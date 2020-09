Tri utakmice u razmaku od šest dana s tim da nastavak takmičenja u Ligi nacije ne zanima nikog van Fudbalskog saveza Srbije i stručnog štaba reprezentacije. Oči celokupne javnosti uprte su samo u Norvešku, jedan od dva odlučujuća meča u borbi za plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine. U Norvešku sa Erlingom Halandom, Aleksanderom Serlotom i Martinom Edegardom. I Srbiju u formaciji sa trojicom centralnih bekova.

Nešto više od dve nedelje pred duel u Oslu to je jedino izvesno kad su Orlovi u pitanju. Kao i protiv Rusije i Turske, na teren će istrčati u formaciji sa trojicom štopera. Iako je i sam selektor Ljubiša Tumbaković svestan da sada nema vremena da promenu u stilu igre uvežba koliko bi voleo.

“Taj sistem o kome svi pričaju, ja uvek pokušavam da ljude ubedim, to je ’samo’ raspored igrača na terenu. A praviš ga u skladu sa potencijalom koji imaš na raspolaganju u datom monentu. Da li može da se uigra? Naravno da ne može, kad ćemo za ovih sedam dana koliko ćemo biti zajedno daj Bože napraviti jedan pravi trenint. Ali nemamo klasičnog desnog beka i zato smo se opredelili za ovakav raspored. Naša skauting služba i ja smo formirali tim na osnovu zadataka koje igrači imaju u klubovima, prinuđeni smo da tako pravimo kompoziciju tima“, odgovara Tumbaković na konferenciji za novinare posle objavljivanja spiska za mečeve sa Norveškom, te Mađarskom i Turskom.

Baš otud i jedno novo ime na Tumbakovićevom spisku. Mihailo Ristić u Monpeljeu igra baš levog ofanzivnog beka, a kako jee Aleksandar Kolarov protiv Turske igrao kao štoper, upravo će se bivši fudbaler Zvezde sa Filipom Kostićem i Filipom Mladenovićem “potući“ za mesto startera. Jasno je naravno da je tu Kostić izraziti favorit, ali nije o tome reč. Reč je o Ristiću, pa i Bazelovom golmanu Đorđu Nikoliću i Milošu Veljkoviću, takođe malim iznenađenjima selektora.

“Veljković je evidentiran od ranije, nije mogao da prošle jeseni igra zbog povrede, u septembru ga klub nije pustio, Nikolić je isto odavno evidentiran, a Ristića pratimo već godinu dana. Igrao je promenljivo, ali ono što pruža ove sezone bila je preporuka da ga pozovemo. Igra u tom rasporedu igrača za koji smo se i mi odlučili u toj nekoj kratkoročnoj perspektivi, da igramo sa trojicom u poslednjoj liniji. Ristić igra jako dobro u tom sistemu, odlično se snalazi. Da li će debitovati? To zavisi isključivo od njih samih i ostalih igrača“.

Vratio se i Luka Milivojević, koji je preskočio septembarsko okupljanje kako bi se što bolje pripremio posle kasnog kraja sezone u Premijer ligi.

“U tom kratkom periodu imamo tri utakmice, ov prva protiv Norvežana je najznačajnija naravno, ali nije presudna. Pozvali smo zato mveću grupu igrača, nikad nije mnogo na jednoj poziciji. Milivojević iz objektivnih razloga nije bio na poslednjem okupljanju. Sad izlazi iz neke manje povrede, odigrao je dve utakmice. Deo je reprezentacije. Rekli smo na početku, da želimo da napravimo grupu igrača sa dobrom atmosferom. Ko će da igra? Svi su oni reprezentativci i treba tako da se ponašaju. Da li će da igraju prvu, drugu ili treću? To će selektor da odluči“.

Međutim, čini se da navijači navijaju da promena u sastavu bude baš na Milivojevićevoj poziciji. Utisak koji se stvorio posle prve dve utakmice u Ligi nacija je taj da su naši vezni igrači – a u septembru su šansu dobili Nemanja Gudelj i Nikola Maksimović – bili previše spori kad je trebalo izneti loptu u fazu napada?

