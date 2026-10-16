Da razjasnimo neke stvari: Rijera nema nož pod grlom i siguran je do narednog leta
Vreme čitanja: 2min | pet. 16.10.26. | 13:35
Takve bar najave stižu iz Ljutice Bogdana
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Švajcarske)
Za postavku igre i kompletan performans – kapa dole. Za rezultat i izmene – palac dole. Tako se u najkraćem može opisati učinak trenera Crvene zvezde u Luganu, u vrlo bolnom porazu srpskog šampiona (2:3). Kombinovano, crveno-beli su u Plzenju i u jednom od bankarskih centara Evrope primili osam golova. Nisu bili dovoljno takmičarski nastrojeni u finišu, pre svih trener Albert Rijera.
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Španac je spoznao gde je došao i na čemu bi trebalo da radi. Počeo je da češlja svlačionicu, dao je populističku izjavu o tome da je arbitar meča ozbiljno oštetio Crvenu zvezdu, govorimo o aršinima UEFA. Čisto da skupi neki jeftini poen. Ima njegove odgovornosti, ali niko nije pričao o tome da treba da bude žrtvovan na oltaru stalno velikih očekivanja. Brane ga putem društvenih mreža, mada Rijeru niko nije ni napadao.
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Niti će u narednom periodu. Postoji šansa da Crvena zvezda još jednom podbaci u Evropi, a neizlazak iz prve faze Lige konferencije bio bi, blago rečeno, razočaravajući rezultat. Španac je siguran i ne bi trebalo da brine za posao.
Iz Crvene zvezde vrlo glasno pričaju da Rijera nije došao da pobedi jednu ili dve utakmice, nego da u Ljutice Bogdana uradi posao na duge staze. Odnosno, da spremi ekipu za naredne letnje kvalifikacije i plasira se u Ligu šampiona. Ide na ruku Rijeri i što je Partizan mnogo daleko, pa nema tu vrstu mača nad glavom. To su ozbiljne beneficije za trenera Crvene zvezde, kao i konsenzus odgovornih da mu valja dati vreme. I da mu se neće suditi zbog jednog ili dva poraza. Ima takvih primera u regionu, ali i u elitnom fudbalu. Od PSŽ-a do Hajduka iz Splita.
Ostalo je na njemu. Mora da ceni životnu i profesionalnu šansu. I malo više da se takmiči.