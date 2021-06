I drugu noć zaredom u brazilskom drugoligaškom karavanu na programu je duel nekadašnjih šampiona. Ovoga puta u sklopu sedmog kola Serije B noćas (23.55) će na stadionu Brinko de Ouro da Prinsesa u Kampinasu lokalni Guarani da bude domaćini Koritibi, timu iz istoimenog grada u saveznoj državi Parani.

Pored zelene boje u osnovi, koja je identitet i zaštitni znak za oba kluba, malo ko zna da je pehar nacionalnog šampiona još jedna zajednička stavka u istoriji ove dve institucije. Popularni Domoroci prvi su stigli do zlatnog priznanja još 1978. godine, kada su u oba finalna meča savladali Palmeiras. Dok je Koritibi to pošlo zarukom sedam godina kasnije, u sezoni 1985. kada je u finalu posle jedanaesteraca uspela da savlada Bangu, nekada perspektivan klub iz istoimenog predgrađa Rio de Žaneira, a danas učesnika Serije D.

To ih svrstava među samo četiri kluba, pored velikih 12 u brazilskom fudbalu, koji su uspeli da se dokopaju pehara prvaka Serije A. Postoje i oni ne tako slavni momenti u njihovoj istoriji, kada je često dolazilo do dužih vremenskih perioda bez zvaničnih okršaja, a razlog tome bili su različiti rangovi u kojima su nastupali. Ipak, posebno mesto u arhivi brazilskog fudbala zauzima njihov duel iz 1991. godine u istom ovom takmičenju, kada su u direktnom okršaju odlučivali o povratniku u elitno društvo. Posle minimalnih pobeda na obe strane, povratnika u najjači rang odlučivali su jedanaesterci. Uspešniji u izvođenju bili su igrači Guaranija, a klub je simbolično prethodnog meseca obeležio 30 godina od odigravanja ovog susreta.

23.55: (2,50) Guarani (2,90) Koritiba (3,00)

Ove sezone, cilj za obe ekipe je povratak u Seriju A, a za to im je neophodno da zauzmu neka od prva četiri mesta. Guarani se trenutno nalazi na sedmoj poziciji sa devet osvojenih bodova, jednim manje od četvrtog mesta, koje upravo pripada njegovom noćašnjem rivalu, Koritibi. Tim iz Parane slavio je u proteklom kolu, kada je kod kuće minimalnim rezultatom savladao Vitoriju, što je bila druga uzastupna pobeda identičnim rezultatom za sastav koji predvodi paragvajski stručnjak Gustavo Morinigo. Sa druge strane Guarani je odigrao meč bez postignutih golova na gostovanju u Belemu sa ekipom Rema, zabeleživši tako i treći uzastupni susret bez poraza, uz dva remija i pobedu nad posrnulom Ponte Pretom.

Gostujući sastav je u Sao Paulo doputovao bez jednog od najiskusnijih pojedinaca Rafaela da Silve. Igrač poznatiji kao Rafinja, nekadašnji dugogodišnji član Kruzeira, zbog bola u mišićima nije predviđen za noćašnji okršaj, a sa druge strane Mateus Sales ponovo je na raspolaganju i očekuje se da upravo on zaigra na poziciji defanzivnog veznog. Pored njega na sredini terena trebalo bi da se nađu i Vilijan Farijas i Valdemir de Oliveira, dok će napadački trio činiti Igor Paišao, Vagner da Silva i kao najistureniji Leo Gamaljo. Kao jedna od rezervnih opcija u napadu, posle više od mesec dana oporavka, pominje se Vilijam Alves, igrač koji je karijeru započeo u Botafogu, a zatim je pošao put Evrope, gde je nastupao za portugalski Šaves, slovačku Žilinu i turski Kajseri, a kratku epizodu imao je i u dresu saudijskog Al Fajsalija. Treba očekivati česte rotacije u postavi Koritibe, jer za ekpu Gustava Moriniga ovo će biti treći meč u proteklih šest dana.

I domaći sastav trebalo bi da pretrpi najmanje dve promene u odnosu a pređašnji susret sa Remom. U timu Guaranija neće moći da računaju na defanzivca Karlosa Roberta da Kruza, koji je usled povrede desnog kolena posle samo tri minuta igre u Belemu morao da napusti teren. Njegovu poziciju zauzeće Ronald Alves koji se u prethodna dva susreta pokazao kao izuzetno pouzdana zamena u odbrambenoj liniji. U derbiju protiv Ponte Prete, kao i u duelu sa Remom, njegov tim uspeo je da svoju mrežu održi netaknutom. Druga žrtva u timu Domorodaca za noćašnji okršaj je levi bek Mateus Bidu, on je u proteklom kolu kažnjen žutim kartonom u poslednjim minutima meča. Budući da mu je to bio treći žuti karton u dosadašnjem toku prvenstva, moraće da odradi suspenziju, a njegovo mesto ponovo će biti ustupljeno Eleilu da Silvi. Sa druge strane, trener Danijel Paulista ponovo može da računa na veziste Režisa Augusta i Bruna Salvija kojima suspenzija od jednog meča zabrane ističe noćas, a Andrigo Oliveira i Pablo Lopes koji su ih menjali, ponovo će svoju priliku čekati na klupi za rezerve.

Kao još jedna od mogućih promena u timu Guaranija pominje se startna pozicija novopridošlog golmana Lukasa Fransa koji je došao na pozajmicu iz Kruzeira do kraja sezone. U četvrtak ujutru, klub je ozvaničio njegov dolazak, registrovan je i već dostupan za duel sa Koritibom. Domoroci su krenuli u potragu za novim golmanom, posle povrede Rafaela Martinsa standardnog čuvara mreže, koji će duže vreme biti odsutan, a kome je prošle nedelje urađena operacija vilice. Njegova zamena do sada bio je mladi Gabrijel Maskita (22). Očekuje se da u tim sa Brinko de Oura stigne još jedan igrač iz Kruzeira. Dva kluba u pregovorima su za defanzivnog vezistu Mateusa Nerisa, koji bi takođe došao na pozajmicu do kraja sezone.

Prethodna kampanja protekla je bez okršaja ovih timova, a poslednji put kada su odmeravali snage bilo je to 2019. takođe u sklopu Serije B, kada je Koritiba ostvarila promociju u elitni rang, i pritom je slavila u oba okršaja sa Domorocima. Samo godinu dana ranije u sezoni 2018, situacija je bila u potpunosti okrenuta u korist Guaranija, koji je zabeležio trijumfe u oba susreta. Dakle u poslednja četiri duela ostvarene su po dve pobede na obe strane, a protekli okršaji pišu se još u sezoni 2006. kada su se oba kluba takmičila u Seriji A.

Piše: Đorđe RADONJIĆ