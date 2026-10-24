Borac bi u elitu, a nije pobedio nijednog eks superligaša

Konkretno danas, Nemanja Krtolica (koji nije sedeo na klupi zbog isključenja u prethodnom kolu) nema šta da zameri svojim pulenima. Bila je to, naročito u drugom poluvremenu, igra na jedan gol i prava kanonada udaraca prema Lazaru Baleviću. Ali, Đurić je promašio prazan gol, Desančić pogodio prečku, a onda je mladi čuvar mreže Napretka počeo da čini čuda među stativama i zaista je teško reći šta je još to trebalo da urade Čačani pa da učine da kapitulira prvi put nakon 21. septembra.

Imali su i gosti dve odlične prilike, u 38. minutu Marinković, a u 51. minutu i Stuparević, i jedno i drugo šutevi iskosa po zemlji, ali je u prvoj situaciji dobro odbranio Petrić, u drugoj je lopta otišla pored stative.

Ipak, Borac je sve vreme dominirao, mogao je do gola još u prvom poluvremenu, kada je Jevtović promašio nakon što je Jusuf Omosanja ukrao jednu loptu na sredini terena, ili kada je Živadinović imao izlet pred protivnički gol, ili Desančić udarcem sa preko 20 metara naterao Balevića da prvi put interveniše.

A, šta tek reći za drugo poluvreme? Stefan Đurić je u 55. minutu imao šansu bolju od penala, prebacio je nebranjen gol. Milan Jevtović je igrač koji na ovom nivou takmičenja pravi ozbiljnu razliku, svaki njegov potez je dodir klase u ovoj konkurenciji, on je bio lokomotiva najvećih naleta Borca sredinom drugog poluvremena, i sam je imao nekoliko pokušaja, ali nije išlo. Aleksandar Desančić je u 69. minutu zatresao prečku udarcem sa disrance. Čak i kada bi fudbaleri Borca sve savršeno uradili, kao kod pokušaja Kilibarde ili udarca Đurića posle prekida, Balević je magično intervenisao i izrastao u apsolutnog junaka utakmice.

MOZZART BET PRVA LIGA, 15. KOLO

BORAC 1926 – NAPREDAK 0:0

Čačak. Gradski stadion.

Sudija: Aleksandar Živković (Niš).

Žuti kartoni: Jusuf, Živadinović (Borac), Marinković, D. Miladinović, Milić (Napredak).

BORAC 1926: Petrić – Kolarević, Živadinović, Popadić, Nikić – Desančić, Jusuf – Đurić, Mijić (od 67. Ilić), Jevtović – Spasojević (od 67. Kilibarda).

NAPREDAK: Balević – Milošević (od 81. Krstović), V. Bogdanović, L. Miladinović, Marinković – Krsuoć, Bukumira (od 72. Milić), Zuvić (od 63. Novaković) – D. Miladinović (od 63. Stevanović), P. Bogdanović, Stuparević (od 72. Gigić).

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MOZZART BET PRVA LIGA – 15. KOLO

Petak

Teleoptik – TSC Bačka Topola 1:2 (0:1)

/Radosavljević 54 - Nešković 11, Soprenić 73/

Dubočica - Smederevo 1924 1:0 (1:0)

/Stojanović 18/

Subota

Bor 1919 – Jedinstvo 0:2 (0:1)

/Vranješ 37, Paunović 90+5/

Grafičar – Spartak 0:2 (0:2)

/Enco 32, Petrović 41/

Metalac – Javor 1:2 (0:0)

/Vukašinović 53 – Okansi 84, Maričić 87/

Proleter 023 – Voždovac 2:1 (2:1)

/Ilić 23, 32 – Ajdar 9/

Borac - Napredak 0:0

Loznica - OFK Vršac U TOKU