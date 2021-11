Dejan Stanković: Ko kaže da nam je grupa u Evropi laka neka prestane da gleda fudbal

Živeće na žeravici navijači Crvene zvezde do 9. decembra i gostovanja Bragi, uvereni da će dobiti pozitivan odgovor kada je u pitanju nastavak takmičenja srpskog šampiona u Ligi Evrope. Ali pre „loma“ u Kamenolomu mnogo toga treba i mora da uradi ekipa Dejana Stankovića. Sutrašnji meč protiv Spartaka (14.25, TV Arena) predstavlja početak niza domaćih iskušenja, u kojem se još nalaze Voždovac i kruševački Napredak.

Obaveza je mnogo, problema još više, uzimajući u obzir emotivnu i fizičku istrošenost posle pobede nad Ludogorecom, ali i ne baš veselu kadrovsku situaciju u Ljutice Bogdana. Virus je pokosio Rodića i Kataija, Sanogo još nije fizički na maksimumu, neizvestan je status napadača Dionija. Mnogo razloga kao i tema da se Dejan Stanković naširoko obrati javnosti.

„Brzo idu utakmice, malo vremena za odmor. Navikli smo već na pritisak, moranje, temperature, povrede. Sigurno neće biti Nikolića, Živkovića koji ima istegnuće mišića, Dionija i Bakajoka. Videću u kakvom su stanju ostali posle večerašnjeg treninga“.

Bez obzira na sve Crvena zvezda će u dobrom raspoloženju dočekati Golubove. Ništa tako ne opija ljude na Marakani kao miris evropske pobede.

„Pobede su penicilin za sve. Imali smo utakmica gde smo gubili u Evropi, pa smo se vraćali jači. Drugačije su utakmice u Evropi i prvenstvu, bitno nam je da smo se dobro odmorili. Imaćemo fokus, igramo dve utakmice kod kuće, očekujemo šest bodova, da se približavamo kraju polusezone… Ne znam da li bismo igrali drugačije protiv Ludogoreca da je tu bio Rodić. Kada treba da se izađe na teren, bavim se igračima koje imam. Momci su to zaslužili. Pokazali su da se sa njima može sve“.

Nije želeo Stanković da rasčivija status francuskog napadača Dionija. Za sada je van pogona, pitanje je hoće li se uopšte vratiti.

„Zanimaju me samo igrači koji su na raspolaganju. Vama je uvek zanimljivo ono što meni nije. Tražite zareze. Nisam ja ta adresa“.

Dotakao se Stanković i Spartaka.

„Oni su krenuli korektno, imali posle pad sa Buvačom. Vratili su trenera koji odlično poznaje klub i grad. Očekujem da budu kompletni, voleo bih da budu kompletni. Da odigramo dobru i jaku utakmicu. Sa njima je uvek bilo zanimljivo“.

Crvena zvezda pobedama protiv Spartaka i Voždovca može dodatno da izvrši pritisak na lidera i večitog rivala.

„Sad je šest, bilo je i osam. Neki su računali i da imamo 11 bodova manjka. Zvezda vuče pritisak, uvek je imperativ pobeda. Istorija je lepa, ali moramo da gledamo unapred. Lakše je kada si na minus šest i utakmicu manje, no bilo bi bolje da smo na tri boda. Svešćemo račune na kraju“.

Jasno je da će fokus zvezdaške javnosti biti usmeren na rasplet u grupi Lige Evrope.

„Kako god da se završi, ozbiljno smo odigrali grupu. Mi idemo po prolaz i naš cilj. Sve zavisi od nas. Imaćemo jakog protivnika, ali smo ih imali i u Danskoj, Bugarskoj. Ko misli da smo imali lošu grupu treba da promeni sport, ili da ne gleda više fudbal. Ne dižem cenu time Crvenoj zvezdi, ali to je tako. Znao sam da će biti uravnotežena grupa i da će se sve rešavati u poslednjem kolu. Čak sam očekivao da svi budemo u igri. Svašta može da se desi. Vratićemo se uzdignute glave“.

Javnost je sa velikim simpatijama propratila vest o angažamanu Vladimira Petrovića Pižona.

„On je već tri sedmice tu. On je Zvezdina zvezda, neko ko je obeležio moje detinjstvo. Nije ništa čudno, ni iznenađujuće. Ima šta da pokaže i mlađim i starijim igračima. Ta ideja stoji odavno, bilo je mnogo obaveza. I njegovih i naših. Ima on energije, gledam te vežbe i objašnjavanja. Mi smo to upijali“.