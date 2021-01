Fudbaleri Liverpula doživeli su poraz u 17. kolu Premijer lige. Bio je to treći vezani meč bez trijumfa za pulene Jirgena Klopa, posle remija sa VBA i Njukaslom kući se praznih šaka vraćaju iz Sautemptona (0:1).

Imaju Redsi problema sa povredama u zadnjoj liniji, van stroja su odavno Virdžil van Dajk i Džo Gomez, pitanje je i da li će se vratiti do kraja sezone. Nedavno se povredio i Džoel Matip, pa je Klop odlučio da eksperimentiše sa Džordanom Hendersonom u srcu odbrane. Duel sa Svecima počeo je bez pravog štopera na terenu, što je ekipa Ralfa Hazenhitla znala da iskoristi - povela je u drugom minutu i slavila. Traljava reakcija odbrane Liverpula, Ings je dobio loptu pred golom rivala posle prekida, pa mu nije bilo teško da je prebaci preko Alisona u mrežu svoje nekadašnje ekipe.

U ostatku utakmice primetan je bio još jedna problem kod Redsa - nedostatak ideja u napadu. Kružili su oko gola rivala, ali bez rezultata. Na kraju su za 90 minuta uspeli da upute samo jedan šut u okvir gola. Od 12. minuta utakmice 15. kola protiv Vest Broma, Liverpul nije postigao gol (preko 260 minuta), što je najduži post od kako je Klop stigao na Enfild.

"Veoma sam isfrustriran da budem iskren, bio je to nepotreban start. Loš početak, prepustili smo utakmicu Sautemptonu za par minuta. Posle toga nismo bili dovoljno smireni da preokrenemo stvari", izjavio je Klop na startu konferencije za medije.

IZBOR UREDNIKA

Na samom startu drugog poluvremena viđena je i jedna sumnjiva situacija pred golom Sautemptona. Nakon pokušaja Manea je lopta u ruku pogodila Džeka Stivensa, ali je i posle pregledanog snimka iz VAR sobe odlučeno da se ne dosudi penal u korist Redsa. Klop smatra da je situacija bila čista i da je njegova ekipa oštećena. Kad su tema penali, nije Nemac propustio priliku da pomene Mančester junajted, koji preti da preuzme čelo tabele.

"Mančester junajted je za dve godine imao više penala nego ja za pet i po godina. Da li je to moja krivica? Nisam sigran kako tako nešto može da se dogodi. Ali to nije izgovor za večeras. Dobro smo pogledali, činilo se da je čist penal. Za to vreme četvrti sudija je već proverio. Kako su to tako brzo odlučili da nema penala?", naveo je nemački stručnjak.

Liverpulu je u tekućoj sezoni sviran tek jedan jedanaesterac manje od Mančester junajted (6). U prošloj sezoni je razlika ipak bila daleko značajnija, Đavoli su 14 puta stavljali loptu na kreč, dok su Redsi u šampionskoj sezoni samo pet puta izvodili udarce sa bele tačke.

Samo jedan šut u okvir protivničkog gola za 90 minuta fudbala na Sent Merizu. Klop je svestan da je to neprihvatljivo i preuzima potpunu odgovornost, ali očekuje i reakciju ekipe.

"Donosili smo loše odluke. Maločas sam čuo da smo imali jedan udarac u okvir gola. To je naša krivica, moja odgovornost i to je to. Sa fudbalske strane nemamo previše različitih problema. Zabrinuti smo ali svesni i situacije. Moramo da pokažemo reakciju", zaključio je Nemac.





| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Fudbalere Liverpula već u petak čeka novo nezgodno gostovanje, putuju na noge Aston Vili u okviru FA kupa (20.45). Imaće sasvim sigurno i motiv više protiv sastava iz Birmingema, posle debakla koji su doživeli na Vila Parku u prvom delu sezone (2:7).