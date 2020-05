Crnomarkovićev Leh bez problema u polufinalu, lagana šetnja u Mjelecu (VIDEO)

Sa jedne strane konkurent za ulazak u Ekstraklasu, sa druge strane tim koji će se do kraja sezone boriti za plasman u Ligu Evrope. Epilog se dao nagovestiti, mada posao za Leh iz Poznanja nije bio toliko lak koliko se to na prvi pogled očekivalo. Stal iz Mjeleca pružio je dobar otpor značajno kvalitetnijem sastavu i može se reći da je, ako ništa, bar održavao duel "pod tenzijom" skoro do samog kraja - 1:3 (0:1).

Leh se tako priključio Krakoviji iz Krakova, Legiji i Lehiji u polufinalu Kupa Poljske. Biće jako zanimljivo videti ko će sa kim biti uparen u samoj završnici, jer će osvajač masovnijeg takmičenja na tacni imati plasman u evropske kvalifikacije, što nije mala stvar.

Krenulo je vrlo brzo. Nije se igralo ni punih pet minuta, a Leh je imao prednost. Sjajnu akciju su po levoj strani terena razvili Vlodimir Kostjevič i Danijel Ramirez, a drugopomenuti fudbaler je iz prve šutirao ka golu i sa nekih deset metara matirao golmana domaće ekipe. Bilo je to veliko olakšanje za fudbalere gostiju.

Druga akcija gotovo da je bila preslikana. Ponovo se sve odigralo na levoj strani igrališta, ali su ovoga puta akteri bili drugačiji. Kamil Jožvjak je zajedno sa Timurom Žamaletdinovim napravio sjajan dupli pas, a onda je u 34. minutu utakmice duplirao vođstvo svog tima.

Međutim, nije se dao Stal iz Mjeleca. Uz nešto sreće, baš u poslednjem minutu prvog poluvremena, ovaj drugoligaš uspeo je da smanji vođstvo Leha za jedan gol. Lopta je došla do Bartoša Novaka koji se nalazio oko bele tačke i uneo je malo drame u večerašnji duel.

Ali, nije to previše poremetilo Leh, koji je u nastavku imao kontrolu nad čitavom situacijom. Stal iz Mjeleca je samo na trenutke pretio, a sve je razrešeno u 83. minutu kada je Kamil Jožvjak postavio konačan rezultat na ovom susretu.

POLJSKA, KUP – ČETVRTFINALE

10. mart

Tiči – Krakovija Krakov 1:2 (0:0, 1:1) /posle produžetaka/

/Sumilaš 90 – Vdovjak 52, van Amersfort 116/

11. mart

Lehija Gdanjsk – Pjast Gljivice 2:1 (0:0)

/Gomez 57, Paksjao 64 – Vida 82/

Utorak

Legnica - Legija 1:2 (0:1)

/Zjelinski 88 - Gvilja 17, Holevjak 49/

Sreda

Stal Mjelec - Leh Poznanj 1:3 (1:2)

/Novak 45+1 - Ramirez 5, Žamaletdinov 34, Jožvjak 83/