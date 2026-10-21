Buongiorno Italia: Svet naopačke na jezeru Komo

BASTONI KOMANDANT ODBRANE

Kristijan Kivu nalazi se pred velikom probom večeras. Nije u pitanju klupa rumunskog trenera, već činjenica da bi još jedan pogrešan korak u Ligi šampiona predstavljao ozbiljan teret koji prvenstvo ne može da olakša. Kivuov učinak na međunarodnoj sceni u poslednjih godinu dana veoma je zabrinjavajući: samo jedna pobeda na poslednjih osam mečeva u LŠ, uz četiri uzastopna poraza na San Siru.

Nervoza Kivua zbog pomenutih statističkih podatka videla se i na konferenciji za novinare pred meč sa Šahtjorom. Retoričko pitanje “zašto je pobeda imperativna obaveza samo za nas”, ukazuje da trener Nerazura doživljava kao veliku frustraciju poraze u Ligi šampiona. Interu je pobeda preko potrebna kako bi se promenio negativan trend, ali i održala nada da bi mogao da se domogne jednog od prvih osam mesta, uprkos početnim porazima od Real Madrida i Briža.

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Osim mizernog učinka u evropskoj eliti, velika mrlja na startu sezone Intera jeste i broj primljenih golova (15 na devet mečeva), kao i broj šansi koje je dopuštao protivničkim timovima. I pored toga što snosi odgovornost za deo primljenih golova, ne bi bilo pošteno sve grehe porozne odbrane pripisati golmanu Pepu Martinezu.

Kristijan Kivu (©AFP)

Kivu i dalje traži dominantnog centralnog defanzivca. Verovalo se da bi to mogli da budu Manuel Akanđi i Džon Stouns. Prvi mečevi u sezoni pokazali su da se Švajcarac ne snalazi u toj ulozi, dok je Stouns povređen. Kivu je probao Jana Orela Biseka u ulozi dominantnog defanzivca, ali je nemački reprezentativac previše „anarhičnog karaktera“ za tu ulogu. Sada je red na Alesandra Bastonija. U reprezentaciji je Alesandro centralni bek u liniji sa četiri defanzivca i biće veoma interesantno videti kako će se snaći u novoj ulozi.

Pomeranje Bastonija ka centru omogućava ulazak Karlosa Augusta u startnu postavu, što bi trebalo da ide naruku Federiku Dimarku, budući da će imati mnogo više prostora za ofanzivne akcije i manje obaveza u defanzivnoj fazi igre.

Inače, Bastoni neće biti jedina novina. Postoji mala mogućnost da Ivan Provedel zameni Martineza, dok je izvesno da će Joan Anž Boni zauzeti mesto Pija Espozita, s obzirom na odsustvo kapitena Lautara Martineza.

Šahtjor je sasvim solidna ekipa. Međutim, imajući u vidu uslove u kojima žive i treniraju fudbaleri ukrajinskog kluba, pravo je čudo što su uopšte konkurentni, o čemu svedoče i četiri osvojena boda u prva dva kola (pobeda protiv AEK-a i remi sa PSV-om).

Osim na Stounsa i Lautara, Kivu ne može da računa ni na Bendžamana Pavara i Kurtisa Džonsa. Ukrajincima nedostaje samo Marlon Santos.

INTER (3-5-2): Martinez – Akanđi, Bastoni, Karlos Augusto – Dijuf, Barela, Čalhanoglu, Mhitarijan (Žjelinski), Dimarko – Tiram, Boni.

ŠAHTJOR (4-1-4-1): Riznik – Tobijas, Bondar, Matvijenko, Pedro Enrike – Očeretko – Alison, Pedrinjo, Nazarina, Njuerton – Elias.

KADA GOLIJAT STREPI OD DAVIDA

Ako ne bude otkazivanja utakmice zbog loših vremenskih uslova i narandžastog meteoalarma u Lombardiji, na Sinigalji se očekuje istorijsko veče, odnosno noć u kojoj je sve moguće, uključujući i pobedu Koma nad Mančester junajtedom. Između ova dva kluba nije moguće praviti poređenje ako se uzme u obzir 68 osvojenih trofeja Crvenih đavola i nijedan trofej Koma. Nepremostiv je i jaz u vrednosti dva kluba: Komo vredi oko 600.000.000 evra, a Junajted više od pet milijardi. Vrednost Fabregasovog tima procenjena je na 570.000.000, a Kerikovog na 930.000.000 evra. I opet, večeras favorit nije engleski div, već italijanska fudbalska Pepeljuga.

Sesk Fabregas se opekao na meču sa Fejenordom i, prema najavama, ne bi trebalo da ponovi istu grešku. To znači da će golman Žan Bute, režiser igre Luka da Kunja i golgeter Anastasios Duvikas biti u timu od prvog minuta.

Imajući u vidu da je napad Koma prilično desetkovan – Ken, Dijao i Rodrigez su povređeni, kao i defanzivac Trevo Čaloba – Fabregas ima ideju da na teren pošalje tri mlada igrača velike mašte, budućnost argentinskog, italijanskog i hrvatskog fudbala: Nika Pasa, Matiju Liberalija i Martina Baturinu.