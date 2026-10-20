Da li je Radnički oštećen u Surdulici? Po Zdravku Jokiću jeste drastično (VIDEO)

Ima tu jedno veliko “ali”. Najpre, Nišlije su još od 15. minuta imale igrača manje u polju, jer je Frenk Kanute već do tada stigao da dobije dva žuta kartona zbog oštrih startova. Onda je Radnik poveo u poslednjem minutu prvog poluvremena, pogotkom iz penala. A, nakon drugog pogotka na meču, koji je postigao Aleksandar Pejović , proveravala se u VAR sobi situacija na suprotnoj strani terena koja je pogotku prethodila, kada je Emanuel Kvarši sa dve ruke odgurnuo Stefana Veličkovića .

Šok terapija na Čairu nije dala instant efekat, pošto je Radnički u prvoj utakmici sa Nikolom Drinčićem na klupi prošao kao bos po trnju u Surdulici, izgubio sa 0:3 i ostao sa osam bodova na pretposlednjem mestu na tabeli. Ali...

Na kraju, gol je priznat, ali u redovnoj analizi spornih situacija u emisiji “Pregled kola” na TV Arena sport, ekspert za suđenje Zdravko Jokić konstatovao je da su odluke kod oba gola donete na štetu niškog kluba! Jedino što po njemu nije sporno jeste isključenje, odnosno drugi žuti karton za Kanutea: “U principu imamo dosta situacija kad se koristi noga u odnosu na telo ili protivnika. Direktno, sa strane, da li igrač vidi protivnika ili ne... Ovde je došlo do igranja stopalom u odnosu na ruku i to jeste žuti karton,” kazao je Jokić.

Međutim, sudija Nenad Minaković u 45. minutu pokazao je na belu tačku nakon što je lopta pogodila Gbolija Arijibija u ruku. Gotovo da je paradoksalan podatak da je ovo treći put u četiri uzastopna kola, a ukupno četvrti put od početka prvenstva, da je protiv niškog Radničkog suđen penal zbog igranja rukom njegovih igrača. “Po meni, malo iznenađujuće od Minakovića, koji sudi velike evropske utakmice, da ovakvu situaciju ovako okarakteriše. Igrač ne vidi loptu, mislim da je ovo distanca lopte iznenađenja koja dolazi na ruku, nema pokreta, nije raširio... Da je on ruku postavio pod uglom od 90 stepeni u odnosu na loptu koja ide u kazneni prostor, onda možemo da pričamo o penalu. Ovako, ne bih prihvatio ovu odluku.”

Najzad, za pomenutu situaciju koja je prethodila drugom golu, Zdravko Jokić je rekao: “Meni su čudne neke odluke Uefine u vezi guranja, držanja. Ovde igrač ne može da se zaustavi, sa obe ruke je odgurnut od protivnika. Da je ostao na nogama bio bi u situaciji da se bori sa ovim igračem, da zaustavi loptu. Mislim da je ovo bio prekršaj.”