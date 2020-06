Boaćijeva otvorena rana – 10 derbija i nijedna pobeda (VIDEO)

Kad se na kraju bude podvlačila crta imaće Ričmond Boaći čime da se podiči. Uz njegovo ime već 57 golova. Neki su bili sudbonosni. Onaj protiv Kelna se recimo najviše pamti. Mada ne bi smeo da da zaseni sećanje na Boaćijevo maltretiranje praške Sparte. Beše tu i onaj Kopenhagen. Sve su to utakmice koje su odredile ove poslednje sezone Crvene zvezde.

Međutim, ako za nečim može da žali napadač iz Gane to je onda što za ove sada već tri pune godine u Ljutice Bogdana nije osetio slast pobede u najvećim utakmicama srpskog fudbala. Boaći je naime tokom mandata u crveno-belom dresu 10 puta igrao protiv Partizana uz poražavajuć podatak da nije upisao nijednu pobedu!

Šest puta pobednika nije ni bilo, četiri puta je Boaći morao da pognute glave gleda kako slavi večiti rival.

I naravno da nije tu samo Boaći krivac. Štaviše, bilo je perioda kada je on svoje odrađivao. U tih 10 derbija postigao je tri gola. Bio je strelac utešnog pogotka u porazu od 1:3 aprila 2017. kada su Leonardo i Leandre Tavamba poveli crno-bele do titule pod vođstvom Marka Nikolića. Precizan je bio i u 156. večitom derbiju kada je sprečio Partizan da dođe do pobede kada je u 84. minutu anulirao raniji gol Sejdube Sume. Dao ga je i 23. septembra 2018. u Humskoj i još jednom spasio crveno-bele poraze posle pogotka Rikarda Gomeša.

Od tada – muk. Ni pogotka ni asistencije. Podatak koji će poslužiti kao argument svima onima koji tvrde da Ričmond Boaći, iako je i ove sezone, posebno u Evropi, imao svojih trenutaka, jednostavno više nije napadač kakav je bio kad je prvi put stigao u Beograd, gladan terena posle neuspešnih pokušaja da se izbori za minute u Italiji.

Opet, nije samo do njega. Naslednici nikoga nisu ubedili da su bolji. Milan Pavkov je odlično krenuo, ali kao da se brzo zadovoljio posle ona dva gola protiv Liverpula. Tomane pokazuje naznake nekakvih fudbalskih kvaliteta, ali Portugalac prosto nije gol ubica. Jedini koji je zaista umeo da u kontinuitetu odmeni Boaćija kakvog smo gledali u njegovim prvim mesecima u Ljutice Bogdana bio je Aleksandar Pešić, ali on nije tu još otkako je jula 2018. otišao u Al Itihad.

Bojan Ostojić uhapsio Boaćija (©Starsport)

I od tada Crvenoj zvezdi nedostaje stalan priliv golova. Neko će se sada prisetiti i kako je uoči derbija u intervjuu za Sportski žurnal Milorad Kosanović, a mudro je on predvideo i da će Umar Sadik namučiti poslednju liniju srpskog šampiona, rekao da “Zvezda nema istinskog napadača“. Možda bismo doduše mogli i da preformulišemo ovu konstataciju i da napišemo: Zvezda ne ume da doturi loptu do napadača? Jer i o vezistima bi se dalo pisati posle onakvog izdanja u derbiju i stalnog preskakanja sredine terena sve sa namerom da će Boaći u sendviču dvojice Partizanovih štopera moći da kao u najboljim danima primi loptu, odloži je... Ma, bar nešto da uradi.

Ostao je samo onaj jedan udarac iz finiša prvog poluvremena i utisak da se ozbiljan fudbal ne igra napucavanjem lopte “na palac“.

SVI BOAĆIJEVI DERBIJI

3. april 2017: Crvena zvezda – Partizan 1:1

18. april 2017: Crvena zvezda – Partizan 1:3

27. maj 2017: Partizan – Crvena zvezda 1:0

27. avgust 2017: Crvena zvezda – Partizan 0:0

13. decembar 2017: Partizan – Crvena zvezda 0:0

23. septembar 2018: Partizan – Crvena zvezda 1:1

2. mart 2019: Crvena zvezda – Partizan 1:1

22. septembar 2019: Partizan – Crvena zvezda 2:0

1. mart 2020: Crvena zvezda – Partizan 0:0

10. jun 2020: Partizan – Crvena zvezda 1:0

PROPUSTIO ZBOG POVREDA

25. april 2019: Crvena zvezda – Partizan 2:1

23. maj 2019: Crvena zvezda – Partizan 0:1