(Od dopisnika MOZZART Spota iz Rima)

Borba sa Kovidom 19 dobija sve veći prostor na stranicama italijanske sportske štampe budući da raste broj igrača Serije A koji su se zarazili. Gazeta delo sport je izbrojala već 50 fudbalera, praktično svaki deseti, koji su pozitivni ili su bili pozitivni na koronavirus u ovoj sezoni. U prvom planu je Inter koji je na putu da izgubi ulogu favorita u derbiju sa Milanom budući da neće moći da računa na dva od tri startera u odbrani, Škrinjara i Bastonija. Od ostalih tema značajan prostor dobija priča da je Mauricio Sari blizu sporazumnog raskida ugovora sa Juventusom kao i da su četiri najiskusnija igrača Rome, Džeko, Smoling, Mhitarjan i Pedro, napravili pakt sa trenerom Fonsekom da se vrate u Ligu šampiona u ovoj sezoni.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

"Inter u divovskom problemu", aludira Gazeta na činjenicu da dva gorostasna defanzivca, Milan Škrinjar i Alesandro Bastoni neće moći da igraju meč sa Milanom jer su pozitivni na Kovid-19. U nandnaslovu se ističe da je virus prepolovio odbanu Intera pred derbi sa Milanom i da se sada svi pitaju ko će čuvati Ibrahimovića ako se oporavi u međuvremenu. Na unutrašnjim stranama se pretpostavlja da bi najlogičnije rešenje bilo da D’Ambrozio i Kolarov popune upražnjena mesta pored De Fraja. Podseća se da su na raspolaganju i Ranokja i tek pristigli Darmjan. U tekstu se dodaje da bi Škrinjar mogao da ostane blokiran u Slovačkoj dok se Bastoni vraća kući. Oba igrača nemaju simptome.

"Tonali u lovu na mesto startera s željom da potvrdi da je napravio dobar izbor", piše Gazeta da bi Sandro koji je dugo bio na listi Interovih želja na dobrom putu da se izbori za mesto u početnoj postavi. Prema navodima lista Tonali bi trebalo da uzme mesto Benaseru. Kao i za ceo novi Milan, i za Tonali je će ispit protiv Intera biti prvi pravi u ovoj sezoni.

U redakcijskom komentaru pod naslovom "Hakimi, (H)Ernandez, ovo je derbi HH" se ističe da će okršaj između dvojice fudbalara koji će biti direktni protivnici na boku biti jedan od kljnučnih duela za konačni ishod meča.

"Bentankuru, gde si nestao? Nezamenljiv u prošloj sezoni, mora da se vrati u Juveovo srce", zapaža lista da je Urugvajac bio starter kod Sarija a prva dva meča u novom prvenstvu je počeo na klupi. U tekstu se najavljuje da bi Bentankur sa Arturom mogao da pruži garancije koje su potrebne treneru Pirlu.

"Fonseka, sada je red na tebe. Paulo je zadovoljan prelaznim rokom ali klub sada od njega traži kvalitativan skok", naslov je priče u kojoj se podseća da je Roma ispunila sve zahteve portugalskog stručnjaka, počev od povratka Smolinga, potvrde Mhitarijana do dovođenja Pedra.

"U klubu očekuju vidne pomake već protiv Beneventa", upozorava Gazeta.

"Kovid armija. Od početka sezone već imamo 50 slučajeva", izbrojala je Gazeta sve fudbalere koji su imali bliski susret sa koronavirusom, od Ibrahimovića do Zjelinskog. U najtežoj situacija je Đenova koja i dalje ima čak 17 pozitivnih irgača i članova stručnog štaba.

"Italija se prošetala sa Moldavijom. Kaputo i El Šaravi: lideri za jednu noć", izveštava milanski dnevnik o još jednoj ubedljivoj pobedi Azura Roberta Mančinija koji su sa “drugopozivcima” i “trećepozivcima” nokautirali Moladvce sa 6-0. Utakmica će ostati ubeležena po golovima Kaputa na debitantskom meču u dresu Italije. Centarfor Sasuola je obukao prvi put dres A reprzentacije u 33. godini i jedan je od 28 igrača koji su debitovali u nacionalnoj selekciji pod Mančinijevom komandom.

CORRIERE DELLO SPORT

"Instant Roma", otkriva Korijere da su četri najiskusnija igrača Rome, Džeko, Mhitarjan, Smoling i Pedro, napravili pakt zajedno sa trenerom Paulom Fonsekom da vrate Đalorose u Ligu šampiona. Interesantno je da su sva četvorica igrača došla iz Premijer lige u Romu i da sa sobom nose ne samo kvalitet već i neophodno iskustvo. U tekstu se konstatuje da su Đalorosi napravili miks mladih i prekaljenih igrača i da Fonseka ima zadatak da ih ukomponuje i harmonizuje kako bi svi dali svoj maksimum.

"Zovite ga Smiling, osmeh Romanista”, poigrao se Korijere sa prezimenom Smolinga (Smalling) kako bi dočarao zadovoljstvo igrača ali i čitavog ambijenta Rome zbog njegovog povratka u Trigoriju. Kao dokaz da Smolingova izjava “Roma je moja kuća” nije uobičajena fudbalska fraza se objavljuje i fotografija kako engleski defanzivac igra opušteno karte sa svojim prijateljima u rimskom kvartu Eur.

