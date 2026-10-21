Da li je moguće čudo Urugvajaca? Tri gola prednosti Mineira i karta za finale na vidiku

Domaćin, međutim, ima čime da se ohrabri. Torke je dobio svih pet utakmica na svom terenu u dosadašnjem izdanju Sudamerikane, što dovoljno govori o tome koliko je neugodan kada igra pred svojim navijačima. Ipak, poslednji poraz od Albiona, posle preokreta u urugvajskom prvenstvu, koštao ga je liderske pozicije u Klausuri i dodatno zakomplikovao situaciju pred jednu od najvažnijih utakmica sezone.

Montevideo Siti u četvrtfinalu je već pokazao da ume da se vrati iz naizgled bezizlazne situacije. Posle poraza od peruanskog Siensijana sa 0:2, urugvajski tim je pred svojim navijačima odgovorio pobedom od 3:0 i izborio prolaz dalje. Ipak, ovoga puta prepreka je znatno ozbiljnija, a za novo čudo biće potrebno nadoknaditi tri gola protiv ekipe koja je u dobrom takmičarskom ritmu.

Revanš na legendarnom Sentenariju u Montevideu je noćas ( 23.55 ). Boljeg iz ovog dvomeča u velikom finalu već čeka Boka Juniors, a konačna borba za trofej zakazana je za 21. novembar na stadionu Metropolitano Roberto Melendes u kolumbijskoj Barankilji.

Trener Marselo Mendes moraće da pronađe ravnotežu između ofanzivne ambicije i sigurnosti u odbrani. Torke mora da napadne, ali svaki dodatni rizik mogao bi da ostavi prostor koji će brazilski predstavnik umeti da iskoristi. Među opcijama za sastav pominju se Salomon Rodrigez u napadu i Gonzalo Montes u veznom redu, mada konačna postava nije potvrđena.

Na drugoj strani, Atletiko Mineiro u Montevideo stiže sa rezultatskim kapitalom koji mu omogućava da razmišlja i o drugim načinima dolaska do finala. Ekipa je neporažena na poslednjih osam utakmica, uz tri uzastopne pobede, pa samopouzdanje svakako nije problem. Ipak, postoji i podatak koji poziva na oprez: Brazilci nisu slavili na poslednjih pet gostovanja, na kojima su zabeležili tri remija i dva poraza. Upravo bi taj učinak mogao da pruži tračak nade domaćinu. Velika prednost iz prvog susreta ne znači nužno da će Atletiko lako kontrolisati utakmicu, naročito ukoliko Torke od početka nametne visok ritam i natera goste da se povuku dublje prema svom golu.

Trener Eduardo Domingez suočava se i sa kadrovskim problemima. Golman Everson odsutan je zbog preloma leve noge, dok su Ruan Tresetoldi, Gustavo Skarpa i Fred van konkurencije zbog povreda mišića. Među igračima koji se pominju kao moguće opcije nalaze se Gabrijel Delfim, Alan Franko, Lijanko, Renan Lodi i Bernard.

Računica je jasna: Atletiko može da izgubi i sa dva gola razlike, a da ipak prođe u finale. Torkeu je potrebna pobeda od tri gola za penale, dok bi mu trijumf sa četiri gola razlike doneo direktan plasman. Zbog toga bi domaćin trebalo da preuzme inicijativu, što bi moglo da otvori prostor za prilike na obe strane.

Upravo zato, uprkos ogromnoj prednosti Brazilaca u ukupnom rezultatu, revanš bi mogao da bude znatno neizvesniji nego što prvi susret nagoveštava. Torke ima argumente na svom terenu, dok Atletiko raspolaže kvalitetom da kazni svaku preteranu ofanzivnu ambiciju rivala. Ipak, mnogo toga zavisiće i od toga koliko će Urugvajci uspeti da pretvore početni pritisak u konkretne prilike, a Brazilci da sačuvaju mir kada utakmica uđe u svoju najosetljiviju fazu.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA SUDAMERIKANE – POLUFUINALE (REVANŠI)

Sreda

Vasko da Gama – Boka Juniors 1:3, prvi meč: 0:1

/Rodrigez 66 - Di Loljo 4, Merentijel 34, Paredes 88

Četvrtak

23.55: (3,10) Montevideo Siti (3,40) Atletiko Mineiro (2,30), prvi meč: 0:3

***kvote su podložne promenama