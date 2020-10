Roma je ponovo posrtala, bila je neubedljiva, često i potpuno bezidejna, ali je konačno stigla do prve pobede u sezoni. Udineze je i treći put kapitulirao od starta Serije A, a za to je bio zaslužan Pedro. Legendarni fudbaler Barselone, a potom i prvotimac Čelsija, postigao je prvenac za Vučicu i to kakav. Projektilom sa 19-20 metara udaljenosti razorio je ambicije Zebri u ovom meču i skinuo veliki teret sa leđa kluba, koji pokušava da stane na noge posle dolaska novog rukovodstva - 1:0 (0:0).

Koplja su se lomila tokom prvog poluvremena, kada su oba tima imala po nekoliko ozbiljnih šansi, ali su mreže ostale netaknute. Iskusni Pedro je prednjačio u želji da napravi razliku na terenu, promašio je dobru priliku u 48. minutu, ali je ono najlepše ostavio za 55. minut. Ušao je u sredinu, otvorio mu se prostor, a onda je usledio neodbranjiv udarac i lopta koja je od stative završila iza leđa nemoćnog Huana Musa.

Veliki problem za Romu predstavlja činjenica da je kapiten Edin Džeko još uvek van forme, a do sada je sve praktično zavisilo isključivo od njega. I iskusnom golgeteru iz Bosne i Hercegovine prijaće kad se u pogon stavi Borha Majoral, koji bi trebalo da ga potpuno rastereti.

Očekuje se da do kraja prelaznog roka stigne još jedno iskusno pojačanje u defanzivi, što bi dodatno donelo sigurnost čitavoj poslednjoj liniji i Romu učinilo konkuretnijom u borbi za visok plasman u ovoj sezoni. Sa druge strane u Udinezu mora nešto ozbiljno da se promeni tokom reprezentativne pauze. Ekipa Luke Gotija je doživela sva tri poraza na startu, uz gol-razliku 0:4.

SERIJA A – 3. KOLO

Petak

Fjorentina - Sampdorija 1:2 (0:1)

/Vlahović 73 - Kvaljarela 42pen, Vere 83/

Subota

Sasuolo - Krotone 4:1 (1:0)

/Berardi 19, Kaputo 58pen, 85, Lokateli - Simi 49/

Udineze - Roma 0:1 (0:0)

/Pedro 55/

Nedelja

12.30: (1,25) Atalanta (6,50) Kaljari (10,0)

15.00: (3,00) Benevento (3,40) Bolonja (2,35)

15.00: (3,15) Lacio (3,45) Inter (2,25)

15.00: (2,80) Parma (3,10) Verona (2,65)

15.00: (1,30) Milan (5,50) Specija (10,0)

20.45: (2,00) Juventus (3,45) Napoli (3,80)

Odloženo: Đenova - Torino

***kvote su podložne promenama