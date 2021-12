Čair ne prija Brđanima: Čukarički se radovao u Nišu pre 16 godina

Konačno, pošto su odigrane sve zaostale utakmice prethodno odlagane zbog evropskih izazova ili zdravstvenih problema, 20. kolo Superlige Srbije svi klubovi dočekaće sa istim brojem prvenstvenih izazova iza sebe i najzad sa realnom slikom pozicije na kojoj se nalaze.

Pretposlednju rundu uoči zimske pauze otvoriće duel u Kragujevcu između Radničkog i TSC-a, a dva sata kasnije na teren će izaći Radnički Niš i Čukarički u jednom od derbija runde. Rivali koji su u vrlo dobroj formi susret dočekuju sa najvišim ambicijama, svesni da pobede u ovakvim utakmicama, protiv direktnih konkurenata za međunarodnu scenu, vrede značajno više.

15.00: (3,50) Radnički Niš (3,30) Čukarički (2,15)

Biće ovo poslednji meč u Nišu u tekućoj godini, a pred izabranicima Radoslava Bataka je zahtevan zadatak da nastave pozitivnu seriju i ostanu u konkurenciji za pozicije koje vode u Evropu.

Radnički je u seriji od šest prvenstvenih mečeva bez poraza, a u ovo kolo ulazi kao šestoplasirani na tabeli sa 26 bodova na svom kontu. Čukarički je na trećem mestu sa osam bodova više od Nišlija, a na Čair stiže u dobrom raspoloženju, pošto je u prethodne dve runde ostvario ubedljive trijumfe protiv Metalca i Kolubare.

"Čeka nas izuzetno težak meč. U goste nam dolazi mlada, poletna i ambiciozna ekipa, koja ove sezone igra veoma dopadljiv i atraktivan fudbal. Rivala predvodi moj kolega i prijatelj Saša Ilić, koji gaji ofanzivan stil, sa dosta golova, a posebno je Čukarički bio dobar u prethodne dve utakmice koje je dobio ukupnim rezultatom 8:0. Maksimalno ga respektujemo, ali i mi ćemo se nešto pitati na našem terenu. U seriji smo dobrih igara i treba samo da na isti način uđemo i u ovaj meč. Odgovorno i disciplinovano od prvog minuta. Spremni smo za sve situcije, najavljuje se kiša, što znači da će teren biti loš, ali kako nama, tako i njima", rekao je Batak.

U međuvremenu, Čukarički je pred kraj kalendarske godine ušao u dobru formu. Brđani su slavili najpre u Gornjem Milanovcu protiv Metalca sa 3:0, a potom su na Banovom brdu bili još ubedljiviji protiv Kolubare (5:0). Belo-crni su se na taj način učvrstili na trećem mestu, sa pet bodova više od Vojvodine, sedam od Napretka, osam od predstojećeg rivala niškog Radničkog.

"Odigrali smo dva dobra meča, osvojili šest bodova, ali ne smemo na tome da se zaustavimo. U oba ta susreta nismo primili gol, što i ekipi i svima nama iz odbrane mnogo znači. Posebno zbog činjenice da forsiramo ofanzivni fudbal, igramo od noge do noge, trudimo se da uvek idemo na gol više. Dešavalo nam se u nekim prethodnim mečevima da koncentracija popusti, da primimo gol, pa da utakmica ode u drugom pravcu. Sada to nije bio slučaj i to nam mnogo znači", kazao je Stefan Šapić, momak sa najdužim stažom u Čukaričkom, još od dečačkih dana i 2009. godine.

Brđane očekuje veliki izazov, u Nišu će igrati protiv Radničkog.

"Godinama unazad imaju vrlo kvalitetnu i dobro izbalansiranu ekipu, za nas uvek neugodnu. Biće tvrdo, po verovatno izuzetno teškom terenu. Isto tako, mislim da će biti dosta šansi, pa ko se bolje snađe. Nadam se da možemo još jednom da sačuvamo mrežu, uhvatili smo ritam, samo da budemo koncentrisani sve vreme", istakao je Stefan Šapić.

Na devet prethodnih međusobnih duela Radničkog i Čukaričkog nije bilo radosti za goste, a Brđani su prethodni put pokorili Niš još oktobra 2005. godine u drugom rangu. Poslednja tri dvoboja okončana su istim rezultatom - 0:0.

SUPERLIGA - 20. KOLO

Subota

13.00: (4,10) Radnički Kg (3,50) TSC (1,90)

15.00: (3,50) Radnički Niš (3,30) Čukarički (2,15)

17.00: (2,30) Kolubara (3,25) Proleter NS (3,20)

Nedelja

14.00: (2,45) Novi Pazar (3,25) Voždovac (2,95)

14.30: (2,20) Mladost (3,35) Napredak (3,35)

16.00: (1,60) Vojvodina (3,90) Spartak (5,80)

Ponedeljak

15.45: (17,0) Metalac (6,75) Partizan (1,18)

18.00: (1,10) Crvena zvezda (10,0) Radnik (23,0)

*** kvote su podložne promenama