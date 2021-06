Nakon tri nedelje pauze stadion na Banovom brdu ponovo je ukrasila radna atmosfera. Pod komandnom palicom Dušana Đorđevića Čukarički je počeo pripreme za novu sezonu i izlazak na međunarodnu scenu posle godinu dana pauze.

Šef stručnog štaba Brđana, sa pomoćnicima Pavlom Delibašićem i Zoranom Rendulićem, na prvom treningu u sezoni je imao 29 igrača na raspolaganju, to su golmani: Nemanja Belić, Đorđe Petrović, Novak Mićović i Lazar Kaličanin, odbrambeni igrači: Nemanja Tošić, Miladin Stevanović, Slobodan Rubežić, Darko Puškarić, Stefan Šapić, Viktor Rogan, Nikola Petković, Bojan Roganović, Stefan Radojičić, Stefan Veličković i Strahinja Tanasijević, igrači sredine terena: Marko Docić, Bojica Nikčević, Asmir Kajević, Srđan Mijailović, Stefan Čolović, Ibrahima Endijae, Stefan Kovač, Mitar Ergelaš, Jovan Lukić, Dario Grgić, te napadači: Marko Rakonjac, Đorđe Jovanović, Mihajlo Baić i Mihajlo Spasojević, dok su zbog reprezentativnih obaveza duži odmor dobili Milutin Vidosavljević, Uroš Drezgić, Milan Savić i Norman Kempbel.

Strateg Čukaričkog pre početka priprema izneo je očekivanja i plan rada za naredni period istakavši da svi u klubu sa nestrpljenjem očekuju prve izazove.

"Rastali smo se pre tri nedelje, izgledalo je kao da smo jedva čekali pauzu, ali smo isto tako prilikom rastanka želeli da se što pre skupimo. Sve zbog činjenice da znamo šta nas čeka, spremamo se za Evropu, to je bio san i cilj kluba. Radujemo se što nastavljamo sa ambicijama koje Čukarički ima godinama unazad, klub će pokušati da ponovi i možda nadmaši ono što je urađeno prethodne sezone", kazao je Dušan Đorđević.

Trećeplasirani tim u nedavno okončanoj superligaškoj sezoni nove izazove dočekaće bez nekolicine igrača sa kojima se rastao, ali je Đorđević uprkos odlascima zadovoljan raspoloživim snagama.

"Kamenović i Ćirković su otišli, Ostojić takođe, ali to je tako u fudbalu. Gledaćemo da što pre uklopimo momke koji su ostali i ove koji su došli, kao i eventualna buduća pojačanja. Tim će biti jak i stabilan, i rezultatski i igrački. Može da se desi da neki igrač, ili čak grupa igrača ode kasnije, dug je prelazni rok, do sredine septembra. Ali, nije to ništa novo za nas trenere".

Trener Čukaričkog će na raspolaganju imati nekoliko novih igrača, a eventualne promene mogu se očekivati sve do poslednjeg dana prelaznog roka, odnosno 17. septembra.

"Ljudi koji rade u klubu su znali ko nam je od igrača otišao. Endijae se vratio, Kempbel je došao, to su igrači na tim bočnim pozicijama. Takođe, došao je Roganović kao zamena za Kamenovića. Na meni kao treneru je da od onoga što imam napravim najbolje moguće. Uglavnom, izuzetno sam zadovoljan grupom momaka koja je trenutno u klubu".

Prvom timu je priključeno i nekoliko najtalentovanijih momaka iz Omladinske škole Čukaričkog, koja je i protekle sezone beležila odlične rezultate.

"Čukarički godinama unazad radi na taj način, daje šansu i afirmiše igrače iz svoje škole. To j bilo i ranije, a pogotovo na kraju sezone, kad smo bili sve bliži obezbeđivanju Evrope. Tu su Drezgić, Mićović, Petković, Grgić, Rogan, kadet Spasojević... Ne priča o bonusima, ovo su juniori, svi će sa nama na pripreme, pa ćemo videti šta je najbolje za njihov razvoj, pokazaće dani pred nama".

