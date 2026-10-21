Buongiorno Italia: Svet naopačke na jezeru Komo

Vreme čitanja: 6min | sre. 21.10.26. | 12:48
Kristijan Kivu pod lupom, Italijani očekuju 4/4 u trećem kolu Lige šampiona
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Rima)
Nakon katastrofalne prethodne nedelje u Ligi šampiona, kada su zabeležena četiri poraza na četiri utakmice, klubovi Serije A dižu glavu. Juče su Roma i Napoli odradili svoje protiv Slovana i Bode/Glimta, a večeras se očekuje da Inter i Komo kompletiraju stopostotan učinak u trećem kolu LŠ. Inter je veliki favorit protiv Šahtjora, dok na Sinigalji imamo odnos snaga kakav niko nije mogao da zamisli do pre dve godine: „veliki“ Mančester junajted u ulozi autsajdera protiv „malog“ Koma.
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BASTONI KOMANDANT ODBRANE
Kristijan Kivu nalazi se pred velikom probom večeras. Nije u pitanju klupa rumunskog trenera, već činjenica da bi još jedan pogrešan korak u Ligi šampiona predstavljao ozbiljan teret koji prvenstvo ne može da olakša. Kivuov učinak na međunarodnoj sceni u poslednjih godinu dana veoma je zabrinjavajući: samo jedna pobeda na poslednjih osam mečeva u LŠ, uz četiri uzastopna poraza na San Siru.
Nervoza Kivua zbog pomenutih statističkih podatka videla se i na konferenciji za novinare pred meč sa Šahtjorom. Retoričko pitanje “zašto je pobeda imperativna obaveza samo za nas”, ukazuje da trener Nerazura doživljava kao veliku frustraciju poraze u Ligi šampiona. Interu je pobeda preko potrebna kako bi se promenio negativan trend, ali i održala nada da bi mogao da se domogne jednog od prvih osam mesta, uprkos početnim porazima od Real Madrida i Briža.
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Osim mizernog učinka u evropskoj eliti, velika mrlja na startu sezone Intera jeste i broj primljenih golova (15 na devet mečeva), kao i broj šansi koje je dopuštao protivničkim timovima. I pored toga što snosi odgovornost za deo primljenih golova, ne bi bilo pošteno sve grehe porozne odbrane pripisati golmanu Pepu Martinezu.
Kivu i dalje traži dominantnog centralnog defanzivca. Verovalo se da bi to mogli da budu Manuel Akanđi i Džon Stouns. Prvi mečevi u sezoni pokazali su da se Švajcarac ne snalazi u toj ulozi, dok je Stouns povređen. Kivu je probao Jana Orela Biseka u ulozi dominantnog defanzivca, ali je nemački reprezentativac previše „anarhičnog karaktera“ za tu ulogu. Sada je red na Alesandra Bastonija. U reprezentaciji je Alesandro centralni bek u liniji sa četiri defanzivca i biće veoma interesantno videti kako će se snaći u novoj ulozi.
Pomeranje Bastonija ka centru omogućava ulazak Karlosa Augusta u startnu postavu, što bi trebalo da ide naruku Federiku Dimarku, budući da će imati mnogo više prostora za ofanzivne akcije i manje obaveza u defanzivnoj fazi igre.
Inače, Bastoni neće biti jedina novina. Postoji mala mogućnost da Ivan Provedel zameni Martineza, dok je izvesno da će Joan Anž Boni zauzeti mesto Pija Espozita, s obzirom na odsustvo kapitena Lautara Martineza.
Šahtjor je sasvim solidna ekipa. Međutim, imajući u vidu uslove u kojima žive i treniraju fudbaleri ukrajinskog kluba, pravo je čudo što su uopšte konkurentni, o čemu svedoče i četiri osvojena boda u prva dva kola (pobeda protiv AEK-a i remi sa PSV-om).
Osim na Stounsa i Lautara, Kivu ne može da računa ni na Bendžamana Pavara i Kurtisa Džonsa. Ukrajincima nedostaje samo Marlon Santos.
INTER (3-5-2): Martinez – Akanđi, Bastoni, Karlos Augusto – Dijuf, Barela, Čalhanoglu, Mhitarijan (Žjelinski), Dimarko – Tiram, Boni.
ŠAHTJOR (4-1-4-1): Riznik – Tobijas, Bondar, Matvijenko, Pedro Enrike – Očeretko – Alison, Pedrinjo, Nazarina, Njuerton – Elias.
KADA GOLIJAT STREPI OD DAVIDA
Ako ne bude otkazivanja utakmice zbog loših vremenskih uslova i narandžastog meteoalarma u Lombardiji, na Sinigalji se očekuje istorijsko veče, odnosno noć u kojoj je sve moguće, uključujući i pobedu Koma nad Mančester junajtedom. Između ova dva kluba nije moguće praviti poređenje ako se uzme u obzir 68 osvojenih trofeja Crvenih đavola i nijedan trofej Koma. Nepremostiv je i jaz u vrednosti dva kluba: Komo vredi oko 600.000.000 evra, a Junajted više od pet milijardi. Vrednost Fabregasovog tima procenjena je na 570.000.000, a Kerikovog na 930.000.000 evra. I opet, večeras favorit nije engleski div, već italijanska fudbalska Pepeljuga.
