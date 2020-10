Uzmimo primer Partizana: malo šta ima draže čelnicima kluba nego da puste igrača da obe bez obeštećenja. Po računici MOZZART Sporta, crno-beli su poslednjih nekoliko godina pustili 64 fudbalera da odu za nula evra.

A, kod Čelsija je sve suprotno. Ko jednom potpiše za Plavce, ne može tako lako da ih se kasnije oslobodi. Primer je, recimo, Danilo Pantić, koji ide od pozajmice do pozajmice, a primer je i Lukas Pijazon, koji je ovog leta poslat na SEDMU pozajmicu otkako je 2012. godine postao igrač londonskog kluba.

Krilo iz Sao Paola je odigrao samo jedan meč za Čelsi kada je došao te 2012, a onda je krenuo u turneju po Evropi. Prvo su ga poslali u Malagu, pa u Vitese, onda u Ajntraht, pa Reding, Fulam, Kjevo i od prošle sezone je u Rio Aveu. Ako ništa drugo, Piazon može da se pohvali da je igrao u šest jakih evropskih liga, nedostaje mu samo Francuska da kompletira “peticu”.

Ali, daleko od toga da je Brazilac srećan što se igrao, na takav način, zanimljive geografije.

“Posle nekog perioda ovakva veza je postala besmislena za obe strane. Nekada sam verovao da ću na pozajmicama da se dokažem i da se vratim u Čelsi, ali kako je vreme odmicalo, shvatao sam da je sve ovo za njih samo posao. Oni me na pozajmice šalju samo u nadi da će me neko otkupiti i da bi zaradili novac. To je manje-više jedino što ih zanima”, razočarano je konstatovao Lukas Pijazon.

On je prošle sezone igrao za Rio Ave, a dogovoreno je da ostane u tom portugalskom klubu i ove sezone. Na pozajmici, naravno.