Čukarički je po završetku takmičenja u nacionalnim ligama i kupovima u evropskim zemljama, saznao potencijalne rivale u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Konferencija, ali Đorđević nije imao posebne želje prilikom žreba koji će biti održan 16. juna.

"Svakako su jaki protivnici, iako smo mislili na početku da će to takmičenje biti ispod nivoa Lige Evrope. Pogledao sam jednom ko su potencijalni rivali i neću više do žreba. Ima mnogo jakih rivala, ali šta žreb donese, spremaćemo se za to", zaključio je Đorđević.

Pogleda usmerenog ka internacionalnoj sceni, ambicije u predstojećem periodu izneo je i Vladimir Matijašević, čelnik Čukaričkog.

"Ambicije kluba su standardno visoke, kao i svake godine. Predstojeće sezone će biti znatno teže, tu je Vojvodina, TSC sa odličnom ekipom, Radnički Niš se sa Lalatovićem sigurno vraća... Uglavnom, za nas bi bio neuspeh da ne izađemo ponovo u Evropu. Videli smo ko su nam potencijalni rivali u Ligi konferencije. Sreća je potrebna prilikom žreba, nadam se da ova ekipa može da prođe drugo kolo. Ima tu timova kao što je Aris, nije lako, ali mislim da je red da posle toliko godina napravimo dodatni iskorak. Pričalo se u javnosti da će biti lako takmičenje međutim nije tako, gotovo da je isto kao što je bio slučaj ranije u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Čak može da bude i teže, eto tu su na primer Totenhem u plej-of rundi i timovi sličnog kvaliteta. Ali, nema veze, fudbal je igra jedanaest na jedanaest, iako nam je želja da dobijemo nekog lakšeg na početku, možda na primer rivala iz Andore ili okruženja. Idemo korak po korak, ako prođemo drugo kolo, spremaćemo se za treće", rekao je direktor Čukaričkog.

Matiješević se potom osvrnuo na sportska pitanja i situaciju sa igračkim kadrom.

"Poznato je da je došao levi bek Roganović, Kempbel iz Grafičara će malo kasniti, vratio nam se Endijae, biće sa nama, verovatno će ostati u klubu. Očekujemo još pojačanja do kraja prelaznog roka. Radi se o pozicijama bočno gore, visoko. Jednog ćemo sigurno dovesti, da li i dvojicu, videćemo. Moramo da napravimo pravu konkurenciju, tu smo bili u defektu od kako je otišao Birmančević, krpili smo tu poziciju. Gomilati igrače nećemo, gledaćemo da forsiramo našu decu. Možda još neko iz veznog reda ode, Kovač ili Vidosavljević".

Ekipi je priključeno nekoliko igrača iz omladinskog pogona, ali je direktor Brđana najavio još lepih vesti.

"To se kod nas podrazumeva, imamo sistem po kojem već dugo radimo, šest-sedam godina. Drago mi je što sve više i više igrača za prvi tim izlazi iz naše Omladinske škole. Na kraju krajeva i ne znamo šta ćemo sa svima njima – našalio se Matijašević, koji je potom u daleko ozbiljnijem tonu najavio: - Imamo novitet, nadam se da ćemo u narednim danima i zvanično preuzeti fudbalski klub BASK, koji bi trebalo da bude naša filijala. Biće nam lakše sa tim mlađim igračima, pojedini će otići tamo, predvodiće ih naš trener, radiće se po sistemu po kojem se radi u Čukaričkom. Takođe, u razgovorima smo sa Rudarom iz Pljevalja, čiji je trener Zoran Govedarica, čovek koji odlično poznaje naše momke. Ukoliko budemo imali nekog igrača koji bi mogao da svoj potencijal pokaže u tom klubu i da imamo obostranu korist, otići će tamo na ustupanje", rekao je Matijašević.