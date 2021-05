Pari Sen Žermen knjiži još jednu neuspešnu sezonu. Ponovo nije uspeo. Šta god da bude do kraja francuskog šampionata, makar u klupske vitrine stigla još jedna titula, jubilarna deseta (i tako se PSŽ izjednačio po broju istih sa Marseljom i Sent Etjenom), nikakav će to melem biti na evropske rane. Jasno je bilo da će Parižani teško do novog finala posle 1:2 na svom terenu. Posao im je dodatno bio otežan kada je postalo jasno da Kilijan Mbape neće moći na teren zbog povrede. Ali da se očekivala časnija eliminacija, časniji kraj - u to nema sumnje.

Kao zaključak: Pariz još nije dovoljno porastao da bi dostojanstveno ispadao. Petrodolari tako nešto za sada ne mogu da kupe.

I epilog kroz pitanje koje se sa svih strana nameće ovog jutra: Da li je ovo kraj Pari Sen Žermena kakav smo poznavali poslednjih godina, sa Nejmarom i Mbapeom kao glavnim zvezdama?

Kilijan Mbape je još pre nekoliko nedelja kazao da je nezadovoljan odnosom medija prema njemu i primetio kako francuski igrači koji igraju u inostranstvu imaju mnogo bolji tretman. Mnogi su to protumačili kao da je njegova odluka o odlasku "pečena". Takođe, uoči sinoćnjeg susreta govorilo se da bi Nejmarova sudbina mogla da zavisi finiša sezone u Ligi šampiona. U smislu - "ušati" u rukama ili kvaka. A posle svega što se dogodilo to predviđanje deluje realnije nego ikad.

PSŽ za 90 minuta nije šutnuo u gol! Da dobro, ste pročitali, Ederson nije zabeležio nijednu odbranu. Otrovnih strelica koliko hoćete, alli najveća koncentracija ide upravo ka Nejmaru...

"Nejmar, genije bez ideje", naslovljen je tekst u Parizijenu, uz obrazloženje: "Bez inspiracije, razočaravajuće. Nikako nije uspevao da sublimira svoju energiju u nešto korisno".

Situacija u kojoj Nejmar ne želi da doda Ikardiju...

"Obećao je da će umreti na terenu. Nije to uradio. Gubio je lopte u više navrata, loše dodavao. Nije pravio razliku driblingom. Ništa nije mogao pored Vokera", piše ugledni Ekip i Brazilca "časti" ocenom 3?! Što je za dve ocene ispod minimalne petice.

Frans fudbal se nadovezao: "Da li je zaista bilo potrebno da svaki put ima šest dodira s loptom? Nejmar je protiv Mančester Sitija otkrio svoju mračnu stranu - sve je želeo da uradi sam. Mislio je da sudbina meča zavisi samo od njega. Nije želeo da dodaje saigračima, sam je sebi bio centar sveta. Uništio je zapanjujući broj dobrih akcija. Egocentričnost, užasan kraj u kojem je čak fizički pokušavao da naudi protivničkim igračima. U najkraćem, ponesen lošim emocijama Nejmar je bio katastrofalan".

Komentator RMC-a i bivši fudbaler Pariza Žerom Roten čak je postavio znak pitanja kraj želje uprave francuskog šampiona da produži ugovor sa Brazilcem:

"Prvi sam očekivao mnogo više od njega. On je neverovatan igrač kada je sam sa sobom u glavi. Kriv je, ali nije jedini. Želite da mu ponudite novi ugovor? Neke stvari bi trebalo preispitati. Kada odigrao kao sinoć to mora da mu se kaže, da mu se skrene pažnja... Popuštaju mu jer žele da ga odobrovolje uoči pregovora oko novog ugovora. Nejmar definitivno mora da preispita svoje ponašanje".

Francuski mediji nisu štedeli ni Alesandra Florencija, Maura Ikardija, Abdua Dijaloa, Presnela Kimbepbea, Di Mariju... Za Florencija se kaže da je direktan krivac za golove Mančester Sitija, dok je Ikardijeva partija na stranicima francuskog Eurosporta okarakterisana kao jedna od najgorih u istoriji Lige šampiona?! Prebrojali su - samo 13 kontakata sa loptom?!

Na društvenim mrežama pojavile su se šale kako je Argentinac u prethodna tri dana više puta imao seks sa svojom suprugom Vandom Narom nego što je sinoć dodirnuo loptu...

Ocene francuskih medija generalno su prilično neverovatne i na najbolji način oslikavaki koliko je zapravo razočarenje u Francuskoj. Ne samom eliminacijom, već načinom na koji je PSŽ završio takmičenje.

Pazite sad: na pomenutom EurosportuMauro Ikardi i Alesandro Florenci dobili su 2?! Podsećamo, najniža ocena je kao i kod nas - 5. Skro svi u minus: DI Marija - 3, Dijalo - 3, Nejmar - 3,5, Kimpembe 4, Paredes 4... Verati i Markinjos sa "šesticama" u pojednim medijima jedini su pozitivni.

I još jedan zaključak: veliki si kad ispadneš kao što je Bajern ispao od Pariza.

Španski, posebno katalonski mediji likuju u neku ruku jer su ubeđeni da će novi neuspeh PSŽ-a i ova salva kritika na Nejmarov račun ubrzati njegovu odluku, odnosno da će predstavljati korak bliže njegovom povratku i novom sjedinjavanju sa Mesijem.

Želja postoji, ona nije sporna, ali pita se i PSŽ. Sveci bi isti tandem na Parku prinčeva. Ali ako su do sinoć imali šanse, pišu Katalonci, sada one i nisu tako solidne. Novi bod za Barsu...

Kao lešinari nad zlom sudbinom Pariza lebde još neki španski listovi, konstatujući kako je sada, izvesno, i Kilijan Mbape bliži Real Madridu. Podsetimo, Nejmaru i Mbapeu idućeg leta ističu ugovori i ako nove ne budu potpisali PSŽ poslednju šansu ima da ih proda ovog leta.

I Nejmar i Mbape imaju iste želje i ambicije - Liga šampiona i Zlatna lopta. I sva je prilika da su i jedan i drugi sve bliži rezonu da će do snova mnogo lakše noseći dresove španskih velikana.

Burni su dani pred Parižanima, nema sumnje. I neke velike odluke...

Madridski AS na kraju izvlači zanimljivu konstataciju iz dosadašnjeg toka nokaut faze: Leo Mesi i Kristijano Ronaldo ispali su u osmini finala. Erling Haland se sapleo u četvrtfinalu, a Nejmar i Mbape sinoć. U finalu Lige šampiona neće biti kraljeva evropskog fudbala u poslednjih 15 godina, ali ni pretendenata na njihov presto.

Šta nam ovo govori?

