Prvenstvo u Seriji B postaje sve konkurentnije. Najmanje 10 timova pre početka sezone izrazilo je želju za napredak u elitni rang, a prvenstveno su se među njih svrstali bivši šampioni poput Vaska, Botafoga, Koritibe, Guranija, pa i Kruzeira, koji usled ogromnih problema već drugu godinu zaredom boravi u ovom takmičenju. Velika imena, kao i sam broj nekadašnjih članova najjačeg društva učinili su da ovo bude jedna od najtežih sezona za timove koji se takmiče u drugoj ligi brazilskog prvenstva.

Od 2005. godine i uspostavljanja novog sistema takmičenja na kraju sezone prvoplasirane četiri ekipe ostvaruju direktnu promociju u Seriju A. I pored ne tako dobrog starta velikani uveliko razmišljaju o povratku u fudbalsku elitu, ali ovoga puta to neće biti nimalo lako, jer klubovi sa manje ulaganja sve više dolaze do izražaja.

Jedan od duela koji najbolje oslikava trenutno stanje u drugoligaškom karavanu jeste onaj između posrnule Ponte Prete, nekadašnjeg dugogodišnjeg člana elite, i Operarija, uslovno rečeno malog kluba, iz grada Ponta Grosa u saveznoj državi Parani. Iako ovaj klub za većinu fudbalske publike van južnoameričkog kontinenta čini nepoznanicu, jedan od bitnijih događaja u njihovoj, gotovo 120 godina dugoj istoriji, bio je nastup u najjačem rangu takmičenja sada već davne 1979. godine. Dve ekipe kojima su, pored igre, još jedino klupske boje zajedničke, sučeljavaju se noćas (23.55) na stadionu Moises Lukareli u Kampinasu, u sklopu šestog kola brazilske Serije B.

23.55: (2,65) Ponte Preta (2,65) Operario PR (3,05)

Poraz u 200. derbiju od Guranija protekle subote na stadionu Brinko de Oruro, navijači Ponte Prete nisu baš dobro svarili. Bio je to četvrti neuspeh u novoj sezoni, a njihov klub se trenutno nalazi na dnu tabele sa tek jednim osvojenim bodom, izvučenim u remiju sa Vaskom. U znak jasnog negodovanja, kao i vid pretnje čelnicima kluba koji pod hitno moraju nešto da preduzmu, ovog ponedeljka došlo je do prekida treninga. Naime, dok su se igrači zagrevali, grupa najekstremnijih navijača Makake bacila je na travnatu podlogu trening centra topovske udare, petarde, ali i šok-bombe. Klub naglašava da ovaj incident nije bio delo nezadovoljnih navijača, već vandala i kriminalaca, kao i to da je obezbeđenje već dobilo anonimne informacije o mogućnosti napada i unapred pozvalo policiju, koja se u trenutku napada nalazila na suprotnom kraju trening centra.

Bilo kako bilo, sa tek jednim osvojenim bodom od mogućih 15, Ponte Preta ima najlošiji start u istoriji nacionalnih prvenstava. Od kako je prvi put zaigrala u Seriji A 1970. godine Makaka nije imala ovako loš početak, čak ni u 1995. kada je ispala u Seriju C. Kao fenjeraš, sa tri boda zaostatka za Avaijem, kao prvim sledećim timom na tabeli, i pod pritiskom, Preta je blizu da obori još jedan negativan rekord, a to je najduža gol suša još od kraja 2018. i početka 2019. godine, kada je odigrala četiri utakmice bez postignutog gola. U trenutnoj situaciji, to joj se dogodilo na prethodna tri susreta.

