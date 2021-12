Braga ima probleme, ali i potpuno razrađen sistem: Karvaljal se nada Galenu i Al Musratiju, Kastro otpisan

Crvena zvezda će bez glavnog osigurača veznog reda Sekua Sanoga put Brage, ali to je situacija na koju se proteklih nedelja već pomalo navikao Dejan Stanković, iako je svima jasno da vezista sa Obale Slonovače nema adekvatnu alternativu. Ipak, i njegov kolega iz redova domaćina odlučujućeg okršaja za plasman u nokaut fazu Lige Evrope, Karlos Karvaljal, ima ozbiljnih problema kada je sastavljanje tima za ovu utakmicu.

Četvorica standardnih prvotimaca propustila su mali derbi gornjeg dela tabele sa Estorilom proteklog vikenda, a to su Al Musrati, Galeno, Tormena i Andre Kastro, pa isti ti igrači zadaju ozbiljnu glavobolju odličnom strategu i za ovaj meč. Kastro je već otpisan, s obzirom da mu je predviđeno mesec dana pauze, dok su Al Musrati, Galeno i Tormena pod velikim uputnikom i pitanje je da li će moći u potpunosti da se spreme za ovaj meč, čak i ukoliko budu zalečili povrede.

"Videćemo, zaista smo imali ozbiljnih problema u veznom redu protiv Estorila. Kastro nije bio u igri, Al Musrati takođe, Galeno, Tormena... Videćemo da li će se igrači oporaviti. Nisam siguran ni da li će neko ili svi uspeti da se oporave za četvrtak. Sačekajmo", skrivao je karte, ali nije imao mnogo razloga da bude optimističan Karlos Karvaljal.

Sva trojica igrača već neko vreme nisu na terenu. Vitor Tormena nije igrao poslednja četiri prvenstvena meča, a nije bio u konkurenciji ni za mečeve sa Ludogorecom i Midtjilandom u Ligi Evrope, tako da se poslednja linija već navikla na život bez njega. Al Musrati zbog tegoba sa kolenom nije igrao u Danskoj, ali ni protiv Vizele i Estorila, pa je veliko pitanje da li bi, čak i da se oporavi, imao snage da odigra meč punim intezitetom. Galena nije bilo protiv Vizele i Estorila, dok je pre toga igrao protiv Midtjilanda. Moguće je da ga je Karvaljal pomalo prištedeo u domaćem prvenstvu, pa deluje da bi jedan od najboljih driblera u timu ipak mogao da se nađe u startnih 11, na meču odluke u četvrtak (21.00, RTS 1).

Rikardo Orta ©Reuters

Ipak, upravo je u meču sa Estorilom Braga pokazala da sistem koji je uspostavio Karvaljal ne zavisi previše od jednog pojedinca, ili bolje reći, uvek može da iznedri novog. Tako se proteklih nedelja kao apsolutni lider izdvojio Rikardo Orta, koji će bez sumnje biti i najveća pretnja Crvenoj zvezdi u četvrtak. Braga je tvrdi Estoril uspela da slomi kroz posed i upornost, tako da crveno-beli moraju da budu spremni na novu igru živaca.

"Fudbalski tim je sastavljen od 11 elemenata, jedni igraju, drugi igraju, ideja je tu. Matrica igre je tu. Prošle nedelje smo takođe imali odličnu utakmicu sa izostancima nekih igrača. U odbrani se ekipa pridržava sistema, vrlo smo dobri u tranzitnoj igri, spektakularno prolazimo u defanzivnom smislu. Pozicije su jasno postavljene, sa kim god da igramo, imaćemo 11 igrača veoma spremnih za igru. Želimo da imamo sve igrače koji trenutno nisu tu, ali onda kada ih nemamo, imaćemo igrače koji su potpuno pripremljeni za meč", pojašnjavao je Karavaljal.

Okosnica tima koji je igrao protiv Estorila, mogla bi da iznese ključni teret i meča sa Crvenom zvezdom, jer su sve linije tima, do trenutka kada je u 65. minutu isključen defanzivni vezista Lukas Mineiro, besprekorno odrađivale posao. Petoplasirani tim Primeire do tog trenutka je bio potpuno razbijen, a onda je dobio veštačko disanje, koje nije uspeo da iskoristi kako bi se vratio u meč. Bragina najveća tegoba od početka sezone jeste taj pad koncentracije. Mineiro je potpuno bespotrebno dobio drugi žuti karton i od tog trenutka potpuno su se poremetile linije ekipe. Braga je često od početka sezone znala da oscilira, to se u ostalom i jasno videlo protiv Midtjilanda, ali je protiv Estorila sve delovalo mnogo konkretnije i konstantnije.

Ukoliko se nijedan od rovitih igrača ne bude oporavio za meč sa Crvenom zvezdom, Braga će igrati u sistemu 3-4-2-1. Na golu će biti Mateus, koji se ozbiljno razbranio protiv Estorila. Trojka u poslednjoj liniji sa Dijogom Leiteom, Raulom Silvom i Oliveirom deluje zacementirano, a četvorku ispred bi trebalo da čine Kouto, Lukas Mineiro, Andre Orta i Moura, dok će se iza najisturenijeg Vitinje naći Madeiros i Rikardo Orta. Pomeranja u timu i formaciji mogao bi pre svega da napravi ulazak Galena u tim, tada bi se se igralo u klasičnom sistemu 3-4-3. Ukoliko bude mogao da zaigra i Al Musrati, onda bi iz tima izvesno ispao Lukas Mineiro. Vitor Tormena je bio prvi izbor na početku sezone, ali je potpuno ispao iz ritma, a odbrana već došla do automatizma u igri, pa je pitanje da li će Karvljal biti spreman da im remeti tu rutinu.