Gotovo u sekundama pošto je Entoni Tejlor svirao kraj jednoličnog derbija na Stamford Bridžu ažurni ostrvski analitičari izvukli su podatak da je Čelsi posle 17 ligaških utakmica izvukao samo 26 bodova, tri manje nego u isto vreme prošle sezone. Najviše je pažnje privukao zaključak da Plavci u eri Premijer lige nikada nisu završili iznad šeste pozicije kada bi zabeležili najviše 26 bodova iz 17 utakmica.

Jeste Frenk Lampard verovatno najveće ime koje je iznedrio Stamford Bridž, ali to ne može da ga spase sudbine koja je izgleda postala neizbežna. Dobro upućeni portal The Athletic objavio je još u nedelju uveče da je Lampardova pozicija ugrožena i da je klub aktivno počeo da traži njegovu zamenu. U međuvremenu su na površinu isplivala saznanja ostrvskih novinara da je bord direktora prestao da drži Lampardovu stranu, odnosno da je prvi put od njegovog dolaka na usijanu Čelsijevu klupu osetio koliko okrutan fudbalski biznis može da bude kada ti Uprava okrene leđa.

Ne postoji okvir u kojem bi najbolji strelac u istoriji Čelsija mogao da dobije otkaz, čak se stidljivo pominje da bi mogao da dobije poverenje do kraja sezone ako se stvari ekspresno promene nabolje. Ipak, sve ono što smo dosad videli od dolaska Romana Abramoviča jasno ukazuje na to da je samo pitanje vremena kada će Lampard dobiti otkaz, ne da li će mu on biti uručen.

Da nije u pitanju čovek koji je uz Džona Terija pisaonajlepše stranice klupske istorije, već bi bio smenjen. Jer statistika jasno pokazuje da je Frenk Lampard trener s najmanjim brojem osvojenih bodova po broju odigranih utakmica u Romanovoj eri – svega 1,67 bodova na 55 mečeva, uz tek 49 odsto uspešnosti! Tek za nijansu bolji učinak imao je Andre Vilas-Boas sa 1,7 bodova na 27 utakmica i 48 odsto pobeda. Na vrhu piramide je Avram Grant sa 2,31 bodom u 32 meča i 69 odsto uspešnosti, ali čelna pozicija realno pripada drugoplasiranom Žozeu Murinju sa 2,19 bodova iz 212 utakmica, uz 66 odsto pobeda!

Lampardov nivo je u ovom trenutku još Rud Gulit koji je vodio Čelsi od 1995. do 1998. i doneo pehar FA kupa u sezoni 1996/97. Holandski as je kao trener-igrač vodio klub na 63 utakmice u Premijer ligi i prosečno osvajao 1,65 bodova uz 48 odsto uspešnosti. Lošiji učinak od uvođenja Premijer lige imaju samo Ijan Porterfild (1,28 bodova prosečno na 29 utakmica) i Glen Hodl (1,27 bodova prosečno na 122 utakmice).

Čelsi je izgubio prošlosezonsku iskru onog trenutka kada je skinuta zabrana registracije novih igrača. Lampardova revolucija s najvećim talentima klupske akademije počela je da gubi smisao onog trenutka kada je na pojačanja iskeširano preko 250.000.000 evra. Da, Ris Džejms, Mejson Maunt i Tami Abraham ostali su standardni prvotimci, ali Lampard se pogubio u širini koju je dobio i kojoj realno još nije dorastao.

Uprkos svim ulaganjima u jačanje odbrane uloženo je koliko za dovođenje Bena Čilvela na levom beku, što je 50.000.000 evra. Srce odbrane postalo je zavisno od veterana Tijaga Silve koga, priznao je to sam, boli glava posle svake utakmice zbog intenziteta ostrvskog fudbala. To je apsolutno normalno za nekog ko će u septembru napuniti 37 godina i ma koliko dobar bio, ne može da bude noseća figura odbrane koja pretenduje na vrh Premijer lige. Podsetimo samo, Čelsi je svog sina Džona Terija pustio da ode sa 37 godina jer se shvatilo da to više nije isti čovek koji je nosio odbranu praktično deceniju i po.

Pisali smo još u julu koliko je loša Čelsijeva odbrana sa 54 primljena gola posle 38 utakmica. Ovim tempom klub ide ka tome da ponovo na kraju sezone ima preko 40 dozvoljenih pogodaka, što bi bio četvrti takav slučaj u poslednjih deset godina, odnosno drugi put u trenerskom mandatu Frenka Lamparda!

Nije samo na tapetu Tijago Silva, kome su se izvlačili “čudesni“ statistički podaci tokom one serije od sedamnaest mečeva bez poraza u 90 minuta fudbala. Najveći rivali u tom nizu bili su Mančester junajted i Totenhem. Oba meča završena su bez golova, a Čelsi ukupno primio tek sedam golova. Jeste Silva u nekim momentima izgledao kao najbolja verzija sebe iz nekih prošlih vremena, što opravdava pohvale koje je dobio, ali isto tako su sada utihnule sve priče da mora što pre da dobije novi ugovor kada je počeo “crni decembar“ za Čelsi, a Silva postao meta koju redovno napadaju protivnički golgeteri. Nisu se pokazali ni njegovi partneri Kurt Zuma i Andreas Kristensen, pogotovo je loš bio učinak danskog štopera jer je njegov francuski kolega neke manjkavosti u odbrani uspeo da nadoknadi golovima zbog čega je trenutno najbolji strelac među štoperima.

