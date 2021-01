Dok celo Ostrvo s nestrpljenjem iščekuje da li će Frenk Lampard da dobije otkaz u Čelsiju, Mančester Siti se suočava s drugom vrstom problema i udarna je vest u svim tamošnjim sportskim medijima. Naime, Kevin de Brujne odbio je prvu zvaničnu ponudu Sitija za produžetak ugovora, a kao razlog se navodi njegovo razočaranje ponuđenom platom...

De Brujne je trenutno drugi najplaćeniji igrač Sitija sa nedeljnim primanjima od 310.000 evra osnovne plate, odnosno ukupno 345.000 evropskih novčanica sa bonusima i plaćeniji je samo Rahim Sterling sa dvadesetak hiljada evra više. Britanski Tajms tvrdi da je prva Sitijeva ponuda uključila i povišicu, ali ne takvu kakvu je De Brujne očekivao.

Iz Sitijevih krugova stiže priča da je De Brujne zapravo nezadovoljan visinom plate zbog toga što bi i dalje bilo onih koji zarađuju više od njega na nivou Premijer lige. U ovom trenutku plaćeniji od njega su Pol Pogba sa 320.000 evra nedeljno, Kai Haverc sa 350.000, Pjer Emerik Obamejan i Mesut Ozil sa po 390.000 evra dok je na vrhu piramide David de Hea sa 415.000 evra sedmično! To praktično znači da De Brujne od Sitija traži da postane najplaćeniji igrač u istoriji Premijer lige.

Sitijev zamenik kapitena ima realnu osnovu da traži takvu vrstu povišice, s obzirom da kvalitetom doprinosi daleko više od svih koji su ispred njega na platnom spisku, pa čak i klupskog kolege Rahima Sterlinga. Upravo je to i poruka iz De Brujneovog okruženja – da dobije platu kakvu statusom zaslužuje.

De Brujne je izabran za igrača sezone u Premijer ligi, kao i najboljeg vezistu Evrope, a godinama je praktično ključna figura Sitijeve igre. Ove sezone prikupio je 12 asistencija na 18 utakmica u svim takmičenjima.

I pored toga što je odbio prvu ponudu, nema naznaka da će De Brujneova avantura u Sitiju da se završi uskoro. On svakako ima aktivan ugovor do juna 2023, a Siti je imao ideju da ga saradnjom na još pet godina praktično zadrži do odlaska u penziju. Ili bar dok debelo ne premaši zenit karijere.

Očekuje se da se pregovori dve strane nastave u narednim sedmicama i mesecima.

