Epizoda Aleksandra Kolarova u dresu Intera nije krenula po planu. Kapiten reprezentacije Srbije uostalio se u postavi Nerazura od samog starta, ali još uvek nije u potpunosti opravdao poverenje Antonija Kontea. Štaviše, u sinoćnjem Derbiju dela Madonina, Kolarov je bio krivac kod oba primljena gola u porazu od Milana. Kod prvog je skrivio penal nad Zlatanom Ibrahimovićem, kod drugog ispustio Šveđanina iz vida.

Da stvar bude gora, u pobedi nad Fiorentinom od 4:3 u prvom kolu, pojedini italijanski mediji procenili su da je bio direktni ili indirektni krivac za sva tri gola tima iz Firence. Upitan na konferenciji za štampu posle meča sa Milanom da li Kolarov igra na svojoj poziciji, Konte je stao u odbranu iskusnog defanzivca.

“Oba gola su mogla da se izbegnu, to je sigurno. U ovom trenutku smatram da je ovo najbolja uloga za Kolarova. Igrao je tako u Romi, takođe i za Srbiju. Za njegove godine, to je najlogičnija pozicija”, uverava trener Intera.

Ostaje pitanje da li je milanski tim u prelaznom roku mogao da dovede još jednog štopera, s obzirom da pored Kolarova, u liniji sa trojicom centralnih defanzivaca često igra i Danilo D'Ambrozio, koji po vokaciji takođe nije štoper. Ili da je makar zadržao Dijega Godina?

“Svaka odluka je procenjena od strane kluba, to nije do mene. Ono što ja moram da uradim je da pokušam da izvučem najboljeiz igrača koje imam na raspolaganju i smatram da to radim vrlo dobro. Ako želite da pričate o drugim stvarima, moraćete da popričate sa nekim drugim.”

No, defanziva nije jedini Konteov problem. Uprkos tome što su postigli 11 golova u prethodna četiri kola, Interovi igrači su sinoć propustili veliki broj prilika. Sam Lukaku ih je, pored postignutog gola, imao još tri, a u stopostotnoj šansi našao se i Ašraf Hakimi.

“Bili smo dekoncentrisani, pogrešili smo kod njihova dva gola, imali smo šanse da izjednačimo, ali Milan je pobedio i čestitamo im. Na svakoj utakmici stvaramo veliki broj šansi, imamo mnoštvo prilika za gol, tako da moramo da budemo 'hladni' pred golom i rutinski završavamo akcije. Istovremeno, ne mogu da se žalim na njihov pristup, pokušali smo sve da izjednačimo”, zaključio je Konte.