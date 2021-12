Čelsijeva "ruža" procvetala na drugoj strani Londona: Ubojiti rafal Konora Galahera počistio Karamele

Nije mali broj Čelsijeve dece u rasejanju, koja kroz određeni vremenski period u nekoj drugoj sredini pronađu sebe i ostvare željeni potencijal. Takav je slučaj i sa sjajnim centralnim vezistom Konorom Galaherom, koji je razvojni i proces prolazio noseći dres prvo Čarltona, Svonsija i Vest Bromvič Albiona, a ove sezone je podigao lestvicu i počeo da pravi ozbiljnu razliku na najvećoj sceni engleskog fudbala. Svi se sećaju njegovog odličnog izdanja iz malog londonskog derbi sa Vest Hemom (2:2), kada se takođe dva puta upisao u strelce, ali se čini da je danas odigrao najbolji meč u sezoni za Kristal Palas protiv Evertona - 3:1 (1:0).

Možda je utisak takav što je ekipa iz Južnog Londona (Čelsi je iz Zapadnog, prim.aut) ostvario veliku pobedu i što je upravo Galaher evrogolom u trećem minutu nadoknade postavio konačan rezultat utakmice, ali je zapravo zbog toga što je mladi vezista na fantastičan način komandovao igrom svog tima i unosio ozbiljan nemir u protivničke redove. Upravo je Galaher bio taj koji je i načeo protivniča u 41. minutu, kada je izuzetno važan posao odradio Džordan Aju, koji je iskoristio kardinalnu grešku Demaraja Greja, presekao loptu na ivici protivničkog šesnaestrca, a onda na pravom mestu pronašao usamljenog Galahera.

Everton je u London stigao osokoljen posle velike pobede nad Arsenalom, ali su se još jednom pokazali svi nedostaci u igri ekipe Rafe Beniteza. Odbrana Karamela je potpuno podbacila u 62. minutu, kada je posle odličnog centaršuta Vila Hjuza, sam na drugoj stativi ostao Džejms Tomkins i duplirao vođstvo londonskog tima.

Utučeni Everton je dobio veštačko disanje u 70. minutu, kada je na odbijenu loptu, sa dosta uloženog napora natrčao Salomon Rondon i ponovo učinio utakmicu neizvesnom. Posle toga se ušlo u otvorenu borbu, Andros Taunsend je imao odličnu priliku samo pet minuta kasnije, ali je iz te situacije uspeo da izvuče samo korner. Karamele su potom bezuspešno pokušavale da se nametnu kao tim koji drži utakmicu pod kontrolom, ali je zapravo Kristal Palas bio taj koji je bliži protivničkoj mreži. Na kraju, sudbinu utakmice u svoje ruke preuzeo je Galaher, koji je ja kaznio brzopletost protivnički defanzivaca, presekao loptu na dvadesetak metara udaljenosti od protivničkog gola, onda posla projektil koji se od prečke odbio u mrežu nemoćnog Džordana Pikforda.

Galaher ne samo igra svoju najbolju sezonu u Premijer ligi, nego i čitavoj dosadašnjoj karijeri. Na 15 utakmica već je došao do cifre od šest golova i tri asistencije, a deluje kao da nema nameru da se zadrži na tome. Čini se da je ključna i njegova saradnja sa legendarnim Patrikom Vijerom, koji je očigledno spoznao njegove ofanzivne sposobnosti, dao mu značajno ofanzivniju ulogu nego što je imao do sada i to je počeo da mu vraća kroz golove i asistencije.

PREMIJER LIGA - 16. KOLO

Petak

Brentford - Votford 2:1 (0:1)

/Janson 84, Mbeumo 90+5 - Denis 24/

Subota

Mančester Siti - Vulverhempton 1:0 (0:0)

/Sterling 66pen/

Liverpul – Aston Vila 1:0 (0:0)

/Salah 67pen/

Čelsi – Lids 3:2 (1:1)

/Maunt 42, Žoržinjo 58, 90+4pen – Rafinja 28pen, Gelhart 83/

Arsenal – Sautempton 3:0 (2:0)

/Lakazet 21, Edegard 27, Gabrijel 62/

Norič – Mančester Junajted 0:1 (0:0)

/Ronaldo 75/

Nedelja

Lester - Njukasl 4:0 (1:0)

/Tilemans 38 penal, Daka 57, Medison 85/

Barnli - Vest Hem 0:0

Kristal Palas - Everton 3:1 (1:0)

/Galaher 41, 90+3, Tomkins 62 - Rondon 70/

Odloženo

Brajton - Totenhem

