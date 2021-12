Radnički protiv TSC-a za Đavole i Radakovića

U poslednjoj utakmici na Čika Dači ove jeseni, fudbaleri Radničkog 1923 dočekuju TSC-a iz Bačke Topole. Pored takmičarskog, ova utakmica imaće i humanitarni karakter, sa ciljem prikupljanja novčane pomoći za lečenje nekadašnjeg golmana i trenera kragujevačkog kluba Radovana Radakovića, koji se već skoro godinu dana bori sa opakom bolešću. U dogovoru sa partnerskom firmom "Tiketlajn" doneta je odluka da umesto klasičnih ulaznica gledaoci svoje prisustvo na tribinama obezbede slanjem SMS poruke sa tekstom 1082 na broj 3030.

Nisu Crveni uspeli da dođu do toliko željenog trijumfa na gostovanju u Surdulici, ali jesu do izuzetno vrednog boda, kojim su povratili samopouzdanje posle poraza od kruševačkog Napretka kod kuće. Bila je to tek druga utakmica u ovoj sezoni na kojoj su Kragujevčani uspeli da sačuvaju mrežu, za šta najveće zasluge snosi omladinski reprezentativac Srbije Ognjen Lukić, koji je sa par bravuroznih intervencija još jednom opravdao epitet jednog od najperspektivnijih mladih čuvara mreže u Srbiji.

"Iza nas je izuzetno teška utakmica u Surdulici, u kojoj smo uprkos ne baš sjajnim uslovima za igru uspeli da ostanemo neporaženi. Naravno da sam zadovoljan što sam uspeo da sačuvam mrežu na ovoj utakmici i to mi dosta znači na polju samopouzdanja, posebno posle nezgodne povrede meniskusa zbog koje sam propustio veći deo jesenje polusezone. Sada je sve kako treba i drago mi je što sam uspeo da se vratim na onaj nivo forme pre povrede", istakla je "jedinica" Kragujevčana.

Osvojenim bodom u Surdulici zadovoljan je i strateg kragujevačkog Superligaša Zoran Milinković, posebno ako se ima u vidu trenutna situacija u kojoj se njegova ekipa nalazi.

"Mi smo u takvoj situaciji da nam svaki osvojeni bod izuzetno znači u borbi za opstanak. U ovakvim zimskim uslovima za igru, kao što je to bio slučaj u Surdulici, nema previše prostora za lepotu u igri, već sve svodi na borbenost i energiju igrača", apostrofirao je Milinković.

Sa starim problemima kadrovske prirode, ali i ogromnom željom da se na najbolji način oduže najvernijim pristalicama Crvenim đavolima za bezrezervnu podršku tokom čitave jeseni, fudbaleri kragujevačkog Superligaša ulaze u predstojeći duel protiv TSC-a, sa kojim su odigrali nezaboravan meč u prvom delu sezone, koji je okončan nerešenim rezultatom – 4:4.

TSC ove jeseni igra daleko ispod svog renomea i trenutno se, baš kao i Radnički 1923, nalazi u zoni ispadanja, sa sedam bodova više u odnosu na Kragujevčane. Rezultatski sunovrat ekipe iz Bačke Topole krenuo je sredinom jesenje polusezone, tačnije od početka oktobra. Posle trijumfa nad Vojvodinom više nije bilo slavlja za Topolčane u prvenstvu. TSC je na poslednjih devet ligaških utakmica osvojio samo tri boda, što je i više nego mršav učinak za ekipu od koje se očekivalo da se i ove sezone bori za mesto u gornjem delu tabele.

Za sve to vreme uprava kluba sa severa Srbije uporno je tragala za naslednikom Mladena Krstajića na mestu šefa stručnog štaba. Na kraju je izbor pao na Žarka Lazetića, mladog i perspektivnog stručnjaka, koji se nedavno rastao sa Metalcem iz Gornjeg Milanovca.

"TSC je veoma dobra ekipa, sa pregršt kvalitetnih pojedinaca u svojim redovima. Možda rezultati u poslednje vreme nisu na očekivanom nivou, ali je nedavna promena trenera signal da traže nešto više. Što se nas tiče, mi i dalje imamo problema sa povredama igrača, ali ćemo dati sve od sebe da sa postojećim snagama odigramo što je moguće bolju utakmicu i da probamo da se domognemo dragocenih bodova. Gledaćemo da u timu imamo veći broj svežih igrača, koji su u stanju da iznesu teret utakmice do samog kraja", otkrio je Milinković.

SUPERLIGA - 20. KOLO

Subota

13.00: (4,10) Radnički Kg (3,50) TSC (1,90)

15.00: (3,50) Radnički Niš (3,30) Čukarički (2,15)

17.00: (2,30) Kolubara (3,25) Proleter NS (3,20)

Nedelja

14.00: (2,45) Novi Pazar (3,25) Voždovac (2,95)

14.30: (2,20) Mladost (3,35) Napredak (3,35)

16.00: (1,60) Vojvodina (3,90) Spartak (5,80)

Ponedeljak

15.45: (17,0) Metalac (6,75) Partizan (1,18)

18.00: (1,10) Crvena zvezda (10,0) Radnik (23,0)

*** kvote su podložne promenama