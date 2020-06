Dele Ali kažnjen zbog rasizma – ne igra protiv Junajteda

Jedna glupa objava na društvenim mrežama i jedna utakmica neigranja kao kaznja. I to ne bilo koja. Totenhem će utakmicu sa Mančester junajtedom, prvu posle prekida Premijer lige zbog pandemije korona virusa, igrati bez Dele Alija, koji je kažnjen zbog rasističke objave na Snepčetu još početkom februara.

Ali se tada ismevao čoveku iz Azije koji je na aerodromu gledao svoja posla dok je Totehemov as prao ruke antiseptikom i pride poručio: “Moraće ovaj virus da bude brži ako misli mene da dohvati”. Njega možda i nije, ali su Britanci propisno nadrljali i njegova šala je dobila potpuno novu dimenziju.

Nije ni tada bila na mestu, svestan je toga bio i sam Ali, pa ju je obrisao posle samo nekoliko minuta. Prekasno u doba kada klinci po ceo dan na internet. Izvinio se zatim Ali, nije vredelo.

Moraće da propusti meč sa Junajtedom, pride uplati 50.000 funti na ime finansijske globe, a moraće i da ide i na predavanja o rasizmu.

“Želeo bih još jednom da se izvinim za svoj postupak. Bila je to ekstremno loša procena i šala o virusu koji je na nas uticao više no što smo mogli da zamislimo. Rasizam prezirem. I moramo svi da obratimo pažnju na to što govorimo i radimo i kako to drugi mogu da shvate”, pravdao se Ali.