Korijere piše i o dugovima Rome koji su probili granicu od 200.000.000 evra, tačnije stigli su do 204.000.000, to je drugi najveći dug u istoriji Serije A, primat drži Inter iz sezone 2016/2017 kada su Nerazuri bili u crvenom za 207.000.000 evra. U analizi se kaže da su novi vlasnici, familija Fridkin, već spremili plan kako da izađu iz minusa i da on predviđa, kresanje broja igrača pod ugovorom, smanjivanje ukupnog iznosa plata, prodaju pojedinih fudbalera i ubrizgavanje nove finansijske injekcije.

Istovremeno, rimski dnevnik tvrdi da Roma nije odustala od Milika i da bi Poljak mogao da dođe u januaru za obeštećenje od par miliona evra ili čak bez evra obeštećenja sledećeg juna.

“Murići odmah, Sampdorija na nišanu”, izveštava Korijere da novi napadač Lacija radi punom parom da bude spreman za meč u Đenovi i da će biti ozbiljan konkurent Kaisedu za mesto startera pošto će Imobile morati da preskoči meč zbog crvenog kartona u meču sa Interom.

U drugom tekstu posvećenom Nebeskoplavima se kaže da je produžetak ugovora trenera Simonea Inzagija obavijen velom tajne, ali da postoje svi preduslovi da se saradnja formalno produži za još godinu dana. Kažemo formalno jer postoje indicije da će se Inzagi i Lacio rastati sledećeg leta, posle 20 i kusur godina, koliko je Simone proveo kao igrač, trener mlađih kategorija i prvog tima u Formelu

“Rezervna Italija je prelepa: 6-0”, navodi Korijere da su rezerve koje je Roberto Mančini pozvao pod nacionalnu zastavu dale veoma pozitivan i ohrabrujući odgovor. Svoju kandidatur za mesto u ekspediciji Azura na Evropso prvenstvo sledeće godine su istakli Lokateli, Kristante, Kaputo, El Šaravi, Lacari i Berardi.

TUTTOSPORT

“Sari slobodan!”, naslov je intervjua Aurelija Virđila bliskog prijatelja Mauricija Sarija u kome je otkrio da su toskanski stručnjak i Juventus blizu dogovora o sporazumnom raskidu ugovora (podsetimo, Sari ima ugovor sa Juveom do 2022. godine za platu od 6.000.000 evra po sezoni), uz otpremninu. Virđili tvrdi da će Sari pre Božića već biti na klupi novog kluba stavljajući do znanje da je fudabalski stručnjak već imao kontakte sa pojedinim klubovima i da je i u njegovom interesu da se oslobodi ugovora koji ga veže za Staru damu. U drugom tekstu se analiziraju moguće solucije za nastavak karijere Sarija i zaključuje se da postoje samo dve kredibilne piste: Fjorentina i Roma. Oba tima imaju američke vlasnike sa velikim ambicijama i trenerima (Jakini i Fonseka) koji su na klackalici i nalaze se u vrhu liste trenera koji bi do kraja ove godine mogli da dobiju otkaz.

“Dembele –Juve biće drugog poluvremena”, piše Tutosport da s prelazni rok završio ali da klubovi nastavljaju da rade na spremanju terena za nove poslove. Jedan od njih je razmena Bernardeskija i Dembelea između Juventusa i Barselone po istom principu po kojem je napravljena trampa Pjanić za Artura.

“Presuda za meč Juve-Napoli se očekuje danas. Pretpostavka o pobedi Juvea 3-0 za zelenim stolom je sve više lelujava”, ističe torinski dnenvik da bi utakmica mogla da bude odložena već u prvostepenom procesu kako bi se izbeglo otvaranje serije procesa uključujući i one pred redovnim sudovima.

“Boginja: Mirančuk i Iličić. Najbolje tek dolazi za Gasperinija”, podvlači list da je Atalanta pokazala superiornost i snagu u prva tri kola šampionata bez lidera tima iz prethodnih sezona uz Papua Gomeza i najvećeg pojačanja u prelaznom roku. Sa Slovencem i Rusom, Atalanta će imati ne samo kvalitativan već i brojčano vrlo bogat ofanzivni blok.

“Alonso ili Emerson za Kontea, to će biti poklon za Ligu šampiona”, tvrdi Tutosport da će Inter u januaru angažovati jednog od dvojice igrača Čelsija pod uslovom da Nerazuri prezime u Ligi šampiona i da eksperiment sa Perišićem na celom levom boku bude neuspešan.

“Milan, 90 minuta istine. Godinu dana od dolaska Piolija Milan ima dušu i sada dolazi najvažniji ispit”, najavljuje se iz ugla Rosonera gradski derbi. U tekstu se kaže da su se Rosoneri preporodili posle “lockdown-a” i da će protiv tima Antonija Kontea tražiti 20. uzastopni pozitivni rezultat između prethodne i nove sezone.

U članku posvećenom Interu, Tutosport signalizira da bi Inter, osim Škrinjara i Bastonija, mogao da ostane i bez Hakimija pošto je i jedan igrač Marokoa pozitivan na Kovid-19 tako da se sa velikom zebnjom očekuju rezultati briseva ostalih igrača marokanske repezentacije, uključujuči i Hakimijeve.

Piše: Željko PANTELIĆ