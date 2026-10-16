Da razjasnimo neke stvari: Rijera nema nož pod grlom i siguran je do narednog leta

Španac je spoznao gde je došao i na čemu bi trebalo da radi. Počeo je da češlja svlačionicu, dao je populističku izjavu o tome da je arbitar meča ozbiljno oštetio Crvenu zvezdu, govorimo o aršinima UEFA. Čisto da skupi neki jeftini poen. Ima njegove odgovornosti, ali niko nije pričao o tome da treba da bude žrtvovan na oltaru stalno velikih očekivanja. Brane ga putem društvenih mreža, mada Rijeru niko nije ni napadao.

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Niti će u narednom periodu. Postoji šansa da Crvena zvezda još jednom podbaci u Evropi, a neizlazak iz prve faze Lige konferencije bio bi, blago rečeno, razočaravajući rezultat. Španac je siguran i ne bi trebalo da brine za posao.