“To da igramo sporo? Igramo onako kako je prilagođeno kvalitetu naših igrača“, odgovara Tumbaković, ali nudi i opavdanje za reprezentativce.

“To su bile specifične utakmice. Radili smo analizu pre njih, ko je koliko trenirao u klubovima, u proseku smo po igraču imali dva treninga. Nije ovo alibi, tako je bilo i Norvežanima protiv Austrije, druga je već priča bila proiv Irske, jer su oni tek bili nespremni pa je kvalitet dao igri jednu drugu dimenziju“.

Elem, da se vraimo na brzinu igre...

“Rekao sam već, te septembarske utakmie nisu objektivna slika naših vrednost. I sigurno ćemo biti bolji. A da li je naša igra spora ili su naši igrači spori? To je pitanje za neko drugo vreme. Naravno da želimo da se približimo nekim setskim trentovima, da taj prelaz iz naše trećine do protivničke bude što brži i efikasniji, ali to nije jednostavno. To je proces koji traže vreme. I kvalitetne igrače, određene motoričke sposobnosti. A mi imamo to što imamo, ovih 30, najbolje što imamo“.

Imamo doduše i Andriju Živkovića, Lazara Ranđelovića i Živka Živkovića, koji nisu tu, iako su trenutno u dobroj formi. Tumbaković uverava – biće tu ako nastave da igraju dobro.

“Posebno Živkoviće dobro poznajem jer su bili u Partizanu kad sam ja bio sportski direktor. Kad je Andrija u pitanju, a njega posebno cenim, odgovor je u te dve utakmice koje je odigrao posle rastanka sa Benfikom. Ako se ta uzlazna linija nastavi vrlo brzo će biti na spisku. Živko je evidentiran, ali tu imamo već trojicu golmana i sada smo hteli da vidimo Nikolića. Ranđelović je takođe deo priče, pratimo ga redovno, ali u ovom sistemu on bi imao specifičnu ulogu, a već na toj poziciji imam igrače koji su ovde. Sigurno će i on dobiti šansu, samo neka nastavi da igra ovako“.

Malo i o protivniku. Kako zaustaviti Halanda i Serlota?

“Usko stručno pitanje. Pokušaćemo da na terenu napravimo ambijent koji odgovara nama i da sve te njihove kvalitete – a nisu to samo ova dvojica, njima kvalitet donesu igrači koji su iza – svedemo na minimum. Pokušaćemo mi da se nametnemo. Treba da im odgovorimo disciplinom, borbenošću, organizovanošću... Oni su svi zajedno maltene od prve utakmice u 2019, sa izuzetkom Edegarda i ovog malog iz Kine. Haland je u jako dobroj formi, nije nerešiv, ali tražiće puno koncetracije, puno fizičke moći. Potrebna je psihološka priprema, da budemo koncetrisani, inspirisani“

Neko je od novinara kao moguće iznenađenje pomenuo i mogućnost da Srbija napadne Skandinavce sa dvojicom napadača, Aleksandrom Mitrovićem i Lukom Jovićem?

“Svaki trener želi da pomeri igru sa svoje trećine, da napadne protivnika visoko. Ali to ne zavisi samo od tebe. Biće tu interesantnih detalja. Mi moramo da igramo na svoj kvalitet“.

Ističe Tumbaković i da ne oseća pritisak zbog toga što Srbija 20 godina nije igrala na Evropskom prvenstvu i podseća da, taman i da prođemo Norvežane, opet imamo finale baraža sa Škotskom ili Izraelom. O neuspehu ne razmišlja.

“Hoću da verujem u ovu grupu igrača koja je sada prisutna. Objektivno, ovo je najbolje što Srbija ima. Ako je to najbolje, onda moraš da veruješ. Naravno da nisam zadovoljan igrom u septembru, ali to je zato što znam da ova ekipa može mnogo bolje. U ovih mesec dana je bilo više teninga, nekih utakmica, već smo u nekom ritmu. I moja očekivanja su da ekipa bude mnogo bolja. A šta će biti posle toga? Ima vremena, neću da razmišljam o nekim negativnim stvarima. Ako Norvežani budu bolji – svaka čast“, završava Tumbaković.