Sesk Fabregas se opekao na meču sa Fejenordom i, prema najavama, ne bi trebalo da ponovi istu grešku. To znači da će golman Žan Bute, režiser igre Luka da Kunja i golgeter Anastasios Duvikas biti u timu od prvog minuta.
Imajući u vidu da je napad Koma prilično desetkovan – Ken, Dijao i Rodrigez su povređeni, kao i defanzivac Trevo Čaloba – Fabregas ima ideju da na teren pošalje tri mlada igrača velike mašte, budućnost argentinskog, italijanskog i hrvatskog fudbala: Nika Pasa, Matiju Liberalija i Martina Baturinu.
Podsetimo, Komo će, zbog činjenice da nema dovoljno Italijana u timu, kao ni igrača koji su stasali u njegovom podmlatku, na klupi imati samo sedmoricu igrača, od kojih su dvojica golmani. Među njima nema nijednog napadača, budući da će pored Fabregasa sedeti Mila, Dosena, Kaiki, Riči i Smolčić.
Ako Komo tuguje zbog povređenih igrača, ni Junajted ne može da se smeje. Karik ne može da računa na suspendovanog Jora, kao ni na čitav niz povređenih igrača: od Markusa Rašforda, Lisandra Martineza, Ejdena Hevena i Patrika Dorgua do Benjamina Šeška, Manuela Ugartea, Kobija Mejnua i Luka Šoua.
Inače, Fabregas i Kerik su kao igrači vodili sijaset duela (19) dok je Katalonac nosio dresove londonskih klubova, Čelsija i Arsenala, a Englez pre svega Mančester junajteda. Dvojica trenera predstavljaju i na klupama dva različita sveta, baš kao što su to činili i dok su bili igrači. Sesk – inovacija i fantazija, a Majkl – disciplina i geometrija.
Mančester junajted nije izgubio na Apeninskom poluostrvu još od 2007. godine, kada je poražen od Milana u Ligi šampiona. Takođe, engleski klubovi imaju mnogo bolji skor u duelima sa italijanskim timovima u LŠ: U poslednjih šest okršaja zabeležili su pet pobeda, dok su timovi Serije A slavili samo jednom (Atalanta protiv Čelsija). Ipak, Komo je u daleko boljoj formi od Junajteda. U prvenstvu je Komo kiksnuo samo jednom, protiv Frozinonea, dok je Mančester zabeležio samo jedan trijumf i nalazi se na 13. mestu sa sedam bodova nakon sedam mečeva, što je učinak na nivou borbe za opstanak.
U Italiji već danima kruži priča da je Antonio Konte jedan od kandidata da preuzme Mančester junajted ukoliko Karik drastično ne popravi rezultate u Premijer ligi i LŠ.
KOMO 4-2-3-1: Bute – Kouto, Ramon, Kempf, Vaje – Perone, Da Kunja – Liberali, Niko Pas, Baturina – Duvikas.
MANČESTER JUNAJTED 4-2-3-1: Lamens – Dalo, Megvajer, De Liht, Mazraui – A. Santos, Baleba – Dijalo, B. Fernandes, Kunja – Mbeumo.
LIGA ŠAMPIONA - 3. KOLO
Utorak
Fenerbahče - Slavija Prag 2:2 (2:1)
/Ajdin 4, Grinvud 11 - Provod 15, Kačor 90/
Sabah - Borusija Dortmund 1:2 (1:1)
/Mekarti 39 - Girasi 10, 53/
Pari Sen Žermen - Barselona 4:2 (1:0)
/Due 38, Ernandez 72, Vitinja 81, Ruiz 86 - Espart 55, Jamal 79/
Liverpul - Viljareal 4:3 (2:2)
/Makalister 36, 66 Arauho 45+2, Virc 69 - Mikautadze 4, Kardona 29, Oluvaseji 87/
Mančester Siti - AEK 5:1 (2:0)
/Anderson 12, Foden 34, 65, 76, Šerki 57 - Pilos 52/
Štutgart - Atletiko Madrid 1:1 (1:0)
/Leveling 36 - Alvarez 47/
Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0)
/Ermoso 21, Molina 39, Pisili 52, Malen 56p/
Porto - PSV 0:1 (0:0)
/Til 57/
Napoli - Bode Glimt 4:3 (2:1)
/Politano 1, Mektomini 41, 75, Bjortuft ag 89 - Hauge 27, Helmersen 63, Fet 90+4/
Sreda
18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30) MOZZART RELAX
18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)
21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)
21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)
21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0) MOZZART RELAX
21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)
21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama