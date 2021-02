Uspeo je Žoze Murinjo u svojoj prvoj sezoni u Totenhemu da vrati ne teren "pravog" Dele Alija. U tekućoj je "njegovog brata" preselio na klupu. Tako se engleski reprezentativac posle 12 nastupa i 472 minuta u svim takmičenjima ove zime nadao odlasku u Pari Sen Žermen i novoj saradnji sa Maurisijom Poketinom, ali je na kraju ostao na severu engleske prestonice. Po svemu sudeći do kraja tekuće sezone neće ispuniti svoju osnovnu želju, a to je da igra fudbal.

Mučio se Dele Ali početkom prošle sezone, a onda je na klupu Pevaca seo Murinjo. Otkrio je Portugalac kako je hrabrio engleskog vezistu i kako je iz njega pokušavao da izvuče najbolje.

"Pitao sam ga da li je on Dele ili Deleov brat. Rekao mi je da je Dele. Rekao sam mu, okej, igraj onda kao Dele."

Upalila je rečenica iz psihološkog udžbenika portugalskog stručnjaka, ponovo je Ali počeo da liči na sebe. Ipak, sama sezona bila je za zaborav, a posle prelaznog roka i novih ideja koje je Murinjo implementirao, za 24-godišnjeg vezistu nije ostalo mesta.

Preuzeo je potom Maurisio Poketino Pari sen Žermen i tako se upalio alarm kod engleskog reprezentativca. Argentinac koji ga je lansirao među zvezde vratio se trenerskom poslu i vrlo brzo se rodila ideja o novoj saradnji. Bio je spreman i Totenhem da ga pusti, ali samo pod uslovom da mu prvo angažuje zamenu. Želja je bio Kristijan Eriksen.

Bivši igrač Pevaca je bio na marginama u Interu. Usledio je pogodak danskog fudbalera za trijumf Nerazura u Madonini i sve se promenilo. Antonio Konte je rešio da zadrži Danca, Sparsi su ostali bez zamene za Alija, pa je prvi čovek kluba Danijel Levi odbio Pari sen Žermen - čak tri puta. Poslednjeg dana prelaznog roka Sveci su odlučno kucali Sparsima na vrata, ali nisu uspeli da obezbede željeno pojačanje svom novom treneru.

Hari Rednap je imao poruku za Murinja, kada je postalo jasno da se Dele Ali neće seliti ove zime.

"Zašto ne bi vratili Dele Alija? Reši problem, to ti je posao. Pomozi mu da ponovo zaigra kako ume. U čemu je njegov problem? Dečko je bio jedan od najboljih igrača u zemlji pre dve godine. Morate da pronađete put. Još uvek je mlad momak. Nemojte samo otpisivati ljude, razigrajte ih. Učinite da se osećaju važnim, da imaju nešto da ponude, vratite ih gde su bili."

Mala je verovatnoća da će se situacija u Totenhemu promeniti i da će Dele Ali ponovo početi da igra kako nas je sve navikao. Činjenica da se nije preselio u glavni grad Francuske mogla bi da ga košta i mesta na Evropskom prvenstvu narednog leta, ali je bojazan da bi mogla da ostavi i dublje posledice na karijeru mladog veziste.

Povodom situacije oko Alija oglasio se i njegov bivši trener iz MK Donsa Karl Robinson, koji tvrdi da 24-godišnji vezista može ponovo da bude deo Murinjovih planova, kao i da Sparsi nemaju takvog igrača.

"Jedna stvar koja se možda ne primećuje kod Delea je da on ustvari voli da igra fudbal. Svi mi pričamo o finansijama na vrhunskom nivou, ali ovaj mladi momak samo voli ovu igru. Još u ranoj fazi njegove karijere se moglo videti da može da igra svuda, čak i u dvorištu. To je njegov glavni fokus, da se postara da može da igra. Siguran sam da je on insistirao na odlasku u PSŽ, samo da bi ponovo igrao."

Koji je problem između Alija i Murinja? Robinson veruje da im se ličnosti jednostavno ne slažu, ali tvrdi da vezista može da ubedi Portugalca da zaslužuje mesto u timu, iako smatra da je klub morao da mu dozvolio da se preseli na pozajmicu u PSŽ.

"Ponekad imate ličnosti koje se ne podudaraju, to je jednostavno deo svlačionice i dešava se. Ponekad treneri jednostavno preferiraju određene igrače, jer to je njihovo pravo. Ali kada trener odluči da je igrač daleko od prve postave, treba da bude iskren i dozvoli mu da ide tamo gde bi mogao da igra."

Robinson upozorava da bi to što Aliju nije dozvoljeno da promeni klub moglo da utiče i na atmosferu u Totenhemu.

"Kada kao trener odlučite da nekoga ne želite i da može da ide, a on na kraju ne napusti klub, morate biti svesni da bi to moglo da vam prouzrokuje probleme u svlačionici do kraja sezone. Totenhemovi vlasnici moraju da budu pažljivi, jer sada imaju igrača koji očajnički želi da ide, trener je želeo da on ide, ali mu niste na kraju dozvolili, pa gde će onda on da igra?", dodao je trener Oksford junajteda.

Odlukom da ga ne pusti u Pari Sen Žermen, Totenhemova uprava praktično je svesno oborila i vrednost engleskog reprezentativca, koja će nastaviti da pada. To bi mogao da bude problem i na kraju sezone, ako odluče da ga prodaju. Pre samo par sezona pričalo se o interesovanju madridskog Reala i vrtoglavim ciframa.

"Jasno je da će mu vrednost opasti, već je značajno ispod one koju je imao kada je igrao redovno za Englesku, bio u finalu Lige šampiona. Sada igra po par minuta, oni svesni obaraju vrednost svom igraču", rekao je Robinson.

Bivši trener Dele Alija ipak veruje da engleski vezista može da preokrene situaciju.

"Činjenica je da Dele ostaje među Sparsima, pa mu jedino preostaje da pogne glavu i naporno radi. Gledao sam utakmicu protiv Brajtona i jednostavno znam da je Dele sposoban za magične trenutke tokom utakmice. U svakom klubu postoji igrač kojem se oproste neke greške, kada se recimo ne vrate u odbranu. To radite jer ste svesni da ti igrači na terenu mogu da naprave nešto što niko drugi ne ume. Biće mu teško, ali kada bude rešio da se vrati u tim, verujem da će se sve ovo zaboraviti", zaključio je nekadašnji trener veziste Totenhema, Karl Robinson.