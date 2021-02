Prolećni deo sezone tek što je počeo, a Liverpulova mreža već se u Premijer ligi zatresla 24 puta. Poređenja radi, prošle godine se na kraju šampionske trke, posle 38 utakmica, tresla u samo 33 navrata. Razlog za sunovrat mnogo lošiji učinak u aktuelnoj sezoni dobro je poznat i prisutan je od početka šampionata, a leži prvenstveno u nedostatku prirodnog štoperskog tandema.

Znao je doduše Jirgen Klop da i bez Virdžila Van Dajka upari dvojicu “pravih“ centralnih defanzivaca, ali se nakon učestalih izostanaka Džoela Matipa, a posebno teške povrede Džoa Gomeza, broj potencijalnih kombinacija znatno smanjivao. Toliko da su dvojica prirodnih štopera, konkretno Ris Vilijams i Matip, poslednji put činila srce Liverpulove odbrane protiv Atalante u Ligi šampiona krajem novembra. U narednih 16 utakmica u svim takmičenjima deo bedema, ponekad čak i jedan do drugog, činili su Džordan Henderson i Fabinjo. Rezultati su očekivano trpeli, pa iako nije jedini, definitivno je nedostatak zdravog i pouzdanog štopera najveći faktor u Liverpulovom prosipanju bodova u prethodnih mesec dana.

I mada je nemački stručnjak hvalio partiju Nejtana Filipsa u sinoćnjoj pobedi nad Vest Hemom (3:1), a Džejms Milner govorio kako će Henderson do kraja karijere ostati na toj poziciji ukoliko nastavi da tako da igra, u Liverpulu su svesni da je kupovina štopera prioritet i imperativ, što govore i poslednje informacije sa Ostrva da Redsi poslednjeg dana prelaznog roka kreću po centralnog defanzivca. I to ne jednog – već dvojicu.

Prvi je doduše već dogovoren. O kupovini Prestonovog Bena Dejvisa, fudbalera bez minuta iskustva igranja u Premijer ligi, mogli ste da čitate još juče, s tim da Fabricio Romano tvrdi da će posao iznositi 4.000.000 evra, umesto prvobitnih 2.000.000.

No, drugo ime do sada se nije dovodilo u vezu sa prelaskom na Enfild. U pitanju je defanzivac Marselja Duje Ćaleta-Car. Kako pišu brojni ostrvski, ali i pojedini francuski mediji, Liverpul se navodno dogovorio sa Marseljom – ne pominje se formula posla – Ćaleta-Car se zajedno sa svojom devojkom sinoć uputio na aerodrom kako bi poleteo za Mančester, a odatle krenuo put Liverpula, međutim, prema informacijama francuskog RMC-a, došlo je do preokreta.

Na Velodromu su se predomislili, jer se plaše da neće uspeti da na vreme obezbede zamenu za 24-godišnjeg defanzivca i trenutno je posao u zastoju. Novinar pomenutog francuskog lista Loik Tanzi tvrdi da vrlo verovatno neće ni biti postignut, ali ne isključuje u potpunosti mogućnost da hrvatski reprezentativac ipak obuče dres engleskog šampiona.

Za slučaj da Duje ne dođe, Redsi u notesu imaju i ime Škodrana Mustafija. Nemac je kao igrač sa premijerligaškim iskustvom navodno prva meta Liverpula, međutim, opcija je jedino ukoliko uspe da raskine saradnju sa Arsenalom.

Jasno je da je svaki od pomenutih štopera viđen kao primarno rešenje, ali koliko će zaista i rešiti defanzivne probleme Jirgena Klopa pokazaće vreme. Ukoliko neki od njih na kraju uopšte i dođe na Enfild.