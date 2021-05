Talas promena uhvatio je fudbal poslednjih godina, stalno se nešto „čačka“, uvodi novo...

Tako je, recimo, uvedena Konferencijska liga, VAR, promenjen je sistem Lige šampiona, koji tek treba da zaživi. A, lako bi moglo da se desi i da, poput košarke, završnica najjačeg fudbalskog kupa bude u formatu – Fajnal fora.

Takvo iznuđeno rešenje desilo se prošlog leta, zbog pandemije korona virusa, pa je osam najboljih klubova igralo Fajnal ejt turnir u Portugaliji. Mnogima se taj sistem takmičenja dopao, pa postoji inicijativa da se trajno uvede.

Svoj glas „za“ daje i predsednik UEFA Aleksandar Čeferin, mada priznaje da sama ideja ima i nekoliko bitnih poteškoća.

„Pričamo na tu temu, ali ništa još nije odlučeno. Svidelo nam se kako je izgledao F8 prošle godine u Portugaliji, ali je trajao dve nedelje, a to je previše. Što se tiče uvođenja Fajnal for turnira od 2024. godine, to ima svoje i prednosti i mane. S jedne strane, može da se napravi fantastičan fudbalski događaj u okviru nedelju dana, a s druge, klubovi gube svoje domaće terene, dok bi televizije imale manje utakmica“, kaže Čeferin.

On ne krije koja mu je opcija bliža.

„Lično, ja sam za F4 turnir. To bi moglo da bude fantastično i isplativo, ako se sve uradi kako treba. Svi će na kraju izneti mišljenje o tome, pa ćemo odlučiti“.

Pričao je Čeferin i o ideji evropske Superlige. Real, Barsa i Juventus još nisu od nje odustali, mada prvi čovek UEFA smatra da je ta priča – gotova.

„Nikad ne reci nikad, ali smatram da se takva tema više neće pojavljivati u narednih deset godina“, ocenio je Čeferin.