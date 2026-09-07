I u Nišu besni zbog sudija i teritorijalne diskriminacije: Meta smo za odstrel

I direktno prozivaju generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije Branka Radujka da se oglasi. Pitaju ga: ko će njima da vrati bodove iz Lučana i Pančeva. I pitaju ga: zar postoji cena za glasno izgovaranje istine? Ovo drugo pitanje ostavljaju, jer tvrde da ih je Radujko upozoravao da to ne čine kako ne bi bi bili kažnjeni kao prošle sezone Spartak, koji je morao da plati milion dinara zbog toga što je javno kritikovao suđenje.

Nišlije se takođe bune zbog “teritorijalne diskrimacije” klubova iz unutrašnjosti, izazvanog osećajem da su u srpskom društvu svi centri moći koncetrisani u Beogradu.

Saopštenje Radničkog prenosimo u celosti, uz klipove spornih situacija iz Lučana.

“DOSTA JE BILO!

Biće verovatno onih koji će na ovo saopštenje površno gledati kroz potencijalne posledice sa kojima se suočavamo oglašavajući se na ovaj način. Štaviše, nekoliko puta u prethodnom periodu generalni sekretar FSS Branko Radujko nas je upozoravao da to ne činimo, kako ne bismo prošli kao Spartak prošle sezone. Baš zbog milionske kazne koju je tada platio klub iz Subotice, većina klubova prinuđena je da ćuti i trpi.

Ali, pitamo i njih, kao što smo pitali sebe odlučivši se na ovaj korak: Zar postoji cena za glasno izgovaranje istine? Za jedinu moguću odbranu časti kluba ovakve tradicije koja nam je preostala? Kluba koji je, sada je uzorak već dovoljno veliki da možemo to da tvrdimo, vrlo tendenciozno označen kao meta za odstrel.

Kako drugačije da tumačimo ovoliko nagomilavanje spornih sudijskih odluka na štetu Radničkog iz Niša od početka sezone u Mozzart Bet Superligi, koje su kulminirale na utakmici osmog kola protiv Mladosti u Lučanima.

Zato otvoreno pitamo predsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije Franka De Blekerea, ali i onog koji ga je angažovao da navodno sredi stanje u sudijskom esnafu srpskog fudbala - gospodina Branka Radujka: Kako je moguće da isti sudija koji je Radnički debelo oštetio u prvom kolu protiv Železničara u Pančevu - što je zvanično utvrđeno u VAR analizi objavljenoj na sajtu FSS - zbog čega nije bio delegiran u drugom i trećem kolu, već u osmom bude ponovo određen za glavnog arbitra utakmice Radničkog iz Niša i ponovo svojim odlukama skroji ishod utakmice na našu štetu.

Kako je moguće da sudija Pavle Ilić, čuveni internacionalac, u Pančevu ne pokaže protivničkom fudbaleru očigledan drugi žuti karton u 63. minutu pri rezultatu 1:1 (utakmicu smo na kraju izgubili rezultatom 1:2), a onda u Lučanima tako olako pokaže našem fudbaleru Isahu Abasu dva žuta kartona u razmaku od 15 minuta?! Onaj drugi, koji je značio isključenje, suvišno je i komentarisati. Nema nikakvog podizanja ruke našeg igrača u predelu lica protivničkog, nema nikakvog trzaja. Kao da je Ilić samo čekao da nas ostavi brojčano inferiorne punih sat vremena.