Da li duža klupa znači finale kupa? Partizanovi rezervisti za gol bolji od Zvezdinih

Možda duža klupa garantuje finale Kupa? Partizanov kvartet stranaca (Sadik, Suma, Asano, Natho) postigao je 48 golova ove sezone, uzda se Crvena zvezda u poslovičnu efikasnost El Fardu Bena (na poslednje četiri takmičarske utakmice zaslužan za osam pogodaka) i probuđenog Mirka Ivanića, najjači adut Čukaričkog je spretnost Slobodana Tedića u kaznenom prostoru, dok se Vojvodina, iako nema izrazitog pojedinca, oslanja na raznovrsnost oličenu u prekidima Nikole Drinčića, te realizaciji Petra Bojića, Miljana Vukadinovića, Ognjena Đuričina... Oči javnosti su najviše ka njima uprte, s razlogom se očekuje da u sredu prokrče put ka borbi za preostali pehar u Srbiji, ali bi ishodi polufinalnih okršaja masovnijeg takmičenja lako mogli da zavise od – rezervista.

Žreb je spojio rivale sličnog kvaliteta, nema izrazitog favorita ni u Humskoj, ni na Banovom brdu, takmaci su manje-više ujednačeni, a u takvim okolnostima presudnim može da se ispostavi dublji rezervoar ako nekom nestane goriva. Dodatnu snagu kad prvotimci zakažu i(li) klonu da povuče ekipu napred ka završnoj borbi za trofej. Pritom, nije zanemarljiv podatak da je odlukom Fudbalskog saveza Srbije dozvoljeno po pet izmena, što Savu Miloševiću, Dejanu Stankoviću, Aleksandru Veselinoviću i Nenadu Lalatoviću daje bar po dve opcije više. Da neko na koga nisu najozbiljnije računali reši meč. Uostalom, kup je takmičenje koje rađa heroje...

Prema analizi MOZZART Sport, najjače adute na klupi ima Partizan. Ako se računaju samo golovi rezervista u dosadašnjem toku sezone (prvenstvo, kup, Evropa), crno-beli drugopozivci su za jedan pogodak bolji od Crvene zvezde (12:11), dok su Brđani i Lale poravnati sa po sedam egzekucija iz drugog plana. Kao kriterijum je uzet je broj golova igrača koji su tokom takmičarskih utamica dobijali šansu kao rezervisti. Dakle, nismo se bavili kvalitetom, šta konkretan fudbaler donosi na određenom delu terena, već isključivo okvantitativnim vrednostima, odnosno golovima u mečevima koje su počinjali sa klupe.

Možda je ishod iznenađujući na prvi pogled, jer bi većina navijača, zbog bodovne razlike na superligaškoj tabeli, kazala da je Zvezda u prednosit, ali nije. Caka je u tome da je Savo Milošević sve utakmice počinjao sa 70 posto identičnim timom, a kako na raspolaganju ima 14, 15 igrača ujednačenog kvaliteta dešavalo se da računa na benefit onih koje uvodi u drugom poluvremenu. Druga je stvar što bi svaki put kad bi pribegao rotacijama plaćao cenu gubljena bodova. Crvena zvezda je, pak, možda imala širu bazu, pa je posebno u eri Vladana Milojevića osećala komociju da pred meč Lige šampiona čuva više od 60 odsto startera (i da se to ne odrazi na rezultate), a suštinske rezerviste promoviše u prvih 11. Njhovi golovi se onda ipak ne mogu račnati kao bonus s klupe.

PARTIZAN

Najefikasniji fudbaler crno-belih van prvog tima je Đorđe Ivanović. Bivši kapiten subotičkog Spartaka dao je tri gola ove sezone (Spartaku, Čukaričkom i niškom Radničkom). Ofanzivni vezista mogao bi da bude Miloševićev adut ako se meč bude bližio penalima (u slučaju nerešenog rezultata odmah se pucaju kazneni udaraci), jer je oba puta kad bi dohvatio loptu bio precizan, a pogodio je i lane u Novom Sadu.

Drugi važan detalj, urezan u sećanje Grobara, tiče se Miloševićeve procene da „oseti“ izmenu. Jesenas je počeo 161. derbi bez Sejdube Sume i Zorana Tošića, a upravo su njih dvojica bili potpisnici slavlja (2:0).

