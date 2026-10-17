Čelsi prvi put izašao iz Londona i naneo Evertonu prvi poraz: Neto raspucan, Hato iskoristio iznenadnu šansu
Vreme čitanja: 6min | sub. 17.10.26. | 15:47
Povreda Emilijana Martineza bacila senku na odličan meč Plavaca
Prvi put ove sezone Čelsi je napustio London. Otišao je u Liverpul, u goste kod nepobedivog Evertona, a kući se vraća uspešno obavljenog posla. Ekipa Ćabija Alonsa slavila je sa 2:0 i nanela domaćinima prvi poraz ove sezone. Igrač odluke bio je dvostruki strelac Pedro Neto, ali ne i jedini koji se istakao. Odličan posao odradio je asistent kod prvog gola, Jorel Hato, koji je iznenada dobio šansu u startnoj postavi umesto Pepa Ćavarije.
Taman što se ustalio u startnoj postavi, levi bek iz Španije povredio se na treningu dan pred utakmicu.
"Imao je problem juče, a još nismo sigurni koliko je ozbiljan, pa nismo želeli da rizikujemo", izjavio je Alonso neposredno pred meč sa Evertonom.
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Ima 20-godišnji Hato dovoljno kvaliteta i iskustva da ne podlegne pritisku uprkos iznenadnom "bacanju u vatru" tek što se oporavio od povrede. Sjajno je mladi Holanđanin protutnjao levom stranom svega 43 sekunde po povratku sa pauze i omogućio Netu da se upiše u strelce. Učvrstio je taj gol samopouzdanje danas odličnog Čelsija, a raspoloženi Portugalac je u 90. minutu zaokružio tri boda za drugu uzastopnu pobedu i skok na četvrto mesto.
Lep dan londonskog tima, ipak, pokvarila je povreda Emilijana Martineza sredinom drugog poluvremena. Ostao je argentinski golman na travi posle žestokog sudara sa protovničkim štoperom Džeradom Brantvajtom. Čak desetak minuta ukazivala mu se pomoć, a teren je napustio na nosilima. Uspeo je Martinez da mahne navijačima i to je ohrabrujuće, ali u prvi mah čini se da ga nećemo skoro gledati ponovo na terenu. Umesto njega, pred gol gostiju stao je 21-godišnji Majk Penders i bez problema priveo utakmicu kraju. Prvi put posle devet meseci Čelsi je završio prvenstveni meč bez primljenog gola.
Za razluku od prvog poluvremena, kada je kreirao nekoliko dobrih prilika, nije Everton u nastavku uspeo da učini nešto ozbiljnije pred golom rivala, pa je morao da upiše i prvi poraz od Čelsija kod kuće posle četiri i po godine, uz već pomenuti prvi poraz ove sezone.
Brzo vođstvo Čelsija u drugom poluvremenu spustilo je tempo igre, dok je prvi deo bio mnogo uzbudljiviji. Iako nije bilo golova, i jedni i drugi bili su jako blizu. Gosti u nešto više navrata.
Pretili su Palmer, Henderson, Kaisedo i Neto na jednoj, a Tjerno Bari i Griliš na drugoj strani. Imali su Pikford i Martinez po nekoliko odličnih odbrana, dok je u finišu prvog dela Kaisedo iz voleja posle kornera pogodio sam rogalj Evertonovog gola. Jednako blizu pogotku Čelsi je bio i u poslednjim trenucima pred odlazak na odmor, kada je takođe nakon kornera, Anderson pred gol-linijom uspeo da blokira pokušaj Lakroe glavom.
Pored šansi, prvi deo utakmice obeležio je duel Morgana Rodžersa i Džejmsa Garnera. Obojica su oštro uklizali na loptu, krilni napadač gostiju nešto oštrije, a već je imao žuti karton. Ipak, posle konsultacije sa kolegama u VAR sobi, sudija Pol Tirnije odlučio je da nema potrebe za kartonima. S obzirom na ishod utakmice, grmeće u Liverpulu na takvu odluku sudije.
PREMIJER LIGA, 7. KOLO
Subota
Everton - Čelsi 0:2 (0:0)
/Neto 46, 90/
16.00: (1,25) Mančester Siti (6,50) Ipsvič (10,0) MOZZART RELAX
16.00: (2,55) Brentford (3,60) Liverpul (2,65) MOZZART RELAX
16.00: (1,70) Fulam (3,70) Hal (5,40) MOZZART RELAX
18.30: (2,35) Njukasl (3,60) Aston Vila (2,85) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (2,15) Bornmut (3,45) Sanderlend (3,35) MOZZART RELAX
15.00: (2,45) Lids (3,40) Mančester Junajted (2,85) MOZZART RELAX
15.00: (1,55) Brajton (4,50) Kristal Palas (5,40) MOZZART RELAX
17.30: (5,70) Notingem Forest (3,80) Arsenal (1,63) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (1,50) Totenhem (4,30) Koventri (6,50) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama