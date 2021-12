Buongiorno Italia: Dibala uzalud veruje u titulu, Inzagi i Inter u ljubavi, Sergej kao doktor Džekil i mister Hajd

(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Tri kola pre kraja jesenjeg dela šampionata u Seriji A, iskristalisala se trka za skudeto. Atalanta je sa pet uzastopnih pobeda u prvenstvu, uključujući i poslednju protiv Napolija, zaradila ulaznicu za najprestižniju pozornicu. Juventus i pored optimističkih izjava Paula Dibale dalje od povratka u konkurenciju za mesto u Ligi šampiona ne može da dopre.

Posmatrajući Inter, Milan, Napoli i Atalantu sa svih strana i uzimajući u obzir sve moguće varijabile, Nerazuri su prvi favoriti da osvoje novi skudeto i prišiju drugu zvezdu iznad grba na dresu. Simone Inzagi je uspešno nadogradio i prilagodio svoj Inter onom koji je nasledio od Antonija Kontea. Šampion Italije ima manje top igrača, ali je mnogo više kolektiv nego što je to bio u prošloj sezoni i to se vidi kroz prikazanu igru. Ne treba se zaustaviti na broju postignutih golova, pravi podatak koji pokazuje kvalitativan skok Inzagijevog tima u odnosu na Konteov je broj stvorenih šansi za gol.

18.30: (2,65) Udineze (3,35) Empoli (2,85)

Milan, Napoli i Atalanta su bili ili su i dalje masakrirani povredama. Atalanta je izašla iz tunela velikog odsustva igrača zbog zdravstvenih problema i to se vidi kroz seriju pobeda. Milan se od starta sezone nosi više-manje uspešno sa brojnim problemima svojih igrača, od mišićnih do Kovida-19. Napoli je do pre mesec dana bio pošteđen sličnih nedaća da bi u poslednjih mesec dana platio paprenu cenu izostanka ključnih igrača: na poslednjih pet mečeva Azuri su osvojili samo pet bodova (pobeda, dva remija i dva poraza).

Novina u italijanskom prvenstvu je da će posle dužeg vremena, titulu prvaka osvojiti tim koji igra lep fudbal, odnosno koji ne stavlja u drugi plan igru preferirajući rezultat i pragmatičan pristup.

Inzagijev Inter, Piolijev Milan, Spaletijev Napoli i posebno Gasperinijeva Atalanta predstavljaju zaokret u percepciji italijanskog fudbala koji postaje sve dopadljiviji, efikasniji i kvalitetniji. Mnogi pripisuju zasluge Robertu Mančiniju koji je sa sa selekcijom Italije napravio kulturni preokret i pristup utakmicama.

DIBALA I DALJE VERUJE U SKUDETO

Paulo Dibala je ponovo bio najbolji igrač Juventusa na terenu. Argentinac je preuzeo odgovornost i ako ga povrede poštede mogao bi da bude lokomotiva Stare dame u trci za jedno mesto u Ligi šampiona. Istina, Dibala još uvek priča o veri da Bjankoneri mogu da osvoje titulu prvaka, ali budući da vera i nada ne koštaju, sasvim je legitimno da Argentinac ima takva uverenja.

Navijače Juventusa više brine što Dibala i dalje ne potpisuje produžetak ugovora, a vreme prolazi. Hoji isiče ugovor sledećeg leta i on je, bukvalno, od januara slobodan da potpiše ugovor s kim god hoće. Povratak u formu, golovi, vragolasti potezi bi mogli da privuku pažnju bogatih i velikih klubova i Juve bi mogao da da se nađe sledećeg leta i bez Argentinca.

