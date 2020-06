De Kolo nema dilemu: Jasikevičijus najbolje rešenje za Fenerbahče

Iskusni francuski bek Nando de Kolo nema dilemu kada je u pitanju zamena za Željka Obradovića. On smatra da najbolje rešenje za Fenerbahče, od svih ponuđenih, predstavlja dugogodišnji trener Žalgirisa Šarunas Jasikevičijus.

Pored legendarnog Litvanca kao Obradovićev naslednik pominje se i trener Partizana Andrea Trinkijeri.

"Ako naš novi trener bude Šarunas Jasikevičijus, to će biti najbolji izbor. Obradovićeva odluka je iznenadila mnoge, ali je odlučio da pauzira godinu dana i bude sa porodicom. To je razumljiva odlkuka. Nalazimo se u periodu kada se vode pregovori o ugovorima. Generalni direktor Mauricio Gerardini je potpisao dvogodišnji ugovor, on je veoma važan, kontroliše kupovinu igrača, dovođenje trenera, i veoma je dobar u tome", rekao je De Kolo.

Kao i za sve ostale igrače Fenerbahčea i za De Koloa se vezuju brojni klubovi, konkretno Virtus i Valensija.

"Video sam glasine, ali moj ugovor u Fenerbahčeu se nastavlja. U stvari, očekujemo da vidimo koji će se igrači pridružiti ekipi i koji će trener doći. Čim dođe trener imaćemo generalnu predstavu o situaciji. U stalnom sa kontaktu sa Mauricijom, nastavlja potragu i pokušava dovesti poznatog trenera. Šaras bi bio mnogo bolji, ali trenutno ne mogu mnogo da učinim, samo čekam vesti", rekao je De Kolo.