Čelsi je u prethodna tri kola dozvolio čak sedam golova, po tri od preporođenog Mančester Sitija i nikad lošijeg Arsenala.

Klupski problemi su još veći jer se u javnosti sve više govori o Lampardovom otvorenom sukobu s delom svlačionice u poslednjih mesec dana, kada su rezultati počeli značajno da padaju. Čelsi je od vrha tabele nadohvat ruke i sigurnog plasmana u nokaut fazu Lige šampiona došao do toga da tone sve dublje, odnosno da se nalazi u grupi timova između sedme i desete pozicije sa 26 osvojenih bodova gde su još Aston Vila, Sautempton i Vest Hem.

Osim toga, Čelsijeva igra ni najmanje ne zavisi od dva najveća pojačanja ovog leta – Kaija Haverca i Tima Vernera. Čak 80.000.000 evra (plus bonusi koji čekaju na isplatu) uloženo je u Haverca koji posle nekih početnih eksperimenata na pozicijama iza napadača, na desnom krilu i na sredini igrališta sada više i ne igra kao starter, dok je Verner posle jučerašnjeg izdanja za zaborav došao na prag devetočasovnog posta! I Haverc i Verner samo su nekoliko puta nagovestili s kakvim talentom raspolažu, iako je u njih dvojicu uloženo više od pola ukupnog novca za pojačanja – 130.000.000 evra!

Njihova fudbalska anemija sve više opterećuje Čelsi. Svojevremeno odlični defanzivac Liverpula Džejmi Karager nedavno je objasnio da se Kai Haverc “ne dovodi bez jasne vizije“, odnosno “ako taktika neće biti orijentisana isključivo prema njemu“. Vernerova oštrica je posle solidnog početka karijere u Čelsiju otupela, a Lampard ga sada redovno “šeta“ s pozicije centarfora na levo krilo i nazad, u nadi da će uspeti da mu nađe pravu ulogu. Kao krilo nije uspeo da odgovori ni napadačkim, ni defanzivim zadacima, kao špic je izgubio na samopouzdanju i počeo da promašuje ono što je kod Julijana Nagelsmana u Lajpcigu redovno pogađao. Podsetimo, Haverc i Verner su dvojica daleko najplaćenijih igrača u Čelsiju s platom od 350.000, odnosno 300.000 evra sedmično! Sledeći na tom spisku je Ben Čilvel sa oko 220.000 evra na kraju svake nedelje.

Na meti kritičara je i Hakim Zijeh koga, po rečima Grejema Sunesa “ne zanima da se vrati u odbranu i pomogne saigračima“. Sve se češće u pitanje dovodi učinak Ngola Kantea, koga kritičari smatraju jednim od glavnih krivaca za jučerašnji poraz, a komentari tokom osvrtanja na treći gol Sitija i trk Rahima Sterlinga kraj francuskog veziste išli su toliko daleko da je “Sterling poslao Kantea u preranu penziju“. Na sve to nadovezuje se statistika koja je brutalna – Čelsi je protiv pet najvećih konkurenata uzeo samo dva boda, po jedan protiv Totenhema i Junajteda. Gledajući učinak protiv takmaca iz gornjeg dela tabele s kojima je dosad odmerio snage, Čelsi je dobio samo Vest Hem (3:0) i uzeo još po bod protiv Sautemptona i Aston Vile...

“Lampard je sigurno frustriran zbog toga kako mu igraju oni koje je letos doveo. Nisu prošli prve testove. Potrošio je veliki novac za igrače koji bi trebalo da prave razliku, a ne prave je“, izjavio je Sunes.

Gotovo ironično na sve to zvuči da je najbolji Čelsijev strelac u godini za nama Olivije Žiru koji je na papiru treća napadačka opcija iza Tamija Abrahama i Tima Vernera. Francuz je postigao 18 golova, sedam više od mladog engleskog centarfora čija forma ima gotovo zastrašujuće slapove, što bi potencijalno moglo da ga košta fudbalske karijere na najvišem nivou ako na tome ne poradi ozbiljno. Žiru je ušao u poslednjih šest meseci ugovora, Lampard pokušava na sve načine da ga zadrži bar do leta, dok on koketira s drugim klubovima u nadi da će tako dobiti više minuta kako bi bio siguran starter za Francusku na predstojećem Evropskom prvenstvu...

Promena trenera nikada nije pametna stvar, ali je u Čelsijevom slučaju neophodna. Frenk Lampard je preskočio nekoliko stepenica u razvojnom putu i tu napravio fatalnu grešku. Uhvatio se u koštac s projektom kojem nije dorastao ni mentalno, ni taktički, ni iskustvom. Odbrana nije nešto čime se preterano bavio dok je učio za PRO licencu, a nije se mnogo toga promenilo ni sa dovođenjem Entonija Berija, mladog stručnjaka čije je zaduženje bilo da popravi defanzivni učinak Čelsija. S ovakvim štoperima na raspolaganju teško da bi i mnogo veći fudbalski umovi mogli da naprave više.

Upravo zato je ozbiljna nedoumica u vrhu Čelsija šta raditi dalje. Da li menjati Lamparda s verom da bi neko drugi, odnosno verovatno Tomas Tuhel, posao uradio bolje, ili da se čeka kraj sezone, pa da se na leto pravi novi rez? Stvar je u tome što bi do leta s ovakvom igrom Čelsi mogao da ostane i bez plasmana u evrotakmičenja, što bi ozbiljno ugrozilo dalje poslovanje i planove kluba.

