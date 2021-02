Gradski rivali bacilli rukavicu u lice fudbalerima Bešiktaša. Ove sezone gledamo buđenje giganata sa Bosfora, Fenerbahčea i Galatasaraja koji su u utorak osvojili tri boda, a danas (17.00) priliku za to imaju crno-beli iz Istanbula koji gostuju na Mediterana u Antaliji u najzanimljivijem meču dana u 23. kolu šampionata Turske.

Bešiktaš je izgubio lidersku poziciju posle poraza prošle nedelje u derbiju kola na svom terenu protiv razigranog Trabzona (1:2). Posle pobeda gradskih rivala, četa Sergina Jaldžina skliznula je na treću poziciju. Antalija je u sredini tabele, ali sa tendencijom da se penje ka vrhu. Nije izgubila sedam vezanih utakmica, od toga šest u prvenstvu. Na poslednjih pet utakmica ekipa iz poznatog letovališta u Turskoj je primila samo gol.

Antalija će biti oslabljena protiv doskorašnjeg lidera. Povređeni su Nemac Lukas Podolski, Mert Jilmaz, Ufuk Akiol, Dogukan Sinik i Ali Eren Idžan, dok je zbog kartona suspendovan napadač s Jamajke Dever Ordžil.

Bešiktaš je u finišu prelaznog roka vratio u svoje redove Dženka Tosuna iz Evertona. Napadač nije mnogo igrao na Gudisonu, pa je stigao na pozajmicu u crno-bele redove. Hteo je Bešiktaš veterane Marija Mandžukića i Brazilca Hulka, ali su oni završili u Milanu, odnosno u Atletiko Mineiru.

Tosun mora da prođe kroz petodnevni karantin jer dolazi iz Engleske, pa neće biti u konkurenciju za tim. Debi je predviđen u narednom kolu kada na Vodafon areni stiže Konja. On je stigao samo za 500.000 evra do leta. Everton ga je svojevremeno platio čak 22.500.000. U prvom mandate u crno-belom dresu za četiri godine odigrao je 142 meča i postigao 64 gola. Nisu to zaboravili na Bosforu, pa ga je pored Bešiktaša hteo i Fenerbahče, a pominjali su se i Selta i CSKA. Tosun je hteo nazad u bivši klub.

Za Bešiktaš u Antaliji neće igrati povređeni Ridvan Jilmaz, dok je Dorukan Tokoz suspendovan zbog crvenog kartona prošle nedelje protiv Trabzona. Rovit je Gokan Tore, a kako pišu turski mediji veće su šanse da ne igra. Povremeni srpski reprezentativac Adem Ljajić verovatno će opet meč da počne sa klupe za rezerve.

U napadu crno-belih igraće najbolji tandem u Turskoj, Vinsen Abubakar i Kajl Larin. Obojica su postigli po 12 golova, četiri manje od prvog strelca šampionata, Arona Salema Bupendze iz novog superligaša Hataja.

Ova dva tima su se sastala dosad 57 puta, a mnogo bolji je Bešiktaš sa 39 pobeda, 10 remija i osam poraza. U Antaliji, crno-beli imaju 16 trijumfa, samo pet poraza, dok je šest utakmica završene bez pobednika.

U prvom delu sezone u Istanbulu bilo je 1:1. Kanađanin Larin je postigao vodeći gol za crno-bele, a pet minuta pre kraja bod Antaliji je doneo Bajrakdar. Prethodne tri sezone, Bešiktaš je dobijao Antaliju u gostima, a na sve tri utakmice dolazila je kombinacija GG3+. Na pet od poslednjih šest utakmica ova dva tima bilo je tri i više pogodaka.

Najzanimljiviju utakmicu dana u 23. kolu šampionata Turske, Antalija – Bešiktaš (17.00) možete da gledate u direktnom prenosu na sajtu mozzartbet.com. Dovoljno je samo da budete registrovani, a registracija je besplatna. Takođe, i ostala današnja četiri meča možete da pratite uživo na našem sajtu.

