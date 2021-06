Novi trener, nove ideje, novi igrači... RB Lajpcig je za narednu sezonu već angažovao nekoliko pojačanja (Simakan, Gvardiol, Brobi), međutim klasičan napadač očajnički je potreban Bikovima.

Prošle sezone 16 različitih igrača postizalo je golove za jedan od najboljih nemačkih timova. Statistički podatak koji bi se dopao najvećem broju trenera, ali u isto vreme podatak što otkriva veliki problem - ko je prvi golgeter? Nijedan igrač nije postigao dvocifren broj pogodaka, a dvojica "teškaša" - Jusuf Poulsen i Aleksander Serlot pogađali su tek po pet puta.

Situacija je, dakle, jasna: RB Lajpcig ovog leta želi pojačanje u špicu. Sudbina pomenutog Serlota već duže vreme dovodi se u pitanje (pominje se povratak u Tursku, u igri su Trabzon i Bešiktaš), a kao jedna od opcija nameće se Patson Daka (22) iz bratskog RB Salcburga.

Iza napadača iz Zambije je najbolja sezona u karijeri, odigrao je 42 utakmice i učestvovao u postizanju 46 pogodaka (34+12, uz gol na svaka 72 minuta), što je privuklo pažnju mnogih klubova. Još pre nekoliko meseci Milan je zabacio udicu, dok se govorkalo da bi Ralf Rangnik mogao na San Siro. Potom su u igru ušli Jirgen Klop i Liverpul, a poslednjih dana pominje se čak i Roma, te kako je Daka velika želja Žozea Murinja.

Za sve to vreme Lajpcig pažljivo prati Dakin razvoj i razmatra mogućnosti. Logika kaže kako je najrealnija opcija selidba u Nemačku, jer ipak se radi o klubovima koje vodi ista kompanija (Red Bul), ali ako se setimo slučaja Erlinga Halanda dolazimo do zaključka da čak i u ovakvim slučajevima može da dođe do komplikacija.

Bild navodi kako Salcburg ne bi pustio svog prvog strelca bez 25.000.000 evra obeštećenja. Ukoliko bi došlo do dogovora Daka bi postao drugo najskuplje pojačanje u istoriji Lajpciga, odmah iza Nabija Keite, takođe pristiglog iz redova austrijskog šampiona.

Važan adut nemačkog kluba u trci za ovog momka biće svakako činjenica da ga je nedavno preuzeo Džesi Marš, američki stručnjak pod čijim je vođstvom Daka eksplodirao prošle sezone.