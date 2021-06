(Od dopisnika MOZZART Sporta iz Rima)

Približavanje Kristijana Ronalda PSŽ-u rasplamsava ideje o eventualnim rešenjima za napadačku organizaciju Juventusa u novoj sezoni. Iz Torina stižu sve jasniji znaci da se odnos između kluba i Portugalca kulminirao do kraja i da bi obe strane, ako se ukaže prilika, oberučke prihvatili prevremeni razvod. Podsetimo, Ronaldu ističe ugovor sledećeg leta.

Novi trener Juventusa Maks Alegri juče je imao sastanak sa upravom kluba, uključujući i sportskog direktora Federika Kerubinija. Na osnovu rekonstrukcija procurelih iz Kontinase, prvi izbor Alegrija je Dušan Vlahović. Međutim, da bi operacija bila izvodljiva, potrebno je da Ronaldo ode iz Juventusa i da predsednik Fjorentine Roko Komiso pristane da sedne za pregovarački sto. U Firenci se kaže da decidrani stav Ljubičastih da Vlahović nije na prodaju drži vodu sve dok se na stolu ne pojavi 50-60 miliona evra. U tom slučaju se menja kompletno priča. Budući da Ronaldo košta Juventus, na nivou godine, oko 50.000.000 evra (bruto iznos plate), jasno je da bi sa njegovim odlaskom Stara dama bila u mogućnosti da formuliše interesantnu ponudu Komisu. Alteranativa za Vlahovića je Ikardi dok su u trećoj liniji izbora Milik, Malen i Kin.

Sa potvrdom Kumana na klupi Barselone Miralem Pjanić je dobio još jedan motiv da promeni sredinu i vrati se u Juve. Međutim, to će biti moguće samo u slučaju da Barselona pristane da ga pošalje na pozajmicu u Juventus.

INTER

Šampion Italije prolazi kroz vrlo turbulentan period. Kineski vlasnici kluba su u sve većim finansijskim problemima i za deset meseci bi mogli da izgube kontrolu nad Suningom, odnosno država Kina će postati većinski vlasnik Suninga i time Intera.

U tom kontekstu se posmatra investicija američkog fonda “Oaktree” od 275.000.000 evra na ime pozajmice familiji Džang, odnosno da bi Inter mogao da pređe u vlasništvo kalifornijskog investicionog fonda pre nego što Suning pređe u ruke Pekinga.

Dobra vest za Inter je spremnost Aleksisa Sančeza da produži ugovor za godinu dana, bez evra dodatka, odnosno da 14.000.000 koliko bi zaradio u sledeće dve godine, da bude raspoređeno na tri sezone do 2024. godine. To znači da bi Sančez praktično igrao za platu manju od pet miliona evra.

Inače, tokom jučerašnjeg sastanka novog trenera Simonea Inzagija sa rukovodiocima kluba, se pričalo o Emersonu Palmijeriju kao pojačanju za levi bok. Jangu i Kolarovu je istekao ugovor a klub ima nameru da proda Perišića ovog leta.

I kad već govorimo o prodajama. Emisari Atletiko Madrida su došli u Milano kako bi ispitali teren za Lautara Martineza. Inter nije rekao ne, ali je istovremeno stavio do znanja da se bez 90.000.000 evra Lautaro ne mrda iz Apijano Đentilea.

Mauricio Sari ©Reuters

LACIO

Mauricio Sari i Klaudio Lotito su proveli celo veče zajedno. Ugovor još nije potpisan, ali smo veoma blizu. Danas se očekuje dolazak Sarijevog menadžera Falija Ramadanija i pretpostavlja se da bi tokom vikenda mogao da padne potpis. Dve strane su na putu da pronađu kompromis oko visine plate: tri i po miliona eva, uključujući i bonue, plus obećanje da tri ključna igrača Sergej Milinković Savić, Luis Alberto i Čiro Imobile neće biti prodati, i da će Lacio kupiti 4-5 igrača koji će omogućiti Sariju da igra sa postavkom 4-3-3.

Ponovo se piše da bi Nikola Maksimović mogao da pređe u Lacio i pridruži se svojim zemljacima Milinković Saviću i Marušiću, kao i Kamenoviću koji će sledeće nedelje staviti paraf na petogodišnji ugovor koji će mu garantovati platu od 700.000 evra.

ROMA

U Trigoriji spremaju novi ugovor za svog kapitena Lorenca Pelegrinija. I pored toga što za Pelegrinija nije stigla nijedna konkretna ponuda i što mu ugovor ističe sledeće godine Đalorosi su odlučili da mu ponude povećanje plate na tri miliona plus bonusi sve do 2025. godine. Sa Pelegrinijem se čuo i novi trener Žoze Murinjo koji je dao uvrerenja Lorencu da će biti jedan od njegovih stubova u budućem sastavu Rome.

Rastu šanse da Edin Džeko ostane u Romi. Bivši Romin kapiten će po povratku sa odmora imati sastanak sa generalnim direktorom Tijagom Pintom i sa Žozeom Murinjom. Džeko ima ugovor koji mu garantuje neto platu od 7.500.000 evra. Budući da je jedan od ciljeva američkih vlasnika da smanje troškove verovalo se da je Džeko među prvima koji su na izlaznim vratima, tim pre što Edin i dalje može relativno lako da pronađe klub koji bi ga angažovao. Poslednje informacije navode na zaključak da će Džeko i u sledećoj sezoni nositi dres Đalorosih.