Zbog ispuštanja mesta za plej-of u poslednjem kolu saveznog prvenstva Paulista, Ponte Preta je uz stratega Fabija Morena, otpustila i trojicu igrača Apodija, Luizaa i Bareta. Tako je popularna Makaka, faktički, u novu sezonu ušla bez trenera. Tu ulogu morao je nakratko da preduzme Sandro Forner, komandant omladinskog tima. Ipak, za drugo kolo i meč sa Vaskom klub je angažovao Žilsona Kleina, kome će ovo biti četvrti mandat u trenerskoj karijeri za crno-beli tim iz Kampinasa. Pored trenera u tim su pristigla i nova pojačanja, međutim, sve do prethodnog kola nijedno od njih nije imalo pravo nastupa usled nepotpune papirologije. Pored toga treneru će konačno na raspolaganju biti Ričard Rodrigez, igrač koji je prošao omladinsku školu Internasionala i portugalskog Belenensesa, a koji je na stadion Lukareli stigao iz Botafoga. Mladi Žozel Ortega koji je na pozajmici iz Kujabe, trebalo bi da se nađe u opticaju pošto je protekle dve nedelje bio u samoizolaciji usled pozitivnog testa na Kovid-19.

#PontePreta | Momento de crise com lanterna na Série B do Campeonato Brasileiro foi amplificado nesta segunda-feira pela manhã. Em preparação para enfrentar o Operário, Macaca teve atividade interrompida, no CT do Jardim Eulina, após ataque de marginais com bombas e morteiros. pic.twitter.com/HBCzuJxX5o — Lucas Rossafa (@lucas_rossafa) June 21, 2021

Sa druge strane, Operario koji već više od četiri decenije nije bio član elitnog društva, ponovo je u konkurenciji za jedno od mesta koje vodi u najjači rang takmičenja. Fantasma da Vila iliti Duhovi iz grada – kako glasi popularan nadimak ovog kluba – u dosadašnjem toku prvenstva sakupio je 10 bodova, i zauzima treće mesto na tabeli. Uz tri pobede i remi crno-beli iz Ponta Grosa zabeležili su i jedan poraz u veoma uzbudljivom duelu sa Guaranijem, koji je završen rezultatom 5:2 u korist Domorodaca iz Sao Paula.

Operario bi za noćašnji susret, usled kovid mera, najviše promena trebalo da pretrpi na sredini terena. Defanzivni vezista Pedro Ken testiran je na korona virus, ali i usled negativnog testa on ne bi trebalo da učestvuje na duelu, kao i Leandro Alves koji se oporavlja od uganuća skčnog zgloba. Glavni strateg ekipe Mateus Kosta već je pripremio dve opcije za upražnjene pozicije, a to su Rafael Čorao i Marselo Santos. Sa druge strane, napadač Felipe Garsija ponovo će se naći na spisku, pošto se oporavio od posledica Kovid-19, ali kako je trener saopštio, on neće biti u startnoj postavi, već će meč početi sa klupe za reserve. U napadu umesto njega naći će se Paolo Seržo. Nekadašnja uzdanica Flamenga, a posle angažmana u brojnim brazilskim klubovima, u redove Duhova došao je upravo iz Ponte Prete. Debitovao je proteklog vikenda fantastičnim golom u pobedi od 2:1 nad Kruzeirom.

Što se tiče međusobnih okršaja, ove dve ekipe su se kroz istoriju, barem u zvaničnim mečevima, susretale tek četiri puta, tačnije od 2019. godine, od kada se oba kluba takmiče u Seriji B. Operario je dva duela rešio u svoju korist, računajući i poslednji odigran u decembru prošle godine, dok je Ponte Preta slavila jednom, u prvom zvaničnom okršaju ovih ekupa pre dve godine, a jednom je zabeležena i podela podova.

IZBOR UREDNIKA

BRAZIL 2 - 6. KOLO

Utorak

Bruske - Sampajo Korea u toku

Konfijansa - Vila Nova u toku

23.55: (2,10) Gojas (3,05) Avai (3,60)

23.55: (2,65) Ponte Preta (2,65) Operario PR (3,05)

Sreda

02.30: (1,87) CRB (3,30) Pelotas (4,10)

02.30: (2,15) Koritiba (3,00) Vitorija (3,50)

02.30: (2,45) Remo (2,95) Guarani (3,00)

21.00: (3,45) Londrina (3,00) Nautiko (2,20)

Petak

02.30: (2,45) Kruzeiro (2,85) Vasko (3,10)

Odloženo

Botafogo - CSA

*** kvote su podložne promenama

Piše: Đorđe RADONJIĆ