Maks Alegri je promenio formacijsku postavku u 4-2-3-1, prilagođavajući će je karakteristikama Dibale. Rezultati su ohrabrujući: dve pobede uz gol razliku 4-0. Međutim, protivnici su bili timovi koji su na putu za Seriju B, Đenova i Salernitana. Stara dama ima relativno lak kalendar do Božića: Venecija, Bolonja i Kaljari. Upravo zbog toga je Alegri naglasio da će o promeni tendencije u ovoj sezoni moći da priča tek posle sledeća tri meča. Sa pretpostavljenih devet bodova, Juve bi zaključio jesenji deo sezone sa 36 bodova. Radi se proseku koji otvara vrata za borbu oko četvrtog mesta računajući da bi jedan od prvoplasiranih timova mogao da doživi ozbiljniji pad u igri i rezultatima u prolećnom delu sezone.

MILAN: OSMINA FINALA LŠ I ZA MILENKOVIĆA

Rosoneri imaju dodatni motiv da se plasiraju u nokaut fazu Lige šampiona. Povreda Simonea Kjera je primorala Milan da anticipira angažovanje centralnog defanzivca, inače planirano za sledeće leto. Kada se sabere premiija UEFA za osminu LŠ (9.600.000 evra), udeo u sponzorskom kolaču i televizijskim pravima, plus zarada od ulaznica i drugih prihoda od meča osmine finala u Milanu, stiže se do cifre od oko 20.000.000 evra. Novac s kojim bi Milan mogao da zakuca na vrata Fjorentine i Nikole Milenkovića, ali i drugih klubova i defanzivaca.

U Milanu veruju u čudo. Sve ulaznice za poslednji meč grupne faze u LŠ, malo više od 55.000, su prodate. Zlatan Ibrahimović je preskočio meč sa Salernitanom kako bi bio u top formi za obračun sa Liverpulom i ponovio je da očekuje produžetak ugovora koji mu ističe sledećeg leta.

Među navijačima Milana kruži podsetnik da su njihovi ljubimci osvojili skudeto kada su poslenji put imali 38 bodova posle 16. kola. Bio je to Milan sa Karlom Ančelotijem i današnjim tehničkim direktorom Paolom Maldinijem.

Povrede nastavljaju da masakriraju Milan. Na već dugačku listu se dodao i Rafael Leao. Portugalac će morati da preskoči Liverpul, ali se u Milanelu nadaju da će se oporaviti za Napoli budući da se ne radi o ozbiljnoj povredi.

INZAGIJU UGOVOR DO 2025. GODINE?

Postaje sve više moda u Seriji A da se trenerima daju ili produžavaju ugovori na dugi rok. Počeo je Juventus sa četvorogodišnjim ugovorom Alegriju, nastavio je Milan koji je produžio samoinicijativno saradnju sa Piolijem do 2024. godine uz povećanje plate, pridružila im se Atalanta sa potpisom na novi ugovor Đan Pjera Gasperinija na još četiri godine. U red je stao i Lacio sa Muauricijom Sarijem, takođe obnova tek potpisanog ugovora do 2025. godine, a poslednje glasine iz Apijano Đentila navode da bi i Simone Inzagi mogao da bude nagrađen novim, bogatijim, ugovorom posle samo par meseci na klupi Intera.

Naime, Inzagi je ostavio toliko dobar utisak da je sve izvesnije da uz produžetak ugovora dobije i značajno povećenje plate, čak za 50 odsto, sa aktuelna 4.000.0000 na 6.000.000 evra uključujući i bonuse.

Najbolji pokazatelj dobrog i sinhronizovanog rada trenera i uprave kluba se ogleda u činjenici da su protiv Rome golove postigli Hakan Čalhanoglu, Edin Džeko i Denzel Damfris, igrači koji su zamenili Kristijana Eriksena, Romelua Lukakua i Ašrafa Hakimija. Dodatna vrednost i veliki plus za Inzagija što Inter sa ta tri fudbalera koji su, objektivno, manje kvalitetni od njihovih prethodnika, igra bolji fudbal.