U ranoj fazi šampionata, dok je još verovao da rotacijama može podjednako uspešno da se takmiči na više koloseka, Milošević je s klupe podizao Sadika (protiv Mačve), Sumu (u Kruševcu), Markovića (na gostovanju Proleteru) i to je donelo Partizanu prednost u ovom imaginarnom dvoboju sa Crvenom zvezdom. Valja pomenuti da je dva puta precizan s klupe bio Filip Stevanović (u revanšu sa Konahsom i nedavnom duelu sa Mladosti), ali je on na granici između prvog tima i prve rezerve, do su po jednom pogađali Ognjen Ožegović (drugi mel sa Velšanima) i Takuma Asano (beogradski susret sa Malatijom), s tim da je srpski napadač još prošlog leta otišao u Darmštat, dok je Japanac neizostavan član najjače postave.

CRVENA ZVEZDA

Prvak Srbije je ravnomernije rasporedio učinak „rezervnog sastava“. Ima čak trojicu fudbalera sa duplom dozom pogodaka Činjenica da su po dvaput precizni bili napadači Milan Pavkov (protiv Helsinkija i Čukaričkog) i Ričmond Boaći (Proleter i Olimpijakos) može da sugeriše kako će Dejan Stanković bar jednog (možda i obojicu) ostaviti u čekaonici, dok se minutima sigurno nada i Veljko Simić, čiji su pogoci pečatirali trijumfe nad TSC-om i Radnikom.

Iako je i Stanković znao da rotira – primer je poslednji prvenstveni susret sa Surduličanima – to je ipak bio zaštitni znak Vladana Milojevića. Autor tri uzastopne titule znao je da se osloni na široku bazu igrača tokom učešća u kvalifikacijama i grupnoj fazi Lige šampiona, jedni momci bi tokom vikenda pravili bodovnu zalihu na terenima širom Srbije, a drugi bi, uz manje korekcije utorkom i sredom odmeravali snage u elitnom kupu. Tako gledano, veliki broj njih se može nazvati starterima ove sezone, što se odrazilo na podatak da su mimo pomenutog trilinga još Miloš Vulić tokom beogradskog duela sa Olimpijakosom, te Milan Jevtović u prvenstvenom okršaju sa Javorom, Aleksa Vukanović protiv Čukaričkog, Mirko Ivanić u odmeravanju snaga sa Napretkom, sve do mladog Andrije Radulovića protiv Radnika.

Verovatno bi ih bilo više da je, kao u Partizanu, tri četvrtine tima počinjalo skoro svaku utakmicu. Ovako...

ČUKARIČKI I VOJVODINA U EGALU

Remi u drugom „imaginarnom“ polufinala Kupa Srbije. Sudariće se Čukarički i Vojvodina u sredu od 17 časova, a ako je verovati rezervistima niko nema komparativnu prednost oličenu u golovima s klupe. Oba tima postigla su po sedam golova na taj način, što može da se tumači kao pohvala početnim uzdanicama, da obično one završe posao pre nego što se treneri odluče na izmene.

Bilo kako, Brđani bi mogli da se uzdaju u Asmira Kajevića. Naravno, pod uslovom da iskusni fudbaler sredine terena ostane van startnih 11. Ove sezone već je davao golove Moldeu i Radničkom iz Niša i jedini je aktuelni fudbaler Čuke s više od jednog preciznog hica na taj način. Ruku na srce, dva komada spakovao je i Luka Stojanović (Partizanu i Napretku), ali je centralni vezni zimus napustio Superligu i otisnuo se u MLS, gde nosi dres Čikaga. Aleksandar Veselinović praktično nema još neku uzdanicu s klupe, jer se sve što vredi očekuje od prvog minuta na terenu, uljučujući Veljka Birmančevića, strelca protiv jermenskog Banantsa i Milutina Vidosavljevića, preciznog u sučeljavanju sa TSC-om, dok je kapiten Marko Docić (poentirao na susretu sa Proleterom) završio sezonu usled povrede skočnog zloba.

Na Banovo brdo se vraća Nenad Lalatović, motivisan da sa Vojvodinom uđe u finale, a na tom putu tajno oružje možda mu bude Dejan Zukić. Omladinski reprezentativac je minulog vikenda bio dvostruki strelac u Ivanjici, a već je dolazao da mu uloga džokera nije strana, jer je tokom prvenstva, kad bi ušao s klupe, pogađao mreže Napretka i Radnika. Po dva gola autorizovali su još Miodrag Gemović (Mačvi i Napretku) i Mihajlo Nešković (u oba slučaja Radu), dok je jednom bio uspešan Nemanja Čović (protiv Mladostu)

Kuriozitet: od svih učesnika polufinala nijedan rezervista nije bio precizan u kupu!?