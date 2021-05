Pravila je Barselona brojne greške minulih godina u prelaznim rokovima, ali jedna od najvećih, ako ne i najveća, bila je kada je pustila Danija Alvesa da ode.

Posle toga katalonski klub je tumarao u traženju novog desnog beka, svaki koji je došao nije bio ni senka Brazilca, koji je prešao u Juventus, posle toga u PSŽ i sada je u domovini član Sao Paula.

A i on je priznao, posle toliko vremena, da mu nije bilo svejedno kada je otišao sa Nou Kampa. Nije, doduše rekao, govoreći o sebi, ali je bio vrlo jasan kada ga je novinar engleskog Gardijana pitao za situaciju oko Nejmara i priče da bi mogao da se vrati u Barselonu.

„Svaki igrač, mislim baš svaki, koji je napustio Barselonu, zažalio je zbog toga. Svima je bilo teško da odu, bez obzira koji je razlog bio u pitanju“, rekao je Alves.

Da bi se onda osvrnuo i na svoj slučaj.

„Kada sam odlazio iz kluba, želeo sam da pokažem koliko sam hrabar, da bih se vratio. Nažalost, isti ljudi zbog kojih sam otišao, ostali su tu. Pokazao sam da sam mogao da igram za Barselonu još deset godina. Probao sam da se vratim u klub, želeo sam da se vratim. Igrao sam tako da bih se vratio, ali me oni nisu želeli nazad“.

A, kada se već nije vratio na Nou Kamp, Alves žali što nije potpisao za Mančester siti.

„Žalim zbog toga. Nije mi krivo što sam izabrao PSŽ, nimalo. Vreme provedeno u Francuskoj je bilo fantastično. Ali, moja ja greška što se nisam dogovorio sa Sitijem. Ponuda je bila dobra, međutim, imao sam neke privatne probleme i morao sam da promenim plan. Bilo bi sjajno da sam sarađivao sa čovekom koji mi je promenio život i ostao mi je gorak ukus u ustima što sam ga izneverio. Ne volim da razočaravam ljude, pogotovo ne one koji su verovali u mene. Tražio sam Gvardioli da mi oprosti“.

Na kraju je Dani Alves imao poruku i za Lionela Mesija, oko kojeg se još lome koplja da li će karijeru nastaviti u Barseloni.

„Rekao sam mu više puta da je rođen da bi bio igrač Barselone i da je Barselona stvorena da bi bila njegov klub. On je meni dao savet ranije, sada mogu da mu uzvratim. Tada me je savetovao da ostanem u klubu i pitao me „Gde bi bio srećniji nego ovde?“. Sada mogu samo da ga podsetim na taj razgovor. Tek kada čovek ode iz Barselone shvati koliko je tamo lepo“, istakao je Dani Alves.