Poslednji derbi koji će se ove sezone odigrati u Rio de Ženeiru zakazan je za večeras. Na legendarnoj Marakani se jedan sat posle ponoći sastaju Flamengo i Vasko da Gama.

Dve ekipe u 34. kolo brazilske Serije A ulaze sa totalno različitim očekivanjima. Flamengo je trenutno drugoplasiran tim na tabeli i nema nameru da odustane u borbi za titulu. Crveno-crni koje predvodi Rožerio Seni, na pet kola do kraja šampionata zaostaju četiri boda za vodećim Internasionalom, a u večerašnji duel sa gradskim rivalom ulaze iz dva vezana triumfa, oba na strani: 4:2 protiv Gremija u Porto Alegreu i ubedljivih 3:0 protiv Sport Resifea.

Sa druge strane Vasko bije svoje bitke, one najteže, za opstanak u eliti. Morepolovci se trenutno nalaze na 14. poziciji sa 37 osvojenih bodova, samo dva više od mesta koje vode u niži rang. Ekipa koju predvodi Vanderlej Luksemburgo, neporažena je na predhodna tri susreta, uz ostvarenu pobedu od 3:2 nad Atletiko Mineirom i dva vezana remija: u gostima na Palestra Italiji sa šampionom kontinenta Palmeirasom i na svom Sao Žanuariju protiv Baije gde su mreže mirovale tokom devedeset minuta igre.

Clássico dos Milhões – Klasiko Miliona, popularan je naziv za rivalstvo između Flamenga i Vasko da Game, i smatra se jednim od najvećih klasika brazilskog fudbala. Sama naziv Klasiko Miliona, poneo je zbog velikog broja navijača koje okupljaju ova dva kluba. Pored toga što se izdvaja po broju navijača, ovo je jedno od najstarijih sportskih rivalstava u zemlji. Kažemo sportskih, jer je fudbalsko rivalstvo nastalo početkom dvadesetih godina prošlog veka, dok se gotovo 30 godina ranije u poslednjoj deceniji 19 veka, rodilo rivalstvo između veslačkih sekcija ovih klubova, što su u samom početku ovi velikana i bili. Čak i danas u punom nazivu oba kluba stoji "Club de Regatas do"- Flamengo ili Vasco da Gama.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Procene anketa, iako promenljive, pripisuju Flamengu i Vasku zajedno oko 20 odsto ukupne populacije. To znači da ova dva kluba imaju oko 45.000.000 pristalica širom Brazila. Ta podela nije ravnomerna, pa se za pristalice Mengaa govori da ih ima preko 30.000.000, dok Moreplovci imaju duplo manje. Na lokalnom nivou države Rio de Ženeiro, Flamengo je nenadmašiv po popularnosti, gde gotovo 50 odsto stanovništva navija za njih, 20 odsto za Vasko, 15 za Fluminense i 12 za Botafogo, dok ostatak čine veliki broj manjih klubova u gradu. Ovaj broj vrtoglavo raste na račun Vaska i Botafoga koji imaju mnogo više navijača van matične regije, a naročito za Moreplovce, koje podržavaju brojne portugalske zajednice.

Već postojeće rivalstvo, pretočeno je i u svet fudbala kada su se ove dve ekipe po prvi put sastale 29. aprila 1923. godine u šampionatu Karioka, susret koji je završen tijumfom Vasko da Game sa 3:1.

U vreme kada su oba kluba već bila poznata po svojim mečevima sa masivnim brojem publike, ali i po rivalstvu, njihovi direktni obračuni konstantno su se mimoilazili. Prvenstvo Karioka igrano 1958. smatra se jedinstvenim, jer su se tada u finalnoj grupi našla tri velikana, Botafogo, Vasko i Flamengo, gde su se sastali u dva navrata sa svakim. Neki ovo prvenstvo oslovljavaju i kao "Super-Super Šampionat". Meč odluke između Vaska i Flamenga, završen je nerešenim ishodom koji je išao u prilog Moreplovcima, što je bila njihova 12 tutula prvenstva Karioka. Po osvajanju ove titule Vasko je stupio u sušni period koji je trajao čitavih 12 godina, što je pomoglo promociji drugih derbija unutar Rija, poput Flamengo-Botafogo i danas najpopularnijeg Flamengo-Fluminense, koji je krenuo sa popularizacijom početkom šezdesetih godine.

IZBOR UREDNIKA

Period od 1972. do 2001. godine može se izdovjiti kao onaj koji je derbiju stvorio reputaciju najboljeg u Riju i na kraju jednog od najboljih u Brazilu, nadmašivši popularni Fla-Flu na terenu i van njega. U rasponu od 30 godina, bar jedan od ova dva kluba dospeo je do finala Karioka šampionata. U pomenutom periodu viđena su i velika individualna rivalstva između pojednih igrača poput, Zika i Roberta Dinamitea, a nakon njihovog perioda usledio još jedno upečatljivo rivalstvo između Tita i Bebeta, koje je trajalo do sredine devedesetih. Takođe, usled sve veće popularnosti klasika u ovom periodu, zabeležena je i rekordna prisutnost na stadionima, tačnije Marakani, kada je 4. aprila 1976. godine meč pratilo 174.770 ljudi.

