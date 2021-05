Poslednji susret 13. kola ekvadorske Lige Pro na programu je noćas (02.00) kada će se na stadionu Belavista u Ambatou, sastati Makara i Tehniko Universitario. Okršaji ovih timova, smatraju se gradskim rivalstvom i zvanično predstavljaju jedan od sedam klasika ekvadorskog fudbala. Možda nije toliko popularan ili medijski ispraćen kao gradski sukob Gvajakila, poznat kao Klasiko Astiljero, čiji su akteri dva najtrofejnija kluba u državi Barselona i Emelek, ali je definitivno najbitniji i najpropraćeniji među stanovništvom u regiji Tunguraua. Po njoj je i dobio naziv Clásicos de Tungurahua!

Poznat i kao San Huan Batista de Ambato, glavni je grad provincije i departamenta Tunguraua, kao i najnaseljeiji grad istog. Nalazi se na obalama istoimene reke, po kojoj je i dobio naziv, a podno je vrhova ekvadorskih Anda, koji mu daju jednu od najviših kota u zemlji od 2.580 metara nadmorske visine. On je jezgro gradskog područja Ambato, koji takođe čine obližnji gradovi i seoske parohije, čineći da ovaj konglomerat zauzima petu poziciju najnaseljenijih u Ekvadoru sa blizu 490.000 stanovnika. Nazivaju ga i gradom cveća ili ekvadorskim vrtom, a njegove stanovnike popularno oslovljavaju kao Ambatenjosi, što je drugi, a u regiji daleko popularniji naziv za rivalstvo između dva gradska kluba, poznat kao Clásico Ambateño!

02.00: (2,55) Makara (2,65) Tehniko Universitario (3,20)

Takođe, grad je poznat i kao rodno mesto tri značajne ličnosti za ovu južnoameričku zemlju, počev od Huana Montoliva, zapaženog esejiste iz 19. veka, Huana Leona Mere, autora državne himne i Huana Beningtona Vele, koji je bio jedna od ključnih figura u ekvadorskom pokretu za nezavisnost.

Klasiko Ambatenjo je naziv za fudbalsko rivalstvo u kojem se sukobljavaju Deportivo Makara, popularni Idoli Ambata i Tehniko Universitario, čuveni Crveni valjak, kako glasi prepoznatljiv nadimak obog kluba. To su dve najvažnije i najpopularnije ekipe u gradu, kao i u čitavoj provinciji Tungurava. Smatra se da je ovo rivalstvo jedno je od najstrastvenijih u ekvadorskom fudbalu, praktično deleći Ambato na dve boje, plavu i crvenu. Ovo je jedan od onih klasika koji se igrao kroz sva tri profesionalna ranga od Segunda divizije, preko Serije B, pa sve do elitnog takmičenja. Treba napomenuti i to da obe ekipe svoje susrete igraju na gradskom stadionu Belavista, koji ima kapacitet od 16.500 mesta.

Nijedan od ova dva kluba do danas nije uspeo da podigne pehar namenjen prvaku Ekvadora, a najbliži tome bio je Tehniko Universitario 1978. i 1980, kada su završili kao drugoplasirani iza El Nasionala, odnosno Barselone. U slučaju fudbalera Makare, najbliži naslovu šampiona bili su ne tako davno, u sezoni 2019, kada su ligaški deo prvenstva završili na liderskoj poziciji, ali su potom eliminisani u polufinalu plej-ofa od ekipe Delfina.

Rivalstvo između ova dva kluba postalo je primetno sredinom osamdesetih godina prošlog veka, pošto su se oba kluba isticala na lokalnom i nacionalnom nivou, okupljajući tako veliki broj navijača na svojim utakmicama, što su bili sami počeci u stvaranju podele grada na plava i crvena obeležja.

Za vreme provincijskih turnira u Ekvadoru najveći predstavnik Ambatoa nesumljivo je bila Makara, ali na njihovu nesreću, loši rezultati na početku profesionalne epohe, doveli su do toga da je klub izgubio nastupe u eliti, spuštajući se u Seriju B. Kroz nju je lutao tokom čitave decenije sedamdesetih. Sa druge strane, u istom periodu, rodio se jedan novi gradski klub, oformljen od studenata gradskog univerziteta, za to vreme sa neuobičajno velikim budžetom u odnosu na ostale timove u provinciji. To ga je i učinilo najreprezentativnijim klubom u gradu do kraja sedamdesetih i početkom naredne decenije, kada se Makara konačno vraća u najjači rang takmičenja i od kada Ambato, pored dva predstavnika u eliti, dobija i sopstveni klasik.

Prvi susret, inače prijateljskog karaktera, između ove dve ekipe, odigran je 3. marta 1974. godine, kada je Makara pobedila rezultatom 4:2. S obzirom na to da je reč o prijateljskoj i nezvaničnoj utakmici, ona se danas ne ubraja u statistiku, već se samo istorijski evidentira kao njihov prvi duel.

Do danas, kroz sva takmičenja u kojima su učestvovale ove dve ekipe, odigrale su ukupno 72 međusobna susreta. Od toga Makara je 27 puta meč uspela da reši u svoju korist, dok je Tehniko Universitario slavio u 22 navrata, a preostala 23 duela završena su nerešenim ishodom.

02.00: (2,55) Makara (2,65) Tehniko Universitario (3,20)

Što se tiče noćašnjeg obračuna, Makara u duel ulazi sa šestog mesta i sa 19 osvojenih bodova, isto koliko ima i Universidad de Katolika, koja je na poziciji ispred, kao i LDU Kito koji se nalazi na sedmom mestu, zbog lošije gol-razlike. Formalno domaća ekipa koju predvodi urugvajski stručnjak Eduardo Favaro pored toga što želi pobedu u gradskom derbiju, očekuje i da se približi pozicijama koje vode na međunarodnu scenu, a koju su uspevali da obezbede u predhodne četiri sezone.

Sa druge strane Tehniko Universitario nalazi se u donjem delu tabele, tačnije na 12. poziciji, sa isto toliko osvojenih bodova. Forme obe ekipe su promenljive i često variraju. Trenutno, Makara dolazi iz nešto uspešnijeg perioda gde su na poslednjih pet utakmica ostvarili dve pobede isto toliko poraza i jedan remi, koji su zabeležili predhodnog vikenda na gostovanju u Manti, gde su sa istoimenom ekipom odigrali 1:1.

Sastav Crvenog valjka, koji sa klupe predvodi kolumbijac Hose Ernandez, nekadašnji selektor Paname i kormilar brojnih kolumbijskih klubova poput Juniora iz Barankilje, Kindija i Deportes Tolime, na poslednjih pet utakmica takođe je zabeležio dve pobede. Zato je u ostalim susretima pretrpeo poraze, računajući i onaj u predhodnom kolu, kada ih je na svom terenu, rezultatom 2:1, tukla gostujuća ekipa Orensea.

Vezni igrač Makare, Ričard Kalderon, koji ima iskustva nastupanja u dva najveća klasika u zemlji, pošto je branio boje Barselone i LDU Kita, suočavajući se sa njihovim tradicionalnim rivalima Emelekom i Aukasom, povodom noćašnjeg duela izjavio je da bi se utakmica mogla nazvati klasikom, timovi moraju imati tradiciju, istoriju i veliku podršku navijača. Kao što je to slučaj u Ambatou.

“Sve ovo daje poseban pečat igri, koja se živi i oseća u nadolazećoj nedelji, kao i u onoj koja će uslediti posle utakmice. Biće to lepa utakmica i nesmemo je izgubiti. Ne postoje mali klasici. Za ljude ovde, on je najveći i najbitniji“, rekao je Kalderon.

Na poslednjih deset okršaja ovih ekipa, Makara je trijumfovala šest puta, računajući i poslednji susret u novembru minule godine rešen minimalnim rezultatom. Tehniko je uspeo da pobedi u dva navrata, a isto koliko puta je duel završen i nerešenim ishodom.

(Piše: Đorđe Radonjić)

IZBOR UREDNIKA

EKVADOR 1 - 13. KOLO

Utorak

02.00: (2,55) Makara (2,65) Tehniko Universitario (3,20)

***Kvote su podložne promenama