MILAN

Zlatan Ibrahimović je dao veliki intervju Gazeti delo Sport u kojem je najavio novi pohod na skudeto. Novinu u sledećoj sezoni bi trebalo da predstavlja i činjenica da će sa Ibrom ovog leta iz Švedske stići i njegova supruga Helena sa decom, tako da će Ibrahimović biti na okupu u Milanu.

Zlatan je rekao da mu je žao što je Donaruma napustio Milan i da je propustio šansu da postane “gospodin Milan” kao što je to postao Maldini. Ibra je pozdravio i Žiruov eventualan dolazak, ali je stavio do znanja da je on “Bog u Milanu”. U svom stilu Ibra je podvukao da je on već viče Pioli, na terenu i van njega.

Milan nastavlja da radi na produžetku pozajmice Brahima Dijaza. Sada sve zavisi od Karla Ančelotija, odnosno da li novi trener Real Madrida računa na Španca ili ne. U slučaju da stigne zeleno svetlo od Ančelotija, Milan bi uzao Dijaza na dvogodišnju pozajmicu. Paralelno, Milan se ponovo interesuje za Žuniora Firpa iz Barselone koji bi trebalo da rastereti Tea Ernandeza, odnosno da bude njegova validna alternativa, imajući u vidu da će Milian igrati Ligu šampiona.

Lučano Spaleti ©Reuters

NAPOLI

Očekuje se veliki saobraćaj na izlazu i ulazu u Napoli tokom sledećih par nedelja. Maksimoviću i Hisaju je istekao ugovor i mogli bi da završe u Laciju, pogotovo ako Sari preuzme Nebeskoplave. Real Madrid počinje sve ozbiljnije da plete mrežu oko Fabijana Ruiza jer je jedan od igrača koje želi Karlo Ančeloti budući da ga je lansirao u Napoliju. Kulibali je na meti nekoliko velikih evropskih klubova, uključujući Mančester Junajted i PSŽ, dok je Benfika veoma zainteresovan za Elmasa.

Novi kormilar Napolija Lučano Spaleti je predao spisak Federiku Đuntulij sa imenima igrača koje bi želeo da vidi na raspolaganju u Kastel Volturnu. Na njemu se nalaze bekovi D’Ambrozio (Inter) i Mandava (Lil), centralni defanzivac Senezi (Fejnord), Rodrigo de Paul (Udineze) ili Tomo Bašić (Bordo) za sredinu terena i od napadača Boga iz Sasuola. Sve u svemu reč je o igračima koji bi trebalo da koštaju između 50 i 80 miliona evra u zavisnosti da li će Napoli uspeti da dovede Da Paula ili će morati da se zadovolji sa Bašićem.

AZURI

Stefano Sensi je potvrdio još jednom da su njegovi mišići od “stakla”. Vezista Intera se ponovo povredio i moraće da preskoči Evropsko prvenstvo. Na njegovo mesto će uskočiti igrač Atalante Mateo Pesina. Vredi zapaziti i da je Roberto Mančini imao potrebu da lansira mladog Đakoma Raspardorija predviđajući da bi mogao da bude Paolo Rosi ove generacije Azura.

Italija večeras igra poslednji meč pred debi na šampionatu Evrope protiv Turske na Olimpiku sledećeg petka. Selektor Mančini ne može još uvek da računa na Veratija zbog povrede, trebalo bi da se oporavi za Švjacarsku, tako da ćemo protiv Češke republike videti Lokatelija sa Žoržinjom i Barelom u veznom redu. Takođe, Berardi će dobiti prednost u odnosu na Kjezu u špicu napada. Italija 4-3-3: Donaruma – Florenci, Bonuči, Kjelini, Spinacola – Barela, Žoržinjo, Lokateli – Berardi, Imobile, Insinje.

SATNICA SERIJE A

Velika polemika se rasplamsala oko predloga nove satnice utakmica Serije A koja predviđa da se sve utakmice igraju odvojeno u deset različitih termina. Prema predlogu Zajednice prvoligaša igrala bi se četiri meča subotom u 14:30, 16:30, 18:30 i 20:45. Nedeljom bi se igralo pet mečeva sa istom satnicom uz dodatak utakmice za ručak u 12.30. Poslednja utakmica bi se igrala ponedeljkom u 20:45. O tom predlogu će se izjasniti klubovi u ponedeljak.

Postoji sumnja da su predloženi termini, u neku ruku, izlazak u susret novoj platformi, Dazon, koja će ekskluzivno prenositi sve utakmice Serije A, što zbog ekonomskih razloga, što zbog tehničkih budući da će svi mečevi biti u “strimingu” a ne na tradicionalnim televaizijskim kanalima. Izuzatk su tri utakmice po kolu koje će emitovati Skaj u Italiji.

KONTE

Antonio Konte je povukao ručnu u pregovorima sa Totenhemom. I pored faraonske ponude i četvorogodišnjeg ugovora, italijanski stručnjak okleva da prihvati ponudu. Kao jedan od ključnih motiva se navodi izvestan prelazak Harija Kejna u Mančester Siti i veliki jaz između Totenhema i najjačih klubova Premijer lige. Drugim rečima, Konte nije siguran da bi sa aktuelnim sastavom i projektom koji su mu predočili rukovodioci Totenhema uspeo da vrati tim u Ligu šampiona i zatim osvoji titulu koja nedostaje već 60 godina. Konte nije zatvorio vrata definitivno, ali u danas manje šanse nego juče da se vrati u London. Vlasnik Totenhema Levi ima samo jedan način da uveri Kontea u svoje namere: da zadrži Kejna na Temzi. Na drugoj strani Fabio Paratiči sigurno prelazi u Totenhem i njegov angžaman ni na koji način nije vezan za Konteov dolazak.