O ljubavi na prvi pogled između Intera i Inzagija kao i familije Inzagi i grada Milana govori činjenica da se čitava porodica preselila u lombardijsku prestonicu posle 24 godine provedene u Rimu. Veliku ulogu u brzom prilagođavanju novom gradu odigrao je Inzagijev najbliži saradnik Masimilijano Faris. Simoneov zamenik na klupi je rođen i odrastao je u Milanu što je bilo od velike pomoći novom treneru Nerazura da se ekspresno uklopi u novu sredinu,

Inače, Stefan De Fraj se oporavio od povrede i biće na raspolaganju za meč sa Real Madridom dok će Hoakin Korea ostati u Milanu, štaviše vratiće se na teren tek u 2022. godini pošto mu je dijagnostkovana povreda mišića koja zahteva pauzu između 20 i 25 dana.

EVERTON SE INTERESUJE ZA MURINJA

Žoze Murinjo i pored loših rezultata i još slabije igre Rome i dalje uživa podršku vlasnika kluba, oca i sina Fridkina, i najvernijih navijača Đalorosih koji su zadivili sve koji su gledali utakmicu uživo ili preko televizije, pevajući bez prekida u poslednjih 15 minuta meča i pored teškog poraza od Intera.

Istina, interesovanje Evertona da angažuje Murinja nije samo puko ispipavanje pulsa portugalskog stručnjaka, mada u Rimu veruju da se Žoze neće tako lako predati i pored toga što pojedine njegove izjave zvuče rezignirano i beznadežno.

Hladne glave može se reći i da Murinjo nosi deo odgovornosti za aktuelnu situaciju u Romi. Klub je potrošio 90.000.000 evra na pojačanja, ali se to ne vidi na terenu. Mladi i talentovani fudbaleri nisu napredovali, neki su čak i stagnirali, a treći su se bukvalno izgubili. Na utakmicama ne samo da se ne vidi rad Murinja, nego se ni ne naslućuje šta bi mogao da bude. Roma je tim bez identiteta, neprepoznatljiv i prilično anarhičan.

PIROVA POBEDA LACIJA: SERGEJ POCRVENEO, IMOBILE SE POVREDIO

Sergej Milinković Savić je sinoć na Marasiju bio klasičnin doktor Džekil i mister Hajd. Srpski reprezentativac je briljirao. Sva tri gola Lacija nose njegov potpis: prvi je postigao, drugi je namestio, a za treći je započeo akciju.

Sergej je pogubio živce jer sudija Fabri nije video očigledan faul nad njim, na televizijskom snimku se vidi jasno kako mu Silva vuče dres, od vrata do ramena i to na par metara od glavnog arbitra. U svakom slučaju nije bilo potreba da se toliko iznervira, Lacio je vodio sa 3:0, prekršaj nije bio pogibeljan, utakmica je bila prilično mirna. Sergej je izgubio kompas napravio je faul za žuti karton nad Auđelom i onda odbrusio sudiji: “K… nisi video u prethodnoj akciji”.

20.45: (3,30) Kaljari (3,25) Torino (2,40)

Koliko je Milinković odigrao dobro pokazuje činjenica da su mu italijanski mediji i pored crvenog kartona dali šesticu, jednostavno nisu mogli da ga “obore” na ispitu na Marasiju i pored gluposti koju je napravio.

Sari je branio sprskog fudbalera posle meča, ali mu je zamerio što je ostavio klub na cedilu, ne toliko na utakmici sa Sampom koji je već bio rešen, koliko za sledeće mečeve jer bi Milinković Savić mogao da bude kažnjen i sa suspenzijom koja bi bila duža od jednog meča. Podsetimo, Lacio sledeće nedelje gostuje u Ređo Emliji protiv Sasuola koji je u odličnoj formi i praktikuje igru koja ne leži Sarijevim izabranicima.

U Formelu sa velikom zebnjom očekuju rezultate pregleda kolena Čira Imobilea zbog kojeg je ostao u svlačionici posle prvih 45 minuta.