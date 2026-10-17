Čelsi prvi put izašao iz Londona i naneo Evertonu prvi poraz: Neto raspucan, Hato iskoristio iznenadnu šansu

Lep dan londonskog tima, ipak, pokvarila je povreda Emilijana Martineza sredinom drugog poluvremena. Ostao je argentinski golman na travi posle žestokog sudara sa protovničkim štoperom Džeradom Brantvajtom. Čak desetak minuta ukazivala mu se pomoć, a teren je napustio na nosilima. Uspeo je Martinez da mahne navijačima i to je ohrabrujuće, ali u prvi mah čini se da ga nećemo skoro gledati ponovo na terenu. Umesto njega, pred gol gostiju stao je 21-godišnji Majk Penders i bez problema priveo utakmicu kraju. Prvi put posle devet meseci Čelsi je završio prvenstveni meč bez primljenog gola.

Ima 20-godišnji Hato dovoljno kvaliteta i iskustva da ne podlegne pritisku uprkos iznenadnom "bacanju u vatru" tek što se oporavio od povrede. Sjajno je mladi Holanđanin protutnjao levom stranom svega 43 sekunde po povratku sa pauze i omogućio Netu da se upiše u strelce. Učvrstio je taj gol samopouzdanje danas odličnog Čelsija, a raspoloženi Portugalac je u 90. minutu zaokružio tri boda za drugu uzastopnu pobedu i skok na četvrto mesto.

Za razluku od prvog poluvremena, kada je kreirao nekoliko dobrih prilika, nije Everton u nastavku uspeo da učini nešto ozbiljnije pred golom rivala, pa je morao da upiše i prvi poraz od Čelsija kod kuće posle četiri i po godine, uz već pomenuti prvi poraz ove sezone.

Brzo vođstvo Čelsija u drugom poluvremenu spustilo je tempo igre, dok je prvi deo bio mnogo uzbudljiviji. Iako nije bilo golova, i jedni i drugi bili su jako blizu. Gosti u nešto više navrata.

Pretili su Palmer, Henderson, Kaisedo i Neto na jednoj, a Tjerno Bari i Griliš na drugoj strani. Imali su Pikford i Martinez po nekoliko odličnih odbrana, dok je u finišu prvog dela Kaisedo iz voleja posle kornera pogodio sam rogalj Evertonovog gola. Jednako blizu pogotku Čelsi je bio i u poslednjim trenucima pred odlazak na odmor, kada je takođe nakon kornera, Anderson pred gol-linijom uspeo da blokira pokušaj Lakroe glavom.

Pored šansi, prvi deo utakmice obeležio je duel Morgana Rodžersa i Džejmsa Garnera. Obojica su oštro uklizali na loptu, krilni napadač gostiju nešto oštrije, a već je imao žuti karton. Ipak, posle konsultacije sa kolegama u VAR sobi, sudija Pol Tirnije odlučio je da nema potrebe za kartonima. S obzirom na ishod utakmice, grmeće u Liverpulu na takvu odluku sudije.