Turska kruna sve je biži Vodafon areni u Istanbulu. Bešiktaš je imao nekoliko sušnih sezona, četiri godine je bez titule, ali crno-beli su na pragu 17. zvezdice. Posle remija Fenerbaheča u Alanji protekle nedelje, Orlovi imaju pet bodova više od gradskog rivala, četiri kola pre kraja šampionata.

Gigant iz Istanbula ima sudbinu u svojim rukama. Ekipa nekadašnjeg srpskog reprezentativca Adema Ljajića danas (19.30) igra protiv najprijatnijeg iznenađenja sezone Hataja koji je na petom mestu. Sedam bodova do kraja šampionata garantuju izabranicima trenera Sergena Jajdžina krunu najbolje ekipe u Turskoj.

Iako su u finišu sezone bez pomoći dvojice odličnih napadača Dženka Tosuna i Kamerunca Vensana Abubakara Bešiktaš je u dobrom titmu, pobedio je poslednja dva kola Kajzeri u Istanbulu sa 3:1 i Rize u gostima sa 3:2 i prekinuo niz od dva remija. Hataj je četiri meča bez poraza (osam bodova) i sa Alanjom i Sivsom se bori za petu poziciju u elitnom rangu Turske. Iako ne uspe da bude ispred ova dva rivala ovo je veliki uspeh za tim koji je prvi put igrao u najačoj konkurenciji.

Svesni su u taboru Bešiktaša da je kruna nadohvat ruke.

"Kao klub, od predsednika, uprave, navijača, igrači i tehničog osoblja, svi smo ujedinjeni. Prvenstva se ne osvaja lako. Ne možeš biti šampion bez žrtve, bez patnje”, rekao je trener Jaldžin.

19.30: (1,53) Bešiktaš (4,20) Hataj (6,25)

On je kritikovao Turski fudbalski savez i Hataj jer jedini moraju da igraju u subotu na praznik rada.

"Želeli smo da igramo sledećeg dana, ali Hataj to nije želeo. Oni su insistirali da igraju u subotu. Nismo razumeli razlog za to. Govorimo o igračima, ljudskom zdravlju. Ponudili smo Rizeu prošle nedelje, oni su prihvatili. Kajzeri se takođe složio. Zahvaljujemo se tim klubovima. Zašto Hataju to smeto? Ne brinu da li će biti šampion ili da ispadnu. Pitam prijatelje koji sastavljaju raspored utakmica u federaciji. Šta ste naumili? Šta stoji iza ovoga? Mi se kao klub borimo koliko god možemo”, rekao je Jaldžin za Hurijet.

IZBOR UREDNIKA

Osim dvojice napadač, Tosuna i Abubakara domaći tim neće moći da računa na povređene Gokana Torea, Ajdina Hasića i Ogudžana Ozjakupa. Za goste iz Antakije zbog kartona ne mogu da igraju Mohamed Kamara i Isak Saki. Povređen je Selim Ilgaz.

U prvom delu šampionata Hataj i Bešiktaš su odigrali nerešeno – 2:2. Crno-beli su najbolji domaćini u ligi. Sakupili su 42 boda na 18 mečeva (13 pobeda, tri remija i dva poraza), dok je Hataj odlična gost, šesti u ligi, Najveć opasnost po gol tima iz Istanbula preti od dva najbolja strelca turskog šampionata Arona Salema Bupendze i Mame Birama Dijufa. Njih dvojica su postigli ukupno 39 golova (Bupendza 21, a Dijuf 18). Ostali igrali Hataja su 21 put zatresli mreže rivala u prvenstvu Turske, skoro duplo manje od dvojice napadača.

Prvi meč 39. kola šampionata Turske, Bešiktaš - Hataj (19.30) možete da gledate u direktnom prenosu na sajtu mozzartbet.com. Dovoljno je samo da budete registrovani, a registracija je besplatna.

TURSKA 1 – 39. KOLO

Subota

19.30: (1,53) Bešiktaš (4,20) Hataj (6,25)

Nedelja

15.00: (2,75) Antalija (3,05) Geztepe (2,75)

15.00: (3,10) Denizli (3,35) Rize (2,30)

15.00: (2,50) Konja (3,30) Karagumruk (2,85)

19.30: (6.00) Genčelerbirligi (4,10) Galatasaraj (1,55)

Ponedeljak

15.00: (1,85) Bašakšehir (3,50) Ankaragudžu (4,40)

15.00: (3,05) Kasimpaša (3,35) Alanja (2,35)

15.00: (2,45) Malatija (3,30) Kajzeri (2,95)

19.30: (1,50) Fenerbahče (4,30) Erzurum (6,50)

19.30: (2,90) Gazijentep (3,25) Sivas (2,50)

***kvote su podložne promenama