je Fernandes dobio priliku da dvaput šutira. Prvi put je Sem Džonston odbranio, ali je VAR pokazao da je golman VBA ranije napustio gol-liniju. Drugi put je Fernandes bio precizan.

Mančester Junajted - Lids 6:2 (20. decembar)

Junajted je vodio 5:1 i lagano privodio meč kraju kada je Marsijal oboren u kaznenom prostoru gostiju. Neoprezan je bio Paskval Struijk. Fernandes je preuzeo odgovornost i dalje znate. Retko promašuje sa 11 metara. Možete se šaliti na njegov stil izvođenja penala, ali očigledno ih redovno vežba.

Mančester Junajted - Aston Vila 2:1 (1. januar)

Poslednji penal za Mančester junajted očigledno je ušao pod kožu i Jirgenu Klopu i Žozeu Murinju. Pogba je okrenuo Daglasa Luiza, sapleo se o svoju nogu, ali je bilo i kontakta sa Luizom. Fernandes je pogodio za pobedu i pritisak na vodeći Liverpul.

Nema sumnje da nas mnogo uzbuđenja čeka u najvećem derbiju engleskog fudbala, 17. januara na Enfildu.