Sam Romario je izbegavao ovo rivalstvo, pokazujući dvosmislene stavove u pogledu podrške. Tek je nedavno izjavio da ne potržava nijedan klub, već Ameriku, mali i nekada davno prestižni klub iz Rija. Romarija je otkrio Vasko, a za prvi tim Moreplovaca debitovao je 1986. godine, osvojivši titulu naredne godine, pre nego što je napustio Brazil. Kada se vratio u rodni grad, 1995. godine pridružio se Flamengu, na veliko negodovanje pristalica Moreplovaca. Uprkos ovoj izdaji, krajem devedesetih, Vasko ga je ponovo prihvatio u svoj tim. Donekle mu je i oprošteno, jer je došao u periodu kada je tim sa Sao Žanuarija osvojio svoju četvrtu nacionalnu titulu prvaka Brazila 2000. i Kopa Merkosur 2001. godine. To je u suprotnosti sa gotovo praznim nastupima za Flamengo, izuzev naslova Karioke za 1996. godinu. Izrazio je želju da se povuče igrajući po poluvreme sa dresovima obe ekipe, koja mu je na kraju i uslišena.

Ovo daje dodatnu težinu liku i delu našeg Dejana Ramba Petkovića, koji je u određenom periodu nosio dres oba, pa čak i trećeg kluba, Fluminensea, a da mu na tome nisu zamerile pristalice nijednog tabora.

Dejan Rambo Petković u dresu Flamenga (©AFP)

U nacionalnim šampionatima nikada nisu odlučivali o finalu, ali su se sastajali u polufinalu 1983 godine, kada je Flamengo bio uspešniji i dva puta u polufinalnim grupama 1992. i 1997. godine.

Jedan od najznačajnijih duela u istoriji klasika, odnosi se upravo na polufinalni duel nacionalnog prvenstva 1992. godine. U ovoj fazi, osam timova koji su se najbolje plasirali u preliminarnom delu prvenstva, bilo je podeljeno u dve grupe sa po četiri ekipe, a pobednici svake išli su u finale. Flamengo i Vasko bili su u istoj grupi. Mengao je bio trenutni šampion Rija, ali se tim Moreplovaca smatrao boljim, jer su u ligaškom delu savladali rivala rezultatom 4:2. Međutim Flamengo je dominirao u okršajima polufinalne grupe, gde su u prvom susretu na gostovanju remizirali, dok su na Marakani slavili pobedom od 2:0. Crno-crveni su se plasirali u finale gde su savladali Botafogo, osvojivši svoju četvrtu nacionalnu titulu.

Još jedan upečatljiv duel u istoriji klasika odnosi se na takođe polufinalni okršaj, u sezoni odigranoj 1997. godine. I ove, kao i 1992. godine, bio je zastupljen sistem takmičenja sa dve polufinalne grupe, a ova dva kluba ponovo su bila u okvirima iste. Vasko je u ovu fazu stigao motivisan, jer je poslednji poraz od Flamenga doživeo upravo kada su se predhodni put sastali u polufinalu, pre pet godina. Prvi meč završen je bez pobednika 1:1, dok je revanš u predposlednjem kolu pripao Vasku rezultatom 4:1, uz het-trik Edmunda. Ovim porazom Flamengo je izgubio šanse da se u poslednjem kolu bori za čelnu poziciju, koju su zauzeli Moreplovci, a kasnije u finalu protiv Palmeirasa, poneli svoj treći naslov prvaka Brazila.

Ulaskom u novi milenijum Flamengo je obogatio svoju vitrinu sa trofejima, osvajajući Kup Brazila 2006. i 2013, dva puta su postali prvaci države 2009. i 2019, a isti broj titula ostvaren je i na internacionalnom nivou osvajanjem Kupa Sudamerikane 2017. i Kopa Libertadores 2019. godine. U međuvremenu Vasko je od svoje poslednje nacionalne titule ostvarene 2000. godine uspeo čak tri puta da ispadne iz Serije A, ali isto tako sva tri puta ekspresno se vrati u najjači rang takmičenja.

Danas, Mengaosi su daleko trofejniji klub kako na lokalnom, nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Klasiko Miliona u protekle 122 godine igrao se ukupno 410 puta, od kojih je Flamengu pripalo 155 okršaja, dok je Vasko u svoju korist rešio 137 susreta, a 118 puta meč je završen bez pobednika.

BRAZIL 1 – 34. KOLO

Sreda

Gremio – Santos 3:3 (1:1)

/Souza 37p, Žean 46, Pepe 53 - Kaio Žorže 8, Artur 67p, Madson 90+6p/

Bragantino – Atletiko GO 2:0 (0:0)

/Italo 56, Klaudinjo 90+3p/

Četvrtak

Baija - Fluminense 0:1 (0:0)

/Enrike Luiz 33/

Korintijans - Seara 2:1 (2:1)

/Santos 21p, Leo Natanel 28 - Fabinjo 15/

Gojas - Atletiko Mineiro 1:0 (1:0)

/Indio 28/

22.30: (1,87) Fortaleza (3,40) Koritiba (4,50)

Petak

01.00: (3,15) Atletiko PR (3,05) Internasional (2,45)

01.00: (1,35) Flamengo (5,00) Vasko da Gama (9,00)

Subota

00.00: (2,45) Botafogo (3,20) Sport Resife (3,00)

***kvote su podložne promenama

Piše: Đorđe RADONJIĆ