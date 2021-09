Sve što je do sada učinjeno u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Kataru zaslužilo je više nego pozitivnu ocenu. Dragan Stojković Piksi je preporodio reprezentaciju Srbije, kako na pshološkom, tako i na taktičkom planu, pa je prilično istraumirana fudbalaka javnost u našoj zemlji, konačno bila u situaciji da uživa u igri i potezima igrača koji nose dres sa državnim grbom. Orlovi su u protekla četiri kola došli u situaciju da imaju sve u svojim rukama, isti broj bodova i bolju gol-razliku od favorizovane Portugalije, odnosno značajnu prednost u odnosu na najbliže patioce. Ipak, činjenica je i da se Piksijevi izabranici prvi put do sada u aktuelnom kvalifikacionom ciklusu suočavaju sa ovakvim pritiskom i imperativom, za šta su i sami zaslužni dosadašnjim učinkom. U Dablinu (20.45, Nova S) će se suočiti sa objektivno slabijom selekcijom od sebe, ali koja može da bude neugodna na svom terenu ukoliko uspe da vas uvuče u pogrešan ritam, pa Srbija mora da potvrdi klasu, pronađe način da dođe do tri važna boda i na delu dokaže da je spremna da napadne direktan plasman na Mundijal.

Prethodna dva meča sa Katarom i Luksemburgom pokazala su da nije previše važno koji će se tim naći na terenu. Orlovi su na isti način bili opasni u oba okršaja i pokazali da mogu da budu pakleno težak protivnik, kada vas napadnu presingom i odluzmu loptu u zoni iz koje može da se razvije brz kontranapad. Stoga je više nego jasno da će večerašnji ishod okršaja sa Republikom Irskom isključivo zavisiti od reprezentacije Srbije. Stoga nema ni najmanje strepnje oko toga da li će od starta igrati roviti Mitrović ili će se na teren nadahnuti Vlahović, odnosno da li će poslednjom linijom tima komandovati neizvesni Matija Nastasić ili Stefan Mitrović. Jednostavno, Srbija ima sistem, samopouzdanje, igru i ideju kojom može da nadmudri protivnike koji joj se nađu na putu, a to su najveće zasluge stručnog štaba državnog tima u proteklom periodu.

UTORAK, 20.45: (4.00) R. IRSKA (3.20) SRBIJA (2.05)

Sa druge strane, okolnosti u protivničkom timu idu na ruku Draganu Stojkoviću i njegovim pulenima pred ovaj meč .Irska je ispala iz trke za Mundijal, ima samo jedan bod posle četiri utakmice i to ga je jedva osvojila na svom terenu protiv Azerbejdžana u subotu uveče (1:1). Dakle, Kelti nisu ni tako zainteresovani za ovaj finiš kvalifikacija, mada im se mora priznati da uvek daju sve od sebe kada igraju za reprezentaciju. No, nije to isti psihološki momenat kada znaš da ti ni pobeda gotovo ništa znači, da si trku izgubio. Druga stvar je što Irska oslabljena dočekuje meč sa Srbijom, bez kapitena Kolmena, bez O’Šeja, Kolinsa i Longa. Sve su to jako bitni fudbaleri za Zelene, kako zbog kvaliteta, tako i zbog izraženog karaktera, pa bez njih u timu ionako skromna selekcija Stivena Kenija u ovim kvalifikacijama postaje još slabiji sastav.

"Uvek je teško igrati protiv Irske, zbog mentaliteta po kom Irci nikada ne odustaju, što mi se jako dopada. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani, inače ćemo biti u problemu. Mislim da irski fudbaleri žele da pokažu da zaslužuju više bodova nego što imaju i zato ćemo morati da budemo vrlo dobri. Nisu imali sreće protiv Portugalije, to je nešto što se dešava jednom u 100 godina. I Tjeri Anri, tada isto niste imali sreće", poručio je Stojković.

Da neće biti lako uvek je tvrdo i neizvesno sa Ircima, pa u dosadašnjih devet mečeva naša reprezentacija ima četiri pobede, tri remija i dva poraza (uz gol-razliku 13:10), samo jedna od te četiri pobede je bila veća od gola razlike. Jasno je da svaki propust protivničke odbrane mora da se iskoristi.

Sa druge strane Stiven Keni je pod pritiskom javnosti, iako smatra da je ovo sasvim normalan rezultat procesa rekonstrukcije jednog tima.

"Nalazimo se u grupi sa Portugalijom i Srbijom, a krenuli smo u podmlađivanje tima. Da li je neko stvarno pomislio da smo favoriti za plasman ili da treba da se plasiramo? Ne zaboravite da se nismo plasirali na Svetsko prvenstvo od 2002. godine. Bili smo vrlo blizu da pobedimo u gostima i Srbiju i Portugal. Prvi smo postigli gol u obe utakmice i igrali sjajan fudbal na oba meča. Nismo imali sreće. Nisam dobio nikakva uveravanja, ali mi je Fudbalski Savez pružio punu podršku. Imamo jasan plan i želimo da izgradimo ekipu koja će biti konkurentna u predstojećim kvalfikacijama za Evropsko prvenstvo", pravdao se Keni.

Izostanak Šejmusa Kolmena bi trebalo da znači da je mladi štoper Noriča Endrju Omobamidele, što bi značilo da bi poslednju liniju tima činili Dafi, Igan i Omobamidele.

IRSKA - SRBIJA (20.45, Nova S)

Stadion: Aviva (Dablin)

Sudija: Hose Marija Sančez Martinez (Španija)

IRSKA: Bazunu - Omobamidele, Dafi, Igan - Doerti, Hurihan, Kulen, Meklin - Perot, Ajda, Horgan.

SRBIJA: Rajković - Milenković, Nastasić, Pavlović - Lazović, Maksimović, Gudelj, Kostić - Tadić, Milinković Savić - Mitrović.