Drama u Grupi G evropskih kvalifikacija za Mundijal u Kataru naredne godine. Turska je lider, ali opasno prete Holandija i Turska, a bez šansi nije ni Crna Gora. Sokolovi danas (20.45) u Podgorici imaju imperativ pobede protiv Letonije.

Loša vest za domaćina je da će biti lišen usluga napadača Herte Stevana Jovetića. Nekadašnji as Partizanam, Fjorentine, Mančester Sitija, Intera i Monaka je sinoć na treningu obnovio povredu lista, pa će propustiti i treći meč u septembarskom ciklusu.

U martu je u Rigi protiv Letonije, Crna Gora je dobila sa 2:1 na startu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Kataru. Pobeda je imperativ.

"Imali smo cilj i plan za septembar, najteži deo kvalifikacionog ciklusa. Plan nam je bio da odigramo dostojno protiv dva favorita, Turske i Holandije, za osvajanje prvog mesta u grupi i da pokušamo da uzmemo bod. Zahvaljujući igračima, požrtvovanju, agilnosti, disciplini to smo uspeli da uradimo u Istanbulu. U Holandiji je bila jedna dobra predstava, međutim svesno smo tu odmarali neke igrače bazirajući se na ovu utakmicu“, rekao je selektor Miodrag Radulović, prenose Vijesti.

20.45: (1,55) Crna Gora (3,80) Letonija (7,00)

Bod protiv Turske u Istanbulu će, dakle, dobiti na važnosti tek ako se večeras osvoje sva tri.

"Tri boda su ključ da nastavimo da se borimo za baraž. Do kraja kvalifikacija će biti iznenađenja, a nama je fokus na ovom meču. Želimo da do kraja budemo u igri za baraž, to nam je cilj“.

Osim Stevana Jovetića neće igrati ni štopera madridskog Atletika Stefana Savića. On je suspendovan zbog kartona. U tim se vraća štoper Partizana Igor Vujačić, a protiv Lala odmarali su Uroš Đurđević, Sead Hakšabanović, Nebojša Kosović i Milan Mijatović.

"Pokušali smo da sačuvamo svežinu. Verujem da ćemo biti sveži. Igraćemo s dva napadača, to je sigurno. Dakle, napadački, ali sa čvrstom sredinom terena. Od prvog do 90. minuta moramo da budemo koncentrisani“, zaključio je selektor Sokolova.

Derbi se danas igra na Johan Krojf areni u Amsterdamu (20.45). Holandija sa novim-starim selektorom Lujom van Galom dočekuje Tursku. Lale su pre tri dana razbile Crnu Goru sa 4:0, a pre toga su u gostima odigrali nerešeno (1:1) u Norveškoj. Domaćin će biti silno motivisan da se revanšira lideru grupe za poraz u prvom meču u Istanbulu. Turska je na krilima neuništivog Buraka Jilmaza pregazila Holandiju sa 4:2. Napadač Lila je postigao tri gola na tom meču, a u listu strelaca se upisao i Hakan Čalhanoglu, novi igrač Intera.

Memfis Depaj (©Reuters)

Štoper Liverpula Virdžil van Dajk je odmorio u subotu protiv Crne Gore, ali se očekuje da se vrati u tim večeras u Amsterdamu. Mogao bi da zameni Matijsa de Lihta, defanzivca Juventusa. Na sredini mesta su rezervisana za Frenkija de Jonga, Žoržinja Vajnalduma i Davija Klasena. Memfis Depaj i Kodi Gakpo su bili strelci protiv Crne Gore. Njih dvojica su sigurni starteri dok će za treće mesto u napadu da se bore Stiven Berghjuis, Donel Malen i Stiven Bergvajn. Turci će i dalje da se oslanjanju na tandem Jilmaz-Čalhanoglu.

20.45: (1,35) Holandija (5,30) Turska (8,00)

Turska ima bod više, a četa Šenola Guneša bila bi prezadovoljna ako bi iz ovog meča izašla s bodom iako bi tada verovatno izgubila čelnu poziciju jer Norveška s Erlingom Halandom ima lak posao u Oslu danas (20.45) protiv autsajdera grupe, Gibraltara.

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO - 6. KOLO

GRUPA A

Utorak

18.00: (14,0) Azerbejdžan (6,75) Portugalija (1,20)

20.45: (4,00) Republika Irska (3,20) Srbija (2,05)

GRUPA B

Sreda

20.45: (3,35) Grčka (3,10) Švedska (2,30)

20.45: (13,0) *Kosovo (6,25) Španija (1,23)

GRUPA C

Sreda

20.45: (1,05) Italija (14,0) Litvanija (35,0)

20.45: (4,80) Severna Irska (3,45) Švajcarska (1,80)

GRUPA D

Utorak

20.45: (1,30) Bosna i Hercegovina (5,20) Kazahstan (11,0)

20.45: (1,20) Francuska (6,50) Finska (15,0)

GRUPA E

Sreda

20.45: (19,0) Belorusija (8,50) Belgija (1,13)

20.45: (1,20) Vels (6,75) Estonija (14,0)

GRUPA F

Utorak

20.45: (1,85) Austrija (3,40) Škotska (4,60)

20.45: (1,38) Danska (4,70) Izrael (8,50)

20.45: (2,20) Farska Ostrva (3,00) Moldavija (3,80)

GRUPA G

Utorak

20.45: (1,55) Crna Gora (3,80) Letonija (7,00)

20.45: (1,35) Holandija (5,30) Turska (8,00)

20.45: (1,01) Norveška (30,0) Gibraltar (50,0)

GRUPA H

Utorak

20.45: (1,75) Hrvatska (3,50) Slovenija (5,10)

20.45: (1,17) Rusija (7,50) Malta (16,0)

20.45: (1,45) Slovačka (4,20) Kipar (8,00)

GRUPA I

Sreda

20.45: (1,03) Albanija (16,0) San Marino (50,0)

20.45: (1,05) Mađarska (18,0) Andora (35,0)

20.45: (5,70) Poljska (3,70) Engleska (1,65)

GRUPA J

Sreda

18.00: (1,15) Jermenija (7,75) Lihtenštajn (18,0)

20.45: (12,0) Island (6,75) Nemačka (1,23)

20.45: (2,65) Makedonija (3,10) Rumunija (2,80)

*** kvote su podložne promenama