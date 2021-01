Poslednjih godina, Elče je jedna od omiljenih mušterija Barselone. Katalonski klub mu zatrpava mrežu do vrha, dok njegova konstantno ostaje netaknuta. Ali danas je Barsa igrala bez Lionela Mesija, a statistika koja keže da je pobedila na samo tri od poslednjih osam utakmica kada je Mesi bio odsutan, govori da izabranici Ronalda Kumana mogu da budu zadovoljni sa tri boda na stadionu Manuel Martinez Valero u 20. kolu Primere - 2:0.

Barselona odavno nema pravo na grešku kako bi u nastavku sezone probala da istopi prednost prvo Real Madrida, a zatim i lidera Atletika koji večeras od 21.00 dočekuje Valensiju na Vandi Metropolitano. I večeras se nije okliznula iako je u uvodnih petnaestak minuta drugog dela posao mogao da joj bude znatno otežan.

Nije višestruki šampion Evrope uspeo da iskreira preveliki broj izglednih prilika, ali se ispostavilo da je za ceo plen bila dovoljna realizacija one iz 39. minuta. Antoan Grizman je primorao protivničkog defanzivca na nespretnu intervenciju koja bi prerasla u autogol, ali ju je ipak Frenki de Jong iskoristio za pojačavanje individualne statistike. Bio je to peti pogodak holandskog veziste za godinu i po dana koliko je u Barseloni. Isto toliko je zabeležio u Ajaksu za pet sezona!

Zapretio je domaćin u 57. minutu kada je u situaciji jedan na jedan Ter Štegen zaustavio Emilijana Rigonija, a to je bila opomena koju je Barsa ozbiljno shvatila. Pokušavala je u poslednjih dvadesetak minuta da overi pobedu u dva navrata preko Trinkaa, ali je Badija spektakularno branio. Međutim, Riki Puć, a to se ne dešava često, dobio je šansu sa klupe u 87. minutu i samo stotinak sekundi kasnije stigao do prvenca za seniorski tim Barselone. Centaršut De Jonga je bio toliko prefinjen i odmeren da je omogućio najnižem fudbaleru na terenu (169 centimetara) da glavom smesti loptu u mrežu.

Barselona se vraća kući zadovoljna pred gostovanje Rajo Valjekanu u Kupu kralja i predstojeće duele u Primeri sa Atletik Bilbaom i Betisom.

PRIMERA – 20. KOLO

Petak

Levante - Valjadolid 2:2 (0:0)

/Gomez 62, Rožer 83 - Alkaraz 73, Plano 78/

Subota

Ueska - Viljareal 0:0

Sevilja - Kadiz 3:0 (2:0)

/En Nesiri 35, 39, 62/

Sosijedad - Betis 2:2 (0:0)

/Isak 48, Ojarzabal 57 - Kanales 86, Hoakin 90+2/

Alaves - Real Madrid 1:4 (0:3)

/Hoselu 59 - Kasemiro 15, Benzema 41, 70, Azar 45+1/

Nedelja

Osasuna – Granada 3:1 (2:0)

/Budimir 27, 39, Monkajola 86 – Suarez Čaris 50/

Elče - Barselona 0:2 (0:1)

/De Jong 39, Puć 89/

18.30: (2,15) Selta (3,10) Eibar (3,80)

21.00: (1,47) Atletiko Madrid (4,10) Valensija (7,75)

Ponedeljak

21.00: (2,50) Bilbao (2,80) Hetafe (3,35)

***kvote su podložne promenama