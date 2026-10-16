Proces je trenutno u španskom selu

Vreme čitanja: 4min | pet. 16.10.26. | 08:22
Niko u Crvenoj zvezdi ne sme ni da pomisli da kroz ružičaste naočare pogleda poraz u Luganu. Zvezda je izgubila od značajno slabijeg tima
Sigurni smo da navijačima Crvene zvezde, posle svega viđenog u Luganu, nije ni do pošalica, ni do ironije, ni do sarkazma. Znamo samo da je ono što pokušava Albert Rijera da uradi sa srpskim šampionom, već odavno izranjavanim krivim evropskim putem, špansko selo za većinu fudbalskih poklonika u Srbiji. To možda govori o tome koliko je Majorčanin specifičan stručnjak, bolno tvrdoglav u svojim zamislima, ali i donekle otkriva suštinu o tome da smo jedva pismena fudbalska nacija.
SAVRŠENI “BILD AP“ KOJI NIKO NEĆE DA PAMTI
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Nešto najbolje što je Crvena zvezda uradila pod komandom Alberta Rijera je akcija iz Švajcarske, kada sekundara nije obrnula ni pun krug. Juta Nakajama je odigrao za Vasilije Kostova, najmlađi reprezentativac Srbije odlično prepoznao situaciju i sa opterećenjem na leđima odigrao za Radeta Krunića, usledio je pas za Timija Maksa Elšnika, pa tačna lopta opet za Kostova. Deset sekundi progresivnih pasova, nedostajao je samo još jedan ka Bambi Dijengu. To se u trenerskim krugovima zove savršeni “build up“. I negde je nagoveštaj da je Crvena zvezda trenutno u tom začaranom krugu kada fanovima ne preostaje ništa drugo nego da veruju u proces. Ako im do tada sve vlasi ne posede.
Tačno je da je Crvena zvezda bila prilično zrela u Luganu... Čak i iznenađujuće dobra u polju, sa brojnim automatizmima. Tačno se znalo kako i kada se napada, u kojim trenucima se koristi duga lopta kao alternativno rešenje. Sve je dobro nacrtao Albert Rijera, ali se u toj partiji, koja je imala obrise dominacije iz Mozzart Bet Superlige, zaneo i previše porastao. Pre vremena. Jer je pogodio izborom startne postave u trenucima suženih rešenja, jer je Crvena zvezda, kao malo puta u novijoj istoriji, imala ozbiljan intenzitet igre u meču na međunarodnoj sceni.
RIJERA HTEO DA JOŠ MALO ROMANTIZUJE SOPSTVENU REVOLUCIJU
Na kraju je uspeo Rijera da izgubi utakmicu od značajno slabijeg tima, koji verovatno na unutrašnju energiju i kratkotrajan trans trenutno vodi glavnu reč u švajcarskom fudbalu.
I tu je kraj svake priče. Ne sme niko da pomisli, počev od Alberta Rijere, pa na gore, da utakmicu u Luganu pogleda kroz ružičaste naočare. Poraz u Crvenoj zvezdi nikada ne sme da bude opcija, makar performans bio idealan. A ovaj u Luganu je bio daleko od toga.
Pre tri godine, kada je Crvena zvezda gostovala na Etihadu, rezultat je bio prihvatljiv. Ali i tada je bilo sedih glava koje su prenosile zaostavštinu uklesanu u zidine Marakane da i pored crnih nadanja, poraz u Ljutice Bogdana nikada ne sme da se slavi. Čak i protiv najboljeg tima na svetu u tom trenutku. Kada se porazi pravdaju, priziva se nesreća.
Lugano nije ni prvi, ni drugi, verovatno ni treći ešalon evropskog fudbala, i uspeo je da pobedi Crvenu zvezdu. Trener na klupi tog kluba je imao je cirkusku tačku tokom 90 minuta (a i kasnije na konferenciji za medije), jer ni sam nije verovao da sa glavom na panju, bez bilo kakve kontrole, može da pobedi Crvenu zvezdu. Sve dok Crvena zvezda nije nastavila meč iz Plzenja. Subjektivan utisak je da tim Alberta Rijere igra i dalje tu utakmicu, i da je režija ista. Sve ostalo su nijanse.
I to nije slučajno. Može Rijeri da se stavi na dušu pokušaj romantizacije njegovog dosadašnjeg mandata i nasilne revolucije, uvođenjem još trojice klinaca u finišu utakmice. Sa tom greškom Španac će nastaviti da živi, jer je, primera radi, ranjenog Radeta Krunića mogao da zameni Miloš Veljković, a da se Matej Gaštarov “popne“ u vezni red. Mogao je još nešto. Ali definitivno nije krivac što igrača klase kakav je Krunić menja Mahmudu Badžo. To je kao kada bismo upoređivali raskoš haljine Hajdi Klum sa neke gala svečanosti i uniformu radnice na fabričkoj traci. Nije ni normalno da se Vladimir Lučić pojavi kao ozbiljan faktor, iako je nekoliko puta pakovao kofere. Kao i da Matej Gaštarov drži čas kada govorimo o setu kvaliteta potrebnih za moderan fudbal. Ne zbog njih samih, već zbog toga što su dovođeni drugi da nose taj teret.
PROCES JE ZAGLAVLJEN, STIŽE JAKI KOPENHAGEN
To je mala, ali bitna olakšica za Alberta Rijeru koji je izmenama ubio i sopstvene lepe misli i proces koji je trebalo da se pomeri sa mrtve tačke u Luganu. Ovako, sve je ostalo pod sumnjom. I koliko Rijera može i da li može u delikatnom momentu pada. Sumnjiv penal došao mu je samo kao pokrivalica, jer je kontrolu sopstvenog tima pretvorio u anarhiju.
Stiže jači Kopenhagen, prostor za ulazak među osam najboljih u Ligi konferencije se suzio. Ali Crvena zvezda mora da se suoči sa svim tim, jer postoji volja da se Rijera istrpi. Iako je njegov proces daleko od autoputa. Trenutno je zaglavljen u španskom selu.
Jer one izmene ne bi izvršio ni trener Lugana da je mogao. Bilo bi mu neprijatno da toliko